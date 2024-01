Tíz percig tartott a vereség okozta óriási kézilabda-fájdalom

Tíz percig tartott a magyar válogatottnak az az időszaka, amíg a játékosok dühöngek-szomorkodtak az Ausztria elleni vereség után Kölnben a férfi kézilabda-válogatottban. A sebek nyalogatására nincs idő, mert szombaton 18 órától Horvátország ellen folytatjuk az Európa-bajnokságot.

Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése Kölnből.

Egy nappal az osztrákoktól elszenvedett egygólos vereség után Kölnben nyilatkozott az Origónak a magyar férfi kézilabda-válogatott négy játékosa. A csapat hangulata bizakodó a szombati, Horvátország elleni mérkőzés előtt, amely 18 órakor kezdődik Kölnben.

Bodó Richárd három gólt dobott az Ausztria elleni mérkőzésen. Az első három csoporttalálkozón viszont nagyon nem ment neki a játék. Azt kérdeztük tőle, hogy ez a három gól sikeresen kirántotta-e őt a gödörből? Talán ezzel a három góllal léptem egy picit előre. Túl görcsösen szerettem volna az első három meccsen bizonyítani, ez nem sült el jól.

De azt érzem, hogy túlzott akarás van bennem. Nehéz hónapok vannak mögöttem, de egy Európa-bajnokság nem az a verseny, ahol lenne idő a lelkek ápolgatására. Építkeznem kell, van bennem még lehetőség és vágy, de nem egyszerű. Túl vagyok én már mindenen. Beszélte pszichológussal, olvastam könyveket, meghallgattam a családtagok biztatását. A barátok, a csapattársak is segítenek. Nem fogom feladni, sokkal többet kell dolgoznom, ami nem egyszerű feladat. Remélem, hogy a horvátok elleni meccsen is hozzá tudom tenni a magamét. Ha nem, az megvisel. Még egy meccset kibírtam volna, ha nem dobok gólt, de többet nem. Szerencsére az osztrákoknak dobott gólok segítenek. De ez egy kőkemény torna, rajtunk is előbb vagy utóbb kiütközik az, hogy elfáradunk. Az osztrákok ellen nagyon rossz napunk volt. Nagyon remélem, hogy lesz még pontunk, nincs rajtunk nyomás, neki kell menni a horvátoknak, nem kell félni tőlük. Nagyon remélem, hogy tudunk még meglepetést okozni ezen a tornán."

Hanusz Egon szerint most már jobban fájnak a reggelek, mint egy hete. "Érezzük, hogy sorozatban kell játszani a kemény meccseket, de a sebek nyalogatására itt tényleg nincs idő. Meg is beszéltük a csapattal, hogy maximum 10 percig foglalkozunk az osztrákok elleni fiaskóval, mert egyszerűen nem lehet ennél többet búslakodni. Ugyanakkor valamilyen szinten biztosan megmarad a játékosok agyában az, ami Ausztria ellen történt. A horvátok elleni meccs jó lehetőség arra, hogy bizonyítsunk. Ausztria ellen a fontos pillanatokban akadt meg a koncentráció. Sokat hibáztunk a kapusuk ellen. Nem dobtunk be egy hetest, amikor hárommal vezettünk.

Ezek nagyon fájdalmas pillanatok voltak. A körülmények sem voltak olyanok, mint Münchenben, néha nagy csend ülte meg a csarnokot. Hiányzott a mi szurkolótáborunk is. De ebből is tanulnunk kell, hogy minden körülmények között hozzuk ki a maximumot. Egy ilyen versenyen minden csapatnak van egy gyengébb meccse. Nagyon remélem, hogy a miénk az osztrákok elleni volt, ezt letudtuk, megyünk tovább. A csapat ilyenkor kicsit próbál kiszakadni ebből, az egységünk megvan. Egyénileg mindenki másképpen dolgozza fel ezeket a meccseket. Én például nem szeretem visszanézni a mérkőzéseket - magamtól. A csapatvideózás az persze más. Keresem azokat a dolgokat, amik kikapcsolnak. A srácokkal leülünk, ilyenkor nemcsak a kézilabdáról esik a szó. A horvátok erős csapat, de Ausztria bizonyította, hogy ők sem verhetetlenek. Érdekes, felszabadult támadójátékot nyomnak, sok mindent egyénileg akarnak megoldani, remélem, mi is képesek leszünk megélni az álmainkat."

Bartucz László eddig két mérkőzésen állt be védeni a magyar kapuba csereként. Mind a kétszer hozzá tudta tenni azt a teljesítményt, amivel segítette a válogatottat. "Nem érzem hálátlannak a szerepemet. Ha lehetőséget kapok, bejövök és segíteni akarok a csapatnak. Bármit játszom, nyerni akarok. Ezt a mentalitást otthonról hoztam, ha nem nyerek bármilyen játékban, nem játszom. A kézilabda ebből a szempontból kissé hálátlan, mert itt nem lehet mindig nyerni. Az erőt most abból kell meríteni, hogy létezik egy iszonyatosan jó csapategység. Az öltözőben nem ostorozzuk a másikat, de egyénileg mindenki magában keresi a hibát. Inkább a lelket öntjük egymásba. Nekem óriási dolog, hogy itt lehetek, 32 évesen nem érzem magam öregnek.

Boldog vagyok, hogy behívtak, nekem itt minden perc tényleg ünnep. Óriási dolog lenne megragadni a csapatban, hiszen ebben az évben nagyon fontos feladatok várnak ránk. Jár az agyam, hogy mi lenne egy olimpiai selejtezőn, ha ott lennék, az milyen lenne, nem kell mondanom, mekkora érzés mindez. Nekem minden meccs ünnep, teljesen mindegy, hogy a PLER, a Veszprém vagy a szerb válogatott ellen készülök. Sőt, nekem egy Komló elleni meccs nagyobb feszültséget és izgalmat hoz, mint az Eb bármelyik mérkőzése. Ezt magam sem értem, de így érzem. Nem érzem, hogy gödörben vagyunk, egy góllal kikapni borzalmas, de innen fel lehet és fel is kell állni. Bízom benne, hogy sikerül."

Bóka Bendegúz góljával másfél perccel a vége előtt még vezetett Ausztria ellen a magyar csapat. "Nagyon bánt, hogy azt az előnyt nem sikerült megtartani. El kell felejteni az osztrákok elleni meccset, nem tehetünk mást.

Összességében nem játszottunk nagyon rosszul, csak nem tudtunk élni a lehetőségeinkkel. A bíráskodásban is volt néhány olyan ítélet, amelyet nem értettünk, de nem erre fognám a vereséget. Nagyon bízom abban, hogy szombaton az igazi arcunkat mutatjuk meg ismét az Európa-bajnokságon.

A magyar válogatott tehát szombaton este 18 órakor játssza következő mérkőzését Horvátország ellen Kölnben.