A Győr megnyerte BL-csoportját és ezzel továbbjutott a Debrecen is

Az elmúlt kiírásban harmadik Győri Audi ETO a papírformának megfelelően könnyed, 29-21-es sikerrel őrizte meg hibátlan csoportkörbeli mérlegét szombaton a Buducnost Podgorica otthonában a női kézilabda Bajnokok Ligájában. Ez egyben azt is jelenti, hogy megnyerte az A jelű nyolcast és negyeddöntőbe jutott, míg a korábban saját közönsége előtt vereséget szenvedő Debrecen továbbjutott a csoportból és játszhat a legjobb nyolcba jutásért.

Október elsején Győrben a házigazda 37-19-re ütötte ki az akkor még Háfra Noémit soraiban tudó montenegrói alakulatot, és ennek a találkozónak is esélyese volt a kisalföldi gárda, amelyben pihenőt kapott Stine Oftedal. A Győrnek saját hibátlan mérlege megőrzése mellett lehetősége volt megsegíteni a Debrecent is, ugyanis a vendégek sikere a hajdúsági gárda továbbjutását is jelentette.

Háromgólos sorozattal kezdett Ulrik Kirkely vezetőedző együttese, Ana Gros megszerezte 500. találatát győri mezben, míg Rü Unhi 100. mérkőzésen öltötte magára azt. Gyorsan ötgólos fórt alakított ki a Győr (3-8), és bár közelebb zárkózott a Buducnost, a szünetre négy találat volt közte a nem túl magas színvonalú mérkőzésen.

A pihenőt követően is szokatlanul sok hibával játszott a Győr, ám biztos előnyét ez sem veszélyeztette és könnyedén hozta a kötelezőt.

A Győr sikerével megnyerte a csoportot és közvetlenül a legjobb nyolc közé jutott, egyúttal biztosította a Debrecen továbblépését a csoportból, a hajdúságiak a negyeddöntőért játszanak majd.

Az utolsó percekben orrsérülést szenvedő Gros öt góljával a mezőny legeredményesebbje lett, Bruna Almeida de Paula négyszer volt eredményes, a hazaiaktól hárman zártak négy találattal.

Eredmény, női Bajnokok Ligája, csoportkör, 11. forduló: A csoport:

Buducnost Podgorica (montenegrói)-Győri Audi ETO KC 21-29 (13-17)

lövések/gólok: 37/21, illetve 45/29

gólok hétméteresből: 3/1, illetve 0

kiállítások: 6, illetve 4 perc

korábban:

DVSC Schaeffler-Odense HB (dán) 22-35 (12-15)

B csoport:

korábban:

FTC-Rail Cargo Hungaria - Krim Mercator Ljubljana (szlovén) 26-28 (14-17)