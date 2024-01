Hatalmas küzdelem a franciák ellen, a szlovénok ellen rekordot dönthet a kéziválogatott

Az olimpiai címvédő Franciaország 35-32-re legyőzte a magyar válogatottat az olimpiai kvalifikációs férfi kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének utolsó fordulójában, így Chema Rodríguez együttese nem jutott be a legjobb négy közé. A magyar együttesre még vár egy sorsdöntő mérkőzés, ugyanis pénteken történelmi Eb-helyezésért lép pályára.

Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése Kölnből.

A Magyarország-Franciaország középdöntő meccs előtt játszották le az Izland-Ausztria találkozót. Ezen az izlandi csapat 26-24-re győzött. Ez azt jelentette, hogy a franciák elleni meccs kezdése előtt eldőlt, hogy a mieink 6. helynél rosszabb helyezést ezen az Európa-bajnokságon már nem érhetnek el, egyben az is biztossá vált, hogy a magyarok pénteken délután Szlovénia ellen játszhatnak az 5. helyért, hacsak...

... hacsak valami csoda folytán nem lesz ebből az egészből elődöntő. Mert a francia meccs előtt még elméletben az is lehetséges volt, hogy a magyarok a négy közé jussanak. Ehhez az kellett, hogy Rostáék győzzenek a franciák ellen, Horvátország pedig megverje a németeket.

A magyarok helyzetét tovább nehezítette, hogy Palasics Kristóf vakbélműtéten esett át, a térdét fájlaló Máthé Dominik pedig hazautazott. Kissé megfogyva, de nem törve vártuk tehát a franciák elleni mérkőzést.

Villámgyors gólváltással indult a meccs, Dika Mem és Imre Bence között. 1-1-nél Bartucz László védett nagyot, majd Ancsin góljával már a magyarok vezettek 2-1-re. Nem sokkal később Bánhidi kapott tökéletes labdát és ezzel már 3-1-re vezetett Magyarország. Majd 4-1-re Imre Bence második góljával. Elképesztő volt tehát a kezdés.

Ébredezett az ellenfél, két gyors gól jelezte, hogy ők is a pályán vannak. 4-3 után Ancsin, majd Bánhidi dobott gólt, 6-3 ide. Szépen és türelmesen játszott a magyar csapat, látszott, hogy a játékosok mindent beleadnak. Rengeteg volt a gól, a csapatok nem nagyon foglalkoztak a védekezéssel.

A 11. percben már a tizenhatodik gólnál járt a meccs, ekkor Remili egyenlített, majd Discat a franciákat juttatta újra előnyhöz. Majd egy sebességi fokozattal feljebb kapcsoltak a franciák és gyors gólokkal húztak el 12-9-re. Ekkor a magyar csapat kénytelen volt időt kérni, hogy megfékezze az egyre felgyorsuló ellenfelet. Kapust is cseréltünk, a fiatal Andó Arián állt be és nézett szembe a félelmetes támadósorral.

A 15. percben 13-9-re vezettek az idei olimpia házigazdái, a hosszú magyar gólcsendet Bóka Bendegúz törte meg. Akik azt hitték hogy a franciák lelazsálják ezt a meccset, tévedtek. 15-10-es vezetésüknél Imre Bence újabb gólt lőtt, ez neki már a 18. gólja volt 18 lövésből. Hihetetlen statisztika.

Zoran Ilics góljával visszajöttünk mínusz 3 gólra (16-13), ez kissé felbőszítette a franciákat és gyorsan dobtak kettőt. Ezzel visszaállt az 5 gólos különbség. A megszerzett labdáikból 2 másodperc alatt értek fel és dobtak gólt, hihetetlen, hogy játszották ezt a sportot. Ha nem ellenünk tették volna, komolyan, öröm lett volna nézni. De aztán az első félidő hajrája nagyon jól sikerült a magyaroknak. Hanusz kétszer is bevette a francia kaput, Rosta is eredményes volt, 16 másodperccel a szünet előtt már csak 2 gól volt a francia csapat előnye. Ezt az utolsó 16 másodpercet sikerült megúszni, így a szünetben 20-18-ra vezettek a franciák.

Az első félidőben 6 lerohanásos és 3 gyors középkezdéses gólt kaptunk. Ahhoz képest ez a 20-18-as állás maga volt a csoda. A második félidő a fiatal magyar kapus, Andó Arián védésével indult. Lékai Máté üres kapus gólt dobott, s már csak egy gól volt a két csapat közötti különbség.

Andó Arián újabb védése után Szita Zoltán egyenlített, mínusz 6-ról jöttünk vissza, elképesztő, mit játszottak a srácok. Mielőtt nagyon örvendezni kezdtünk volna, Bóka kapott karhúzásért 2 perces büntetést, Tournat pedig góllal büntetett. Ancsin is, ezzel lett 21-21, ám elvesztettük a labdát és Dika Mem is üres kapus gólt szerzett. Nagy lehetőség maradt ki ezzel, már csak azért is, mert megint a franciák percei következtek.

A 44. percben Imre Bence hibázott el egy magyar 7 méterest - kár volt ezért. Azért viszont nem, hogy a túloldalon Andó Arián is kivédett egy hetest. Egészen hihetetlen, amit a fiatal magyar kapus csinált.

Sajnos ekkor megint visszaesett a magyar csapat támadójátéka, újra kialakult a 3 gólos különbség Franciaország javára. Bodó Richárd volt ekkor, aki támadásban eredményes tudott lenni, 10 perccel a vége előtt az ő góljával jöttünk fel 27-25-re.

A magyarcsapat az utolsó percekben is kitett magáért, nem hagyta annyiban, de két és fél perccel a vége előtt a franciák elhúztak négy góllal (34-30), onnantól pedig végleg megpecsételődött a sorsunk. Már Chema Rodríguez együttese a végén még közelebb zárkózott, végül Mahé ziccere után alakult ki a 35-32-es végeredmény.

A magyar válogatott ezzel elszenvedte harmadik vereségét az Eb-n egy meglehetősen edzőmeccs hangulatú találkozón, amelyen sokáig versenyben volt az olimpiai bajnokkal, de igazán kétségessé tenni a franciák győzelmét nem sikerült. Így a magyar csapat a harmadik helyen zárta a középdöntő küzdelmeit és majd Szlovénia ellen játszhat az ötödik helyért.

Eredmény, középdöntő, 4. (utolsó) forduló, I. csoport:

Franciaország-Magyarország 35-32 (20-18)

Köln, v.: Lah, Sok (szlovénok)

lövések/gólok: 52/35, illetve 53/32

gólok hétméteresből: 1/0, illetve 5/3

kiállítások: 6, illetve 6 perc