Fantasztikus siker, drámai végjáték után aratott újabb csodagyőzelmet a magyar kéziválogatott

A magyar férfi kézilabda-válogatott újabb fantasztikus sikert ért el a németországi Európa-bajnokságon, miután 29-26-ra legyőzte a középdöntőben a horvát válogatottat, amelyet 26 éve nem tudott megverni világeseményen. A magyar csapat jól kezdte a meccset, de a horvátok kemény munkával visszazárkóztak, sőt, a vezetést is átvették, de a szoros, drámai végjátékot Chema Rodriguez csapata bírta jobban.

Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése Kölnből.

Két nappal az osztrákok ellen elszenvedett egygólos vereség után ismét a Laxness Arénában lépett pályára a magyar férfi kézilabda-válogatott. Az ellenfél a horvát csapat volt, amelynek legyőzése nagy bravúrnak számított volna. A mi meccsünk előtt a francia válogatott simán verte Izlandot. Az izlandi csapat ezzel az újabb vereséggel gyakorlatilag elköszönt a párizsi olimpiától.

A magyar csapatból Szita Zoltán kisebb betegséggel bajlódott. Mellette Krakovszki Zsolt, Andó Arián és Szöllősi Szabolcs volt a három kimaradó. Világversenyen legutóbb 26 éve, az olaszországi Európa-bajnokságon sikerült felülmúlni Horvátországot, akkor 28-27-re győztünk a csoportkörben.

Az Eb-n most először Bartucz László kezdett a magyar kapuban, rögtön egy nagy védéssel. Sajnos az első két magyar támadás nem hozott gólt, így egészen a 4. percig kellett várni az első magyar gólra, amit Ancsin szerzett. Rögtön ezután Bánhidi góljával már 2-1-re a mieink vezettek. Majd 4-3-ra is, akkor már Bánhidi két gólt szerzett. Ancsint kiállították, labdát szereztünk és Bodó szemfüles góljával már 5-3 volt az állás. Ime Bence nagy percei jöttek. Előbb egy laza csuklóval megpörgetett labdát vágott be, majd egy gyorsindításos gólt is szerzett. A 11. percben Magyarország 7-4-re vezetett, a horvátoknak időt kellett kérniük.

Keményen dolgozott a magyar védőfal, a következő támadásnál Imre Bence sorozatban a harmadik gólját lőtte. Klasszis játék volt ez. Bartucz védett egy ziccert, majd a két bíró látványosan félrenézett, amikor Bánhidi földbe verése után hetest kellett volna kapnunk. Bartucz újabb ziccert fogott, majd amikor Bánhidiról letépték a mezt, a két bíró kegyeskedett hetest fújni. Lékai megoldotta ezt is, negyedóra elteltével 9-5-re vezettünk.

Az első negyedórában kifejezetten tetszetősen és jól játszott a magyar csapat. 9-5 után emberelőnyben a horvát kapus, Mandics kirúgta Ancsin ziccerét. Ez óriási lehetőség volt a mieinknek. A kegyelmi állapotban védő Bartucz mindent fogott, amit csak fogni lehetett. Mégis, két gólt kaptunk sorozatban. Ismét előnybe került Magyarország, de megint elrontottunk egy támadást. Visszaesett kicsit a játékunk, kellett valami újat hozni.

Már csak azért is, mert a 19. percben már csak egy góllal vezetett Magyarország. Aztán kettővel, mert az irányító poszton a Lékai helyére behozott Fazekas Gergő góllal jelentkezett. Később Hanuzsz vette át Lékai szerepét, de Fazekas az ő helyéről lőtt nagy gólt. Megint a fiatalok voltak a vezérek támadásban, de ekkor minden horvát támadás góllal végződött. Bartucz 11-10-nél a legjobbkor védett, majd Bánhidit - ki tudja hányadszor - agyonverték. Hetest nem kaptunk, csak előnybe kerültünk, ettől kicsit fáztunk. Fazekas lábbal verte meg ellenfelét, az indulócselét megzabálták, 12-10 ide. Mindez a 24. percben történt.

Tin Lucin szépített (12-11), majd Fazekas ellen fújtak belemenést. Nevetséges ítélet volt ez is. Iszonyatosan durvák voltak védekezésben a horvátok. Ancsin nagy átlövéssel tért vissza (13-11), de a másik oldalon is ezzel operált Mateo Maras. Imre Bence a szélről akkorát vágott a horvát kapus szeme közé, mint egy ház (14-12), Bartucz megint jól állt őrt, de aztán elvesztettük a labdát, ezért nem lett 3 gól az előnyünk. Csak egy, ezzel mentünk szünetre, 14-13-ra vezetett Magyarország.

A második félidőt mi kezdtük. Lékai visszajött irányítóba, Máthé Dominik is lehetőséget kapott. Minden ott folytatódott, ahol az első félidőben abbamaradt. Bánhidit levetkőztették, Lékai hetest vágott, emberelőnybe kerültünk. Lehoztuk a kapust, 7 az 5 ellen nyomtuk. Mondjuk ez az első félidőben nem annyira jött be. Most sem, mert a középen lévő nagy tömörülésben a bírók elvették a labdát. A nap csodakapusára, Bartucz Lászlóra mindig lehetett számítani. Bodó kihagyott egy helyzetet, majd kiállították. Akadozott a támadójátékunk és ez a 2 perc most kritikusnak tűnt.

Bartucz megint védett, így elmaradt a egyenlítés. Rosszabb volt az a statisztika, hogy 7 perc alatt egy gólt dobtunk. Ám amíg Bartucz úgy védett, ahogy, állt a vár. Lékai lőhetett volna egy gólt, de a kapufa ezúttal a horvátokkal volt. A 39. percben 15-14-re vezetett Magyarország, azaz 9 perc alatt 1-1 gól esett mindké oldalon.

Várható volt, hogy ez nem marad így, Mateo Maras nem sokkal később egyenlített. Máthé Dominik dobott egy nagy gólt és ez jeladás volt, mert a horvátok is góllal feleltek. Kettővel. És át is vették a vezetést 17-16-ra Glavas találatával. Szerencsére Bodó kétszer is jókor érkezett és egyenlített. A 41. percben járt ekkor a meccs. Sajnos Bartucz kezét ápolni kellett, ez nem sok jót sejtetett.

Nem kellett aggódni, mert Bartucz lábbal védett kétszer, de 18-18-nál a kapusba lőttük a ziccert. A másik oldalon jött egy htes, Glavas belőtte, Imre Bence felelt rá. Óriási volt a csata, remek meccset játszott a két csapat.

19-19 volt az állás, amikor beléptünk az utolsó negyedórába. Hosszas videózás után Sipos kapott 2 perces büntetést, mi meg egy gólt, amivel megint a horvátok vezettek. Most már rendre az volt a helyzet, hogy nekünk kellett menni az eredmény után. De aztán egy labdaszerzés és Fazekas újra előnyhöz juttatta a magyarokat. 21-20.

Az utolsó 12 perc következett, semmi sem dőlt el. Bartucz csodásan védett egy újabb ziccert, majd Bodó vitte tovább a hátán a csapatot. Ekkor abszolút ő volt a nyerőember. Keményen védekeztünk, Bartucz pedig a kapufa segítségével védett. Fazekas a védőfal között kigyózott, kaptunk egy hetest és a horvátok egy kiállítást. Lékai góljával 23-21 ide. 8 perc volt hátra.

Kettős emberelőnybe kerültünk, mert videózás után Nacinovic kapott két percet. De a horvátok iszonyatos szerencsével egy megpattanóval lőttek egy gólt. 23-22 Magyarországnak. Imre Bence újabb góllal kettőre növelte az előnyt. De a horvátok nem akarták tudomásul venni, hogy a magyarok győzni jöttek ide. Imre Bence vette át a vezérszerepet Bodótól, nagy gól a szélről, ezzel lett 25-23 ide, de két gyors góllal, öt perccel a vége előtt megint visszajöttek a horvátok, 25-25-nél.

A túloldalon Bánhidi harcot ki hetest, amit Lékai ugyan kihagyott, de a kipattanót megszerezte és belőtte a labdát, megint eggyel vezettünk. A horvátok támadásánál Ligetvári szerzett labdát, ami után Bóka fejezte be góllal a lerohanást, megint kettővel vezettünk.

Három perccel a vége előtt Bartucz tett be még egy védést a közösbe, majd Bodó lövését védte Mandic, de fogytak a másodpercek. Még 104 másodperc maradt, amikor Ligetvárit küldték ki két percre, azaz emberhátrányba fejeztük be a meccset. Ez sem okozott gondot, mert Bóka szerzett labdát, Sipos pedig lerohanásból szerzett gólt, 28-25!

A horvátok gyorsan visszajöttek kettőre, majd jött egy magyar időkérés, de ekkor már nem maradt sok idő. A horvátok labdaszerzése után a kapufára paskolták a labdát és innen már nem lehetett kikapni, sőt, Ilic lőtt még egy gólt, 29-26-ra nyertünk!

Drámai végjátékot követően újabb fontos meccset nyertünk, így jöhet majd a németek és a franciák elleni meccs a középdöntő folytatásában és továbbra is van esélyünk arra, hogy akár a legjobb négy közé kerüljünk.

A mezőny legjobbja Bartucz László lett, aki 16 védéssel, 38 százalékos hatékonysággal járult hozzá a sikerhez.

A túloldalon a Szeged balszélsője, Marin Jelinic egy, a Tatabánya jobbátlövője, Mateo Maras két góllal zárt. Tin Lucin és Filip Glavas öt-öt alkalommal talált be, Matej Mandic kilenc, Dominik Kuzmanovic négy lövést védett.

A két csapat 36. egymás elleni meccsén húsz horvát siker és öt döntetlen mellett a 11. magyar győzelem született.

Magyarország-Horvátország 29-26 (13-14)

Köln, v.: Lah, Sok (szlovénok)

lövések/gólok: 48/29, illetve 46/26

gólok hétméteresből: 4/3, illetve 2/2

kiállítások: 8, illetve 12 perc

Magyarország: Bartucz - Bodó 5, Lékai 4, Bánhidi 2, Sipos 1, Ancsin 3, Imre 7, cserék: Bóka 2, Ligetvári, Fazekas 3, Hanusz, Máthé 1, Ilic 1