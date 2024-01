A test őrjítő fájdalma sem állhat a magyar kéziválogatott útjába

Sok ideje nem maradt a magyar férfi kézilabda-válogatottnak arra, hogy nyalogassa a sebeit a németek ellen elszenvedett hétgólos vereséget követően. A magyar csapat elszántan készül a franciák elleni utolsó középdöntős meccsre, amely – reményeink szerint – nem az utolsó mérkőzés lesz az Európa-bajnokságon.

Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése Kölnből.

„Életem legizgalmasabb repülőúja volt az, amikor Kölnből utaztam haza, hogy ott lehessek a kisfiam születésénél" – mesélte átszellemült arccal Kölnben kedden Rosta Miklós. Nagyon izgultam az egész úton, csak arra tudtam gondolni, hogy miért nem megy gyorsabban ez a repülő. Nagyon hálás vagyok mindenkinek, hogy így álltak hozzá ehhez, de a kisfiam is megvárt. 41 hétig volt az édesanyja hasában. Ott lehettem, ez egészen elképesztő élményt adott. Tele voltam adrenalinnal, így érkeztem vissza Kölnbe. Mindenki egészséges, ez a legfontosabb. Előtte forró dróton voltam a családdal, hogyha bármi történik, azonnal indulhassak haza.

De ez így van most is. Bent vannak még a kórházban, de félóránként beszélünk. Nehéz volt őket otthagyni, de a csapatot sem akartam cserben hagyni. A németek elleni meccs után van bennünk egy kis hiányérzet, elszalasztottunk egy sanszot, de ezzel most már nem tudunk mit kezdeni. Nekem az 5. hely megszerzése is hatalmas motiváció, mert a családban édesapám tagja volt annak a csapatnak, amely az Eb-k történetében eddigi legjobb magyar helyezését – 6. hely – érte el. Szeretném őt ebben is megelőzni, előtte ugrattam is ezzel eleget. De szerintem ő is boldog lenne, ha sikerülne. Van még erő a puttonyban, vannak még rejtett tartalékunk. A franciák ellen még egyszer mindent bele kell adni, hogy utána legyen még egy mérkőzésünk. Ez mindenképpen motivál bennünket. A videózás alatt is láttam a csapaton az elszántságot, ami nagyon jó jel."

„Sokan azt mondják, hogy a francia csapatnak már mindegy lesz a magyarok elleni meccs, mert mindenképpen az első helyen jutottak tovább" – mondta az Origónak Ancsin Gábor.

Szerintem viszont egyáltalán nem mindegy a dolog, mert ha a francia kapitány netán lecseréli a kezdősort, akkor a helyükre érkezők még jobban akarnak bizonyítani, hogy ők is érdemesek a kezdőcsapatba való bekerülésre.

Amúgy nekünk egészen biztosan élet-halál meccs lesz ez, mert nem szeretnénk még hazamenni. Nekünk meg kell próbálni minden kiadni magunkból, ami azért nem könnyű a hetedik mérkőzésen. Volt ezen az Eb-n pár furcsa eredmény, meg váratlan fordulat, szeretném, ha a magyar-francia összecsapásról is így beszélnének. A maradék erő már nem annyira sok, páran átestünk kisebb betegségen, de most nem érzem tragikusnak a dolgot. Van még bennünk kraft. Korábban egy-egy világversenyen ilyentájt már sokkal fáradtabbnak éreztük magunkat. Azért is volt jó megélni ezt az Eb-t, mert itt nem egy vagy két jó meccsünk volt, hanem több. Fejlődött a csapat, sokkal stabilabb képet mutattunk. De még nincs vége. Mi mindent megteszünk a franciák ellen, kiderült, hogy mindez mire lesz elég."

„Profi sportolók vagyunk, nem panaszkodhatunk, nem nyomhat minket a földbe egy vereség" – mondta Sipos Adrián. Ez a szép vagy a csúnya dolog a sportban, hogy az egymás után következő mérkőzések miatt egyszerűen semmire sincs idő. Sem nagyon örülni, sem magunkba roskadni. Menni kell tovább, szeretnénk nyerni a franciák ellen vagy legalábbis a lehető legjobb játékkal előrukkolni. Nem éreztem, hogy a németek elleni meccs után a padlóra került volna a csapat. Sokat beszéltünk a hétfői meccsről, kifogásokat senki sem keresett, nincs is miért.

Tudtuk, hogy 20 ezer ember ellenünk fog szurkolni. Ezen nem lehetett változtatni. A bírói döntések ellen sem protestálhatunk – ez van, együtt kell élni mindezzel. A sebeket ilyenkor nem jó tépdesni, mert vannak sebek, ha kikapsz, az már önmagában az. Akit nem zavar, hogy kikap, az nem jó sportoló. Engem zavar, lejátszom magamban a dolgokat, hogy mit kellett volna másképpen csinálni. A németek a meccs előtt kicsit tereltek, aztán kaptak egy hatalmas motivációs beszédet, de ők tényleg sok mindenből meríthettek erőt. Mi tudjuk, hogy ezeken a kemény meccseken extra jó teljesítmény kell, ez nem volt meg. A franciáknak nekimegyünk, nincsen a sportban lehetetlen. Játszottunk már velük szoros meccset, nyerni szeretnénk. A lelki motiváció megvan, a testemet már sokkal nehezebb motiválni, de csak megoldjuk ezt is."

A szerdai napon a magyar válogatott franciák elleni középdöntő mérkőzése 18.00-kor kezdődik Kölnben. Az eseményről az Origo a helyszínről számol be.