Ancsin Gábor: Ami eddig jellemzett minket, abból most minden hiányzott

A magyar férfi kézilabda-válogatott 35-28-ra kikapott hétfőn a házigazda Németországtól az olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokság kölni középdöntőjének harmadik fordulójában, ennek ellenére matematikai esélye még van az elődöntőbe jutásra. A találkozó után Bodó Richárd és Ancsin Gábor az M4 Sportnak.

Rengeteg hiba a kulcshelyzetekben

"Jól kezdtük, a vége nem lett szép. Sajnálom, hogy ennyi volt bennünk a mai napon, lehet, hogy holnapután megint máshogy fogunk játszani, vagy 60 percet tudunk magas szinten játszani. Úgy érzem, hogy a védekezésünk, ami extra volt eddig az egész Európa-bajnokságon az most nem működött, szétlőttek minket. Nagyon gyorsan jöttek ránk a második félidőben, meg az első végén is. Kettőt cseréltünk, nem tudtunk úgy visszazárni. Ez a német csapat azért nagyon jó, főleg hazai pályán. Elkapták a ritmust, megjött az önbizalom és csak mentek, mentek, nem álltak meg, mi pedig nem tudtuk őket tartani. A második félidőben sokkal jobban figyeltek a kinti lövésekre, a beállósainkat fogták, de addigra már elment a mérkőzés. Sajnálom, hogy ez nem lett szorosabb" - mondta Bodó Richárd.

A mérkőzésen jól kezdő, hat gólig jutó Ancsin Gábor szintén csalódottan értékelt a lefújás után.



"Már az első félidőben sem működött a védekezésünk úgy, ahogy az eddigi mérkőzéseinken sikerült véghezvinnünk. Ez most abszolút nem működött, sem az első, sem a második félidőben, ráadásul utóbbiban már a támadójátékunk is teljesen szétesett. Rengeteg technikai hibával játszottunk, sok eladott labdánk volt, nyilván ezt egy ilyen szintű csapat ellen nem engedhetjük meg magunknak. Belülről csak azt éreztem, hogy "ez se sikerül, meg az se sikerül", aztán a második félidőben valahogy semmi nem állt össze. Az ami eddig jellemzett minket, abból jóformán most minden hiányzott" - fogalmazott Ancsin.