Hihetetlen: a németek rettegnek minden idők legőrültebb kézilabdameccse előtt

Hétfőn este 20.30-tól Kölnben a házigazda német férfi kézilabda-válogatott az utolsó szalmaszálba kapaszkodik, amikor megpróbál nyerni a magyarok ellen. Ha valaki ezt a mondatot az Eb előtt leírja, őrültnek nézik. Márpedig két fordulóval a középöntő zárása előtt ez a helyzet.

Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése Kölnből.

A németek mindent bevetnek és az embernek az az érzése, hogy nagyon tartanak a hétfő esti ütközettől.

Van okuk a félelelmre. Egyrészt az Ausztria elleni váratlan pontvesztésük egycsapásar új helyzetet teremtett. Másrészt ez a német csapat egyáltalán nem tartozik a világverő kategóriába. Az a magyar együttes, amely Izland vagy Horvátország ellen oly csodásan játszott, azzal a teljesítménnyel simán le tudná győzni a németeket, ha...

...ha ez a meccs nem 20 ezer felajzott néző előtt, Kölnben lenne. Ha a németeknek nem az lenne az érdekük, hogy mindenáron bejussanak a négy közé, ezzel üzletileg is sikeressé tegyék a rendezvényt. S ennek kapcsán az embernek az az érzése, hogy Németország mindent bevet, amit csak lehet.

Botrány a német sajótájékoztatón

Vasárnap délelőtt a német csapat szünnapokon esedékes, köelező sajtófélóráján egyetlen játékos sem jelent meg, sőt, a szövetségi kapitány is a távollétével tüntetett. Mindez fél nappal az osztrákok elleni pontvesztés után. Odaküldték Axel Kromer sportigazgatót, ő mondott pár közhelyet, aztán vége is lett a dalnak. Ebből aztán a német média óriási patáliát csinált - és még csak azt sem lehet mondani, hogy nincs igazuk. Egyrészt a sportigazgató azt mondta, hogy azért nem jönnek a játékosok és Alfred Gislason szövetségi kapitány, mert az előző este nehezen aludtak el az osztrákok elleni meccs után, meg különben is, edzésük lesz. Aztán hamar kiderült, hogy a vasárnap délutáni edzésük is elmaradt, azaz Kromer nem mondott igazat. A német média most azon töpreng, miért kell a játékosokat elszigetelni egy hazai rendezésű Európa-bajnokságon? Miért kell olyan ostobaságokkal tömni az újságírók agyát, hogy - idézem -

fiaink most is a szállodában vannak és lelkesen osztogatják az aláírásokat a rajongóknak, mert mindenki tudja, hogy ezek az aláírások mennyire értékesek." Aha.

Azok, biztosan.

Ez volt az első jel.

A második a hétfő reggeli német újságokban jelent meg. A Bild szerint influenza (covid?) riadót kellene elrendelni, mert a fél német csapat ágynak esett. A cikkben azt fejtegetik, hogy a kézilabdázókat azonnal ki kell költöztetni a kétágyas szobákból, egyágyasokba tenni őket. A magyar csapatból eddi Szita Zolánt érte el valami kórság, ő vasárnap külön mözgott a többiektől, maszkot húzva a közös helyiségekben. De vissza a németekhez: Axel Kromer, a német szövetség sportigazgatója szerint Juri Knorr van a legrosszabb állapotban, de mások is megfázással küzdenek.

7,7 millió ember dühöngött

Alfred Gislason, a német válogatott szövetségi kapitánya az osztrákok elleni pontvesztést követően alaposan leteremtette a játékosokat, pedig inkább kalapot kellett volna emelnie, mert a németek mínusz 5-ről jöttek vissza és mentettek meg egy pontot. Gislason szerint a csapat rossz, használhatatlan és kegyetlenül gyenge volt. A német sajtó még mindig nem tud napirendre térni a történtek felett, az osztrákokat kézilabdatörpének nevezik. A meccset Németországban 7,7 millió ember dühöngte végig a tévék előtt. A balszélső, Rune Dahmke ennél is tovább ment: "A csapatban minden sz...r. Minősíthetetlen, amit csinálunk."

Aki most szomorkodik a helyzetünkön, az azonnal menjen haza" - ez az általános reakció. Azaz a német csapat tényleg mindent bevet, hogy felpörgesse magát.

Újra jön a vasutassztrájk

Kemény szavak, de a németek tényleg nem tehetnek mást. Nekik egy újabb pontvesztés nem fér bele. Ráadásul, hogy teljes legyen az öröm, a német vasutas szakszervezet hétfőn reggel 6 napos (!) vasutassztrájkot jelentett be, ami tovább borzolja a németek kedélyeit. De ez már tényleg legyen az ő bajuk.

De akkor nézzük, mi a helyzet a magyarokkal.

Nos, egy újabb győzelem nagy lépést jelentene a legjobb négy felé, de nem jelentene oda belépőt. Hétfőn legalábbis biztosan nem. Nagyon kell figyelnünk arra, hogyan alakul a nap második meccse (18.00), a francia-osztrák találkozó. Ausztria - ezt hihetetlen - veretlen a tornán, de most egy űrcsapattal találkozik. Amennyiben az osztrákok kikapnak és a magyarok győznek, akkor nekünk 6, Ausztriának 4 pontja lesz a középdöntő szerdai, utolsó köre előtt. Az utolsó fordulóban a magyarok a franciákkal játszanak, az osztrákok Izlanddal. Az egyenlet sokismeretlenes, de számunkra nagyon jól alakulhat.

Önbizalommal telve

A magyar játékosok kellő önbizalommal, de nem elbizakodva várják az esti meccset. A játékosok arról beszéltek, hogy számukra ünnep lesz ennyi néző előtt pályára lépni, a várhatóan fergeteges hangulat feldobja őket és nem köti gúzsba a kezeket. Nem kell attól félni, hogy kifütyülnek bennünket, meg kell élni minden pillanatot és a legjobb teljesítményt kell letenni a pályára. Akkor nyerhetünk. Rettegjenek a németek, mert nekik most tényleg nagyobb a veszítenivalójuk" - mondta el az Origo kérdésére Ligetvári Patrik.

A magyar csapat tagjai amúgy valami hihetetlen nyugalommal várják ez a mérkőzést és ezt tényleg jó látni. Négy meccset már megnyertünk az Eb-n, jöjjön hát az, aminek jönnie kell.

A 20.30-kor kezdődő Németország-Magyarország férfi kézilabda Eb-mérkőzésről az Origo a helyszínről számol be.