Óriási lehetőség volt: drámai vereség az osztrákok ellen

Végig hihetetlenül szoros meccsen a magyar férfi kézilabda-válogatott 30-29-re kikapott az osztrák csapattól a németországi Európa-bajnokság középdöntőjének első fordulójában. A csoportkörből százszázalékos teljesítménnyel továbbjutott magyar együttes számára borzalmasan fájó lehet a vereség, mivel abszolút nyerhető meccsen bukott fontos pontokat, ráadásul papíron csak nehezebb ellenfelek következnek a folytatásban.

Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése Kölnből.

Egy nap szünet után az Ausztria elleni mérkőzéssel kezdődött meg a magyar férfi kézilabda-válogatott számára a németországi Európa-bajnokság középdöntője. Ebben a hatos csoportban ott van még a horvát, az izlandi, a francia és a német csapat, Izland ellen már nem játszunk, hiszen őket megvertük a csoportmérkőzések során.

Amint az várható volt, nem erre a meccsre telt meg a hatalmas kölni aréna. A magyar csapaból ugyanaz a négy játékos maradt ki, akik Izland ellen, azaz Krakovszki Bence és Krakovszki Zsolt, Andó Arián és Szöllősi Szabolcs.

Az osztrák válogatott a csoportmeccsek alatt egyszer sem kapott ki. Megverte a románokat, döntetlent játszott a spanyolokkal és a hovátokkal. Ezt mindenképp bombameglepetésnek lehetett nevezni, mert kiejtette a spanyolokat.

Végül is a kezdésre összejött 5000 néző. Palasics védésével kezdődött a meccs, Ancsin két gólja volt az első és második magyar találat. A harmadik magyar gólt Imre Bence lőtte, 3-0, parádés kezdés volt mindez. A folyatás nem volt ennyire fényes, mert az osztrákok 1 perc alatt két gólt lőttek, de a parádésan játszó Ancsin ismét növelte az előnyt (4-2).

Gyors volt a tempó, nem nagyon védekeztek a csapatok. Ancsin tarthatatlan volt, már a negyedik gólját szerezte, 6 gólból 4 volt az övé. Bánhidi is zseniálisan forgatta be emberét, Lékai nagy gólt lőtt, 12 perc elteltével 8-4-re vezetett Magyarország. Jól védekeztünk, lábbal többször megvertük az ellenfelet. Ugyanakkor egy-egy kihagyott ziccerünket - péládul Rostáét - góllal büntették az osztrákok. A hatalmas termetű Tobias Wagner például egy szép befordulás után csökkentette Ausztria hátrányát (9-7), de a túloldalon Rosta is ugyanilyen gólt dobott.

A 18. percben Zoran Ilics gólját védte be az osztrák kapus. Csendesen csordogált a meccs, a nézők sem hangoskodtak. A magyar taktika a posztok variálására épült, Bóka Bendegúz a beállós helyéről dobott gólt. Csodás figurákkal rukkoltunk elő, a Bodó-Rosta összjáték, a passz, a gól nehezen feledhető. Ugyanakkor Ausztria is belelendült, szinte minden támadásuk góllal fejeződött be ekkor. A 21. percben 13-11-re vezetett a magyar csapat, ekkor emberelőnybe kerültünk. Ez az előnyös helyzet nagyon rosszul sikerült, mert két magyar támadást is elrontottunk, két gólt kaptunk, így a 24. percben 13-13 lett az állás.

Bodó Richard sorozatban három gólja kellett a megnyugváshoz, de ellépni nem tudtunk, az egygólos előny nem volt életbiztosítás, Ausztria mindig egyenlített. Túlságosan magunkra engedtük tehát az osztrákokat, akik a 7 a 6 elleni játékot tolták. Rosta Miklós azonban labdát szerzett és az üres kapuba lőtt. Majd Palasics védett hatalmasat, s másfél perccel a vége előtt újra emberelőnybe került Magyarország. Pár másodpercet kellett volna kibírni, de Hutecek az első félidő utolsó másodpercében egyenlített, így 17-17-el zárult az első félidő.

Nagy izgalmakat ígért tehát a második félidő. A magyar csapat védekezésén mindenképpen javítani kellett, mert a 17 bekapott gól elég soknak tűnt 30 perc alatt.

A magyar cxsapat kezdte el a második félidőt. Támadásban Máthé Domink érkezett meg, de az első lövése elakadt a kapusban. Nagy szerencse, hogy Palasics is védéssel kezdett, majd Bóka góljával ismét vezettünk (18-17). Máthé javított, nagy gólt dobott, ez volt az első találata. Feszesebb lett a magyar védekezés, a 7 a 6 elleni osztrák játék sem jött be ekkor. Máthé Dominik meg elkezdte szétbombázni a kaput és a 35. percben már két góllal vezettünk ismét.

Ausztria folyamatosan a 7 a 6 elleni játékot nyomta, labdát is szereztünk, de nem jött be az egészpályás gól, nagy kár volt ezért. Aztán igen, mert az osztrák kapus nem ért vissza, így Lékai Máté szemfülessége hozta meg a 21. magyar találatot.

Az osztrákok legjobbja, Bilyk már a hatodik gólját verte be, aztán emberhátrányba került Magyarország. Mindez 22-20-as előnyünknél. Fáradni látszott az osztrák csapat, de óriási szívvel mentek előre. Szita Zoltán hetest harcolt ki, de Máthé Dominik Möstl kapusba lőtt. Kritikus volt a helyzet, mert az osztráko kettős emberelőnybe kerültek Sipos kiállítása miatt. Hutecek ötödik góljával megint egyenlő lett az állás.

18 perc volt hátra ekkor a meccsből. Ausztria a meccs során először vezetett Tobias Wagner góljával. Valamit lapozni kellett, mert nagyon mély gödörben ült a csapat. Máthé Dominik egyenlített, de az osztrákok ekkor már vérszemet kaptak. Mi meg egy hetest. Lékai Máté bedobta, 24-24 volt az állás.

Kapust cseréltünk, Bartucz László érkezett. S végre sikerült kivédekezni egy támadást. Bánhidi az egész Eb-n most hagyott ki először ziccert. A 48. percben 24-24 volt az állás.

Rettenetesen kiélezett végjáték következett. Bartucz hiába védett, a kipattanó nem a miénk lett, s ebből jött az osztrákok vezető gólja, majd kapusuk védése. Valamit ki kellett találni tehát.

Bartucz újabb védése akadályozta meg, hogy két gólra menjen el Ausztria. Ekkor még. Mert Möstl kapus - sajnos - káprázatosan védett. De Bartucz is. Ő tartotta ekkor a lelket a magyar csapatban.

Hat perccel a vége előtt Imre Bence egyenlített a jobbszélről, ráadásul Frimmel kiállítása miatt kétpercig emberelőnyben játszhatott Chema Rodríguez együttese. Az 58. percben egy labdavesztés után Bóka szerezte meg újra a vezetést lerohanásból, de az elkönnyelműsködött kulcshelyzetek után ismét Ausztriánál volt az előny. Rodríguez időt is kért. Majd

Fazekas gyors góljával visszajöttek ugyan a magyar remények, ráadásul emberelőnyben fejezhette be a meccset a magyar csapat, amely egy időn túli szabaddobással fejeződött be, ám Máthé Dominik nem tudott csodát tenni, így osztrák ünnepléssel és magyar búslakodással kezdődött az Európa-bajnokság középdöntője.

A magyarok szombaton Horvátországgal, hétfőn a házigazda Németországgal, míg jövő szerdán az olimpiai címvédő Franciaországgal találkoznak.

Eredmény, középdöntő, 1. forduló, I csoport:

Magyarország-Ausztria 29-30 (17-17)

Köln, v.: D. Accoto Martins, R. Accoto Martins (portugálok)

lövések/gólok: 49/30, illetve 46/29

gólok hétméteresből: 3/3, illetve 2/1

kiállítások: 8, illetve 4 perc