Idegtépő végjáték után Izland maradt pont nélküli magyarok csoportjában a kézilabda-Eb-n

A házigazda német válogatott 26-24-re legyőzte Izlandot a férfi kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének első fordulójában, csütörtökön Kölnben.

Izland kezdte jobban a meccset, a németek csak 6-5-nél vezettek először, attól fogva viszont a második félidő közepéig őrizték az előnyüket. Stabilizálni azonban nem tudták a vezetést, két gólnál több egyszer sem volt az előnyük, ami nem kis részben a meccset 13 védéssel záró Hallgrímsson kapus bravúrjainak volt köszönhető. A padról két hétméteres erejéig beálló veterán izlandi kapus, Björgvin Gústavsson is hozzátette a mágét, hiszen a végül hat góllal záró Juri Knorr két büntetőjét is megfogta.

A német kapuban sokáig magához képest átlagosan védő Andreas Wolff az utolsó tíz percben bravúrok sorát mutatta be, többek között ő is fogott egymás után ét hetest, és végül 12 védéssel járult hozzá a sikerhez. A németek emberhátrányban fejezték be a meccset, viszont az utolsó fél percben náluk volt a labda, és elképesztő szerencsével tartották meg: előbb egy passzba belekapó izlandi kézről kiment a labda, majd a kezdőkörben a labdával elcsúszó Knorrtól nem sikerült elvenni, sőt meg tudta játszani Julian Köstert, aki pontot tett a meccs végére.

Eredmények, középdöntő, 1. forduló, I. csoport:

Németország-Izland 26-24 (11-10)

korábban:

Franciaország-Horvátország 34-32 (18-18)

Ausztria-Magyarország 30-29 (17-17)

Az állás: 1. Franciaország 4 pont, 2. Ausztria 3, 3. Magyarország 2 (62-55), 4. Németország 2 (56-57), 5. Horvátország 1, 6. Izland 0

A csoportok első két helyezettje az elődöntőbe jut, a harmadikok pedig az ötödik helyért játszhatnak.

Az Európa-bajnokság győztese - illetve a kvótával még nem rendelkező legjobb csapat - kijut a nyári, párizsi olimpiára. A következő két legjobb együttes, amely még nem kvalifikált az ötkarikás játékokra vagy a selejtezőtornára, részt vehet a márciusi selejtezőn, amelyen a magyar csapat már korábban biztosította a helyét.