Ez a meccs egy roncsderbi volt, de óriási királyság, hogy nyertünk

Holtfáradt, de boldog játékosok nyilatkoztak az Origónak Kölnben Szlovénia legyőzése után.

Hanusz Egon: „Nehéz ezután a meccs után szavakat találni. Azt gondolom, azok után, hogy öt hétméterest is kihagytunk, már csak a szívünk vitt előre bennünket. A végén jött Bóka Bendegúz, bevert két büntetőt, Bartucz Laci fogott kettőt és meg is lett a meccs. Fáradtak voltunk, de nagyon akartuk ezt az ötödik helyezést. Van olyan nap, amikor semmi sem sikerül, de most a végén mégis összejött a nagy álom."

Imre Bence: „Nagyon sokat hibáztunk ezen a meccsen, de a vége óriási királyság lett azzal, hogy nyertünk. Kívülről roncsderbi lehetett ez, de mindkét csapat óriási akarással küzdött. Nekem ez az ötödik hely egy éremmel ér fel. Ez az Eb nekem egy csoda.

Történelmet írtunk. 9 évesen láttam a tévé előtt, ahogy Londonban az olimpián Lékai Máté táncol a csapattal, amikor Izland legyőzésével a négy közé kerültek. Most meg együtt táncoltam Mátéval itt, az 5. hely megszerzése után. Egészen elképesztő számomra mindez. Boldog vagyok. Nyerni mindig jó, tudtuk, hogy ez a győzelem nagy visszhangot vált majd ki. Jó Eb-t zártunk, pozitív a mérleg. Nekem most kezdődik ez a felnőtt válogatottság, fel vagyok dobva, a magyar válogatottért mindent megteszek. Annyira jó, hogy ezért a csapatért játszhatok, hogy kétgólos szlovén vezetésénél sem adtuk fel. Csodálatos csapat ez."

Sipos Adrián: „Bosszant a harmadik kiállítás, ott csináltam egy kis hülyeséget, nem vagyok büszke erre. De boldog vagyok, mert hatalmas lépést tettünk előre ezzel a magyar válogatottal. Nekünk nincs 30 játékosunk, akiből lehetne meríteni, de csodás csapatunk van. Meccs közben kinéztem a lelátóra és egészen döbbenetes, hogy a családom mennyi energiát adott nekem. Aki követi ezt a sportágat, tudja, mennyire nehéz itt helytállni. Remélem, mostantól mindenki erőt merít ebből, az olimpiai selejtező nagyon fontos lesz nekünk."

Bóka Bendegúz: „Jól kezdtük a meccset, elmentünk két góllal, ami lehetett volna akár három is. Utána óriási küzdelem alakult ki. Kiadtuk magunkból a maximumot az egész Eb alatt. Helyén volt a szívünk, jó döntéseket hoztunk. Nagyon boldogok vagyunk. Ez a csapat folyamatosan fejlődik, szeretnénk még jobban szerepelni a következő világversenyeken."

Lékai Máté: „Nagyon büszke vagyok a társaimra, az eredményre és arra, hogy csapatkapitány lehettem ezen az Európa-bajnokságon. Mindent megtettünk, alakulhatott volna minden másképpen, de talán nem véletlen, hogy nem így történt.

Ez a csapat jó, minden torna más, de fontos, hogy nem voltak nagy vereségeink, egy éve még a világbajnokságon másképpen volt ez. A meccs előtt azt mondtam, hogy ez lehet az utolsó Eb-mérkőzésem. Ha ez így lesz, akkor kétszeresen boldog vagyok, hogy így fejeztem be az Eb-szereplésemet. Ha mégsem, akkor meg arra leszek büszke, hogy még szerepelhetek a magyar válogatottban a két év múlva esedékes Eb-n."

A magyar válogatott ezzel a győzelemmel az 5. helyen végzett. Ez volt minden idők legjobb Eb-szereplése a férfi nemzeti csapatnak az Eb-k 1994 óta íródó történetében.