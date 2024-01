A bundás, csaló, bűnöző bírók gigabotránya miatt őrjöng a világ

A pénteki Svédország-Franciaország férfi kézilabda Eb-eldöntőt az északmacedón bírópáros, Slave Nikolov és Gjorgji Nacsevszki vezette. Már önmagában ez a tény egészen elképesztő: a két bíró ugyanis a főszereplője volt annak a botránysorozatnak, amelyet egy éve robbantott ki a dán TV2 csatorna, amely kiderítette, hogy számos páros úgy vezetett kézilabdameccseket, hogy azok egyes fogadói köröknek (csalóknak) hozzon kedvező eredményt.

Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése Kölnből.

A csalók vígan fütyürésznek

Természetesen az ilyen párosoknak régen abba kellett volna hagyni a bíráskodást és az lenne a minimum, hogy eltiltsák őket a játékvezetéstől. Lehetőleg örökre. Ám hiába minden, hiába a botrány, a két macedón annyira jól fekszik egyes körökben, hogy most is vígan fütyürésztek ezen az Európa-bajnokságon. A Nacsevszki, Nikolov kettős több gyanúba kevert meccsen is működött, például 2017-ben a Kielce–Veszprém BL-mérkőzésen: a gyanú szerint a 32-32-re végződött meccsen rengetegen fogadtak a döntetlenre. A Tv2 szakértői szerint a bírók az utolsó fél percen belül nem ítéltek hetest a Kielce javára, amikor a kezdőkörnél akadályozták a játékosukat, hogy elvégezze a középkezdést.

Az EHF tehát rájuk bízta a svéd-francia elődöntő levezetését. Rekonstruáljuk pontosan, mi történt a meccs utolsó 15 másodpercében. Az címvédő svéd csapat a győzelemért támadott, ám a játékvezetők egy valószínű csak általuk látott lépéshiba miatt elvették a labdát Jim Gottfridssontól. A franciák gyors ellentámadása nem volt sikeres, ám Elohim Prandi időntúli szabaddobásból egyenlített. Az persze kérdéseket vet föl, hogy miért nem videózták vissza a jelenetet, ugyanis már a lövés pillanatában látni lehetett, hogy miután Prandi jobb lábbal kilépett, még a kezében volt a labda, amikor a bal lába is elhagyta a talajt, ami pedig szabálytalan.

Minek a videóbíró, ha nem használják?

A két bírónak eszébe sem jutott, hogy megnézze videón a gólt. Pedig a szabályok szerint egy meccs utolsó 30 másodpercében minden kétes jelenet alávethető videós vizsgálatnak. Az igazi elmebaj azonban az, hogy a csapatok vezetői nem kérhetnek videós ellenőrzést, ezt a fegyvert csak akkor vetik be, ha a játékvezetők vagy az ellenőr jelzi ennek szükségességét.

A svéd csapat pénteken késő este óvást nyújtott be, mert ez az időntúli szabaddobás kétségtelenül szabálytalan volt. Nem kell hozzá nagy jóstehetség, hogy belássuk: az óvást el fogják utasítani. Két okból is. Egy: nem műhiba, hanem bírói tévedés történt. Az ellen meg nem lehet óvni. Kettő: ha megadnák az óvást, mikor és hogyan játszanák újra a svéd-francia meccs végjátékát? Szombaton szünnap van, vasárnap meg már jön a bronzmeccs és a döntő.

Svédország összeomlott

A svéd csapat és a svéd sportsajtó is összeomlott a történtek után. Nem csoda, mert az olimpiai kvótát vették el a skandinávoltól azzal, hogy nem engedték őket a döntőbe jutni. Az Aftonbladet című svéd napilap az Eb gigabotrányának nevezte a történteket. Véleményem szerint ez egy óriási botrány. Dühös vagyok, pedig nem is vagyok svéd – mondta Claus Møller Jakobsen, a dán TV2 szakértője, a dán válogatott egykori játékosa .

Hanna Fogelström, a svéd válogatott menedzsere bejelentette az óvást. Nem tudjuk, mi lesz a tiltakozás eredménye, de számunkra fontos volt, hogy kiálljunk a szabályok és a sportszerűség mellett – mondta Fogelström.

A svéd válogatott kapusa, Andeas Palicka egyszerűen nem hitte el, ami történt. A kapus annyira felháborodott, hogy nem volt hajlandó tévén megnézni az ismétlést és arra kérte az újságírókat, hogy ne is várják ezt el tőle. A svédek szövetséi kapiánya, Glenn Solberg a tévének adott interjúja közben sírta el magát. "Rendkívül kiábrándító, hogy nem nyertünk" – mondja Glenn Solberg , amikor megérkezett az interjúzónába. Fantasztikus mérkőzést játszottunk, aztán mindenki láthatta, mi történt az utolsó pillanatban."

A franciák nem értik, mi a probléma

A szabálytalan gól szerző francia játékos, Elohim Prandi, úgy tett, mintha mi sem történt volna. Nagyon büszke vagyok. Már korábban bebizonyítottam, hogy képes vagyok ilyen időntúl szabaddobásokra. A csapattársak feltétlen bizalma teszi lehetővé a számomra, hogy minden ilyen esetben jó döntéseket hozzak. Bízom magamban és a csapatban."

A Francia Olimpiai Bizottság égisze alatt működő Francia Olimpiai Csapat még ennél is álságosabb, egy Twitter-üzenetben a következőket írták: "„Tegyük be Elohim Prandi szobrát a Louvre-ba."

Mettez une statue d’Elohim Prandi au Louvre svp — Equipe France (@EquipeFRA) January 26, 2024

A semleges norvég és dán sajtó is elképedve ír minden idők egyik legnagyob kézilabda-botrányáról. A szakírók megegyeztek abban, hogy ennek az esetnek nem lett volna szabad megtörténnie.