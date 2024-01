Mikler Roland elmondta, van-e még helye a magyar válogatottban

A magyar férfi kézilabda-válogatottban 239 alkalommal szerepelt Mikler Roland ezúttal nem tagja Chema Rodríguez Európa-bajnokságon részt vevő keretének. A pénteken története legjobb Eb-szerepléséért küzdő együttesről Mikler a Mandinernek elmondta, milyen érzésekkel nézi a televízión keresztül a magyar szereplést, és milyen tervei vannak a folytatásban.

Mikler Roland 2004 óta 14 világversenyen vett részt a magyar kézilabda-válogatottal, ám a németországi Eb-t kívánsága szerint kihagyta, ugyanis "az Európa-bajnokság sorozatterhelése veszélybe sodorhatná számára az idény hátralévő szakaszát, benne az olimpiai selejtezővel és remélhetőleg az olimpiával". Mikler távollétében Bartucz László, Andó Arián és az Eb közben vakbélműtéten átesett Palasics Kristóf szerepelnek kapusként Chema Rodríguez együttesében. A magyar csapat pénteken 15 órától Szlovénia ellen játszik az Eb ötödik helyéért, amivel megdöntheti az eddigi legjobb Európa-bajnoki szereplését, az 1998-as hatodik helyet.

Mikler Roland fanatikusan szurkol

A szeptemberben a 40. születésnapját ünneplő Mikler Roland büszkén értékelte a társai Eb-eredményét, és reményét fejezte ki, hogy a márciusi olimpiai selejtezőtornát is hasonló teljesítménnyel abszolválja majd a nemzeti együttes – vele a keretben.

„Fanatikus szurkoló vagyok. Itthon is úgy éreztem magam, mintha a kispadon ülnék, tapsoltam, hangosan drukkoltam a fiúknak. Az osztrákok elleni, végletekig kiélezett meccsen például majdnem kitéptem a hajamat. Az a siker nagyon hiányzott, ha akkor nyerünk, most teljesen másról beszélgetnénk. Az utolsó meccsen nyilvánvaló volt, hogy a franciák ellen nem mi vagyunk az esélyesek, de a csapat ezúttal is szépen teljesített. Azt láttuk, hogy ilyen hullámzó teljesítménnyel nem lehet őket megverni" – kezdte Mikler Roland a Mandinernek. A magyar kapus arról is beszélt, hogy nem lepte meg őt kapustársai kiváló teljesítménye, és hogy Palasics Kristófnak szerdán próbált erőt adni a műtétje után telefonon keresztül.

Mikler bízik a válogatottbeli helyében

Az Eb-n látott remek magyar kapusteljesítmény ellenére Mikler Roland hiszi, hogy még segítheti a válogatottat az idei év fontos eseményein.

„Nem fogom most azt mondani, hogy nincs helyem a válogatottban. Szomorú lennék, ha ezen gondolkodnom kellene. Maximálisan bízom magamban. Jó az öreg a háznál, de azt is nagy örömmel látom, hogy a fiatalok milyen szépen tudnak integrálódni. Elégedettek lehetünk. A csapat tagja voltam, amikor kiharcoltuk az olimpiai selejtezőtornán való indulást, bízom benne, hogy ott lehetek akkor is, amikor kiharcoljuk az ötkarikás kvótát!"

Az Európa-bajnokságot követően az együttes március 14-17-én a vb-8. helyének köszönhetően olimpiai selejtezőt játszhat. A kvalifikációs tornák helyszíne és csoportbeosztása az Eb-t és a párhuzamosan zajló Afrika-bajnokságot követően válik ismertté, a négyfős csoportokból az első két helyezettek jutnak ki a párizsi olimpiára.

Mikler Roland arról is beszélt, hogy mit vár a Szlovénia elleni meccstől, és hogy szerinte mi lehet a titka a magyar kézilabda-válogatott sikerének. A teljes interjú ide kattintva olvasható.