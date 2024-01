Bemutatkoztak a jövő évi részben hazai rendezésű női kézilabda-Eb házigazdái

A németországi férfi Európa-bajnokság záróhétvégéjén Kölnben bemutatkozott a 2024. november 28.-december 15. között sorra kerülő magyar-osztrák-svájci közös rendezésű női Európa-bajnokság is.

Magyarország harmadszor lesz házigazdája női Eb-nek, miután 2004-ben önállóan, 2014-ben Horvátországgal közösen, most pedig Ausztriával és Svájccal társulva lesz a torna szervezője, ám a 2024-es női Európa-bajnokság lesz az első a szakág történetében, amelyen immár 24 válogatott vesz részt.

A csoportmérkőzések házigazdái Bázel (St. Jakobshalle), Innsbruck (Olympiahalle) és Debrecen (Főnix Aréna) lesznek, mindegyik helyszínen két-két négyes csoport találkozóira kerül sor. A 6-6 csapattal zajló középdöntőket Debrecenben és Bécsben rendezik, míg az elődöntőknek, valamint a helyosztóknak és a döntőnek az osztrák főváros lesz a helyszíne. Az Európa-bajnokság tizenhat játéknapja során hatvanöt meccsből összesen huszonnégy mérkőzést játszanak hazánkban.

A magyar válogatott az A-csoportban kezdi majd meg küzdelmeit.

A tornára november vége óta kaphatók a bérletek. A csoportkörre érvényes csomag-belépők 18 600 forinttól válthatóak meg, 3 versenynapra. Továbbjutás esetén a magyar csapat a középdöntő meccseit is Debrecenben játssza, az erre a szakaszra érvényes bérletek is megvásárolhatók már, a legolcsóbb kategória 32 000 forintba kerül, amelyért már 4 versenynap mérkőzései tekinthetők meg. A cívis városban emellett a B-csoport mérkőzéseit is megrendezik, amelyekre már 7800 forinttól elérhetők a jegyek.

A napijegyek értékesítése az Európa-bajnokság sorsolása után indul, amelyet 2024. április 18-án rendeznek, Bécsben.

A három ország tapasztalt rendezőnek számít az európai kézilabdázásban. Ausztria 2010-ben önállóan, 2020-ban Svédországával és Norvégiával közösen, Svájc pedig 2006-ban egyedül volt a férfi Eb házigazdája. Magyarország harmadszor láthatja vendégül Európa legjobb női csapatait, ráadásul tíz évente tér vissza hozzánk a torna: 2004-ben önállóan, 2014-ben a horvátokkal közösen voltunk szervezők. Debrecen sem lesz ismeretlen a kéziseknek, a Főnix Aréna harmadszor fogadhatja kontinensviadalon a csapatokat.

Az Európa-bajnoksággal kapcsolatos információk a www.catchthespirit2024.com, míg a jegyvásárlás tudnivalói a tickets.eurohandball.com oldalon találhatók meg.