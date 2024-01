26 éve nem látott csoda Magyarországtól, elképesztő, ami a kézi Eb-n velünk történik

A horvátok ellen 29-26-ra megnyert csodameccsen Imre Bence 7 lövésből 7 gólt szerezve nyújtott világklasszis teljesítményt. Ez a fiatalember még nem is élt akkor, amikor ezt megelőzően megvertük világversenyen Horvátországot. Az sem ma volt, hanem 26 éve, 1998-ban. De egyszer minden rossz sorozatnak vége szakad, így történt ez szombaton este Kölnben.

Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése Kölnből.

Ez egészen hihetetlen. Két évvel ezelőtt még Fazekas Gergővel együtt ültünk Budapesten az MVM Dome legtetején, hogy onnan szurkoljunk a magyar válogatottnak. Most meg itt vagyunk és részesei lehetünk valami olyan csodának, amiről az idősebb játékosok is meghatottan beszélnek" - ezt mondta nem sokkal a horvátok ellen 29-26-ra megnyert Eb-középdöntő után Imre Bence, aki - nincs ebben semmi túlzás - világklasszis teljesítményt nyújtott a Laxness Arénában.

Imre Bence eddigi Eb-teljesítménye: 13 lövés - 13 gól. Nem nagyon vannak erre szavak.

De akkor jöjjön még egy kulisszatitok. Fazekas Gergő édesapja, az egykori magyar válogatott kapus, Fazekas Nándor nem messze Kölntől, egy Gummesbach nevű kistelepülésen játszott. Sokat járt ide ki a fia, s az utazások alkalmával határozta el, hogy ő is kézilabdázó lesz. Jó döntés volt az biztos.

Az a 26 évvel ezelőtti győzelem 1998. június 4-én az olaszországi Bolzanóban a magyar férfi kézilabda-válogatott 28-27-re győzte le a horvátokat. Érdemes megnézni a meccs jegyzőkönyvét, kik játszottak akkor a magyar csapatban.

Szathmári - Kertész 4, Csoknyai 2, Sótonyi 2, Rosta Miklós., Kis Ákos., Pásztor 10 (5). Cs: Fekete (kapus), Gulyás 1, Bartók 2, Zsigmond 5, Kotormán 2.

A horvátok akkor az olimpiai bajnoki cím védői voltak. Senki sem gondolta volna, hogy 1998 után 26 évnek kell eltelnie ahhoz, hogy világversenyen győzni tudjunk ellenük.

Bár a meccs emberének az EHF Bartucz László kapust választotta (eszméletlen, hogy védett a Tatabánya kapusa), ez a cím kijárt volna Imre Bencének, meg az egész csapatnak. Mert ez a győzelem olyan csapatmunka volt, amiből mindenki kivette a részét. A játékosok hatalmas lelkierőt mozgósítva akkor sem zuhantak össze, amikor a meccs utolsó harmadában a horvátok többször is vezettek egy-egy góllal.

"Nem tudom, honnan jött ez az erő, de tényleg fantasztikusak voltunk, mindent megtett a csapat. Hiába vagyunk fiatalok, nem ijedünk meg a téttől. Ezzel így voltunk a horvátokkal is. A beteg Szita Zoltánnak ajánlom a győzelmet, mert ő hirtelen ágynak esett, remélem, vissza tud térni. Az, hogy Bartucz Laci így védett ma, nem semmi. Mindent együtt tudunk elérni. Megyünk tovább nekimegyünk a németeknek, 20 ezer néző nem velünk lesz, de ez sem zavar" - mondta Imre Bence.

Fazekas Gergő így vélekedett. "Nem mindig az én egy-egyem kellett ezen a meccsen, kiszolgáltam a nagyon jól lövő Bodó Richárdot, megtettem és ezzel szétziláltuk az ellenfelet. 20 ezer néző előtt játszunk majd hétfőn, ennél szebb meccset nem is lehetne megnyerni és úgy bemenni a négy közé. Ez az álmunk."

Hanusz Egon: "Most végre bebizonyosodott, hogy mentálisan erősek vagyunk. Mindenki 100 százalékot tett le az asztalra, ezért nyertünk."

Bánhidi Bence: "Fizikailag ez volt a legkeményebb meccsem eddig, a horvátok nagyon durván védekeztek. 60 percen át folyamatosan lihegtek a fülemben, de megérte, mert ez egy felejthetetlen győzelem volt. Mi is keményen védekeztünk, ez volt a kulcsa mindennek. Úgy küzdöttünk, mint az oroszlánok. Egymásért, a csapatért, Magyarországért. A németeket is szeretnénk hazai pályán elkapni. Ezen a meccsen minden megtörténhet."

Sok nagy hőse volt a meccsnek, de Lékai Máté is kemény feladatot kapott, amikor be kellett lőni a heteseket. Mentálisan ez egy borzasztó nehéz feladat volt. A magyar csapat irányítója így beszélt erről. "Egy hetest kihagytam, de a kipattanó az enyém lett, azt is bedobtam, szóval, nem lett nagy gond. A viccet félretéve a legnagyobb erősségünk a csapategység, a küzdés, hogy emelt fővel jöhetünk le minden meccs után. Vannak napok, amikor nem nyerünk, de szégyenkezésre nincs okunk. Mit kell ennél jobb, hogy két nap múlva 20 ezer néző előtt a németekkel játszhatunk ki-ki meccset a négy közé jutásért. Nézzétek meg, Imre Bence 20 évesen, 7/7, micsoda gólokkal. Nem szeretnék ebből az álomból felébredni."

A meccs legjobb embere a kapus Bartucz László így nyilatkozott az Origónak. "Kicsit meglepett, hogy engem jelöltek kezdőkapusnak, nem számítottam erre. Kontrolláltuk a meccset, nagyon boldog vagyok, hogy tudam segíteni a csapatnak. Megnéztük őket videón, a védekezésünk annyira jól működött, hogy nekem elég volt csak belépni a sávokba. Döbbenetes érzés volt mindez. A mi játékunk a védekezésből és a kapusteljesítményből indul. Ez az alapja mindennek."

Az első horvát visszhangok mérhetetlen csalódottságot tükröznek. A helyszínen lévő horvát újságírók úgy fogalmaznak, hogy a csapat minden esélyét elvesztette a négy közé jutásra és a párzsi olimpiai selejtező is borzalmasan távol került tőlük. A kommentárok szerint a keményen védekező magyarok alaposan meglepték a horvátokat, arra meg végképp nem számított senki, hogy a fiatal magyar játékosok közül Imre Bence vagy Fazekas Gergő ilyen teljesítménnyel rukkol elő.

Só a horvát sebekbe

A Vecernji List című horvát lap szerinta magyar média sót dörzsölt a horvát sebekbe azzal, hogy állandóan azt hangozatja, mekkora siker mindez Magyarországnak. A lap kiemelte, hogy a magyarok 1998 óta nem nyertek világversenyen a horvát csapat ellen, s Magyarországon most ez a fő téma. (Még szép!)

A korábbi válogatott játékos, Goran Šprem élesen bírálta Horvátország teljesítményét. A játék minden szegmensében rosszak voltunk. Álltunk, nem futottunk. Volt három hülye hibánk, odaadtuk a labdákat a magyaroknak, ezeket a junior bajnokságban nem lehet elkövetni. Ez nem egy braziliai kirándulás a Coapacabanára, hanem a kézilabda Európa-bajnokság. Felesleges arra hivatkozni, hogy fáradtak vagyunk, mert minden csapat az."

Matej Mandić, a horvátok kapusa: "Nehéz mérkőzés volt, nagyon nagy téttel. Lehet, hogy nem vagyunk olyan tapasztaltak, mint azt sokan hitték. Szomorúak és csalódottak vagyunk, hogy megbuktunk."

Késő este Ausztria 22-22-es döntetlent játszott a házigazda németekkel. Az osztrákok továbbra is veretlenek, ez nekünk annyira nem jó hír. Ausztria még játszik a francia és az izlandi csapattal, mi a németekkel és a franciákkal. Az a szerencse, hogy a francia-osztrák meccs előbb lesz, azt az olimpia rendezői nem dobhatják el. De nekünk mindenképpen meg kell verni a németeket, az tovább akarjuk szőni érmes álmainkat.

A magyar csapat vasárnap szabadnapos lesz. Hétfőn 20.30-kor a házigazda németek következnek 20 ezer néző előtt Kölnben.