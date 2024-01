Kemény Dénes elmondta, mennyi esélyt lát a női pólóválogatott olimpiai szereplésére

Kemény Dénes, a férfi vízilabda-válogatott korábbi sikerkapitánya, a magyar sportági szövetség volt elnöke azt mondta, 99 százalékig biztos abban, hogy a női csapat megszerzi az olimpiai kvótát a pénteken kezdődő dohai világbajnokságon.

A 69 éves szakember az M1 aktuális csatornának úgy nyilatkozott, bár az Európa-bajnokságon nem jött össze az indulási jog, nincs vész, mert a vb-n még elérhető két kvóta. Emlékeztetett: 2004 óta, azaz húsz éve a magyar női válogatott mindig jelen volt az olimpián, ráadásul a mostani keretben többen vannak olyanok, akik Tokió előtt is játszottak a kvalifikációs tornán, tehát rutinosak az ilyen helyzetben.

Arra a kérdésre, hogy mennyire volt szerencsés Bíró Attilát egy évvel az olimpia előtt leváltani, és a Mihók Attila-Cseh Sándor edzőpárosra bízni a felkészülést, Kemény Dénes azt válaszolta: az edzőcserének mindig van egy olyan pozitív hatása, hogy a rutinos játékosoknál újdonságokat hoz az automatizmusok helyett.

"Az igazi mérce nem a dohai kvalifikáció lesz, hanem az olimpiai szereplés. A magyar vízilabdának az lenne jó, ha ugyanúgy, ahogy Tokióban, mindkét válogatott éremmel jönne haza" - utalt arra, hogy három éve, a japán fővárosban a férfiak és a nők is bronzérmesként zártak.

"Nehéz volt akkor is és nehéz lesz most, Párizsban is, de nem magyar vízilabdázó az, aki nem az aranyérmet tűzi ki célként" - tette hozzá.

A férfiak Eb-szereplését, a negyedik helyet nagyon pozitívan értékelte a volt kapitány. Mint mondta, előzetesen attól tartott, hogy a fiatal csapat beleszalad egy-két pofonba, de nem ez történt, a játékosok bátrak voltak, mert nem volt veszíteni valójuk, az ellenfelek pedig nem találták a "helyes koncentrációt", hogy egy magyar B-csapat ellen miként kell játszani. A végén azonban már elkezdtek tartani az együttestől, az utolsó két meccs szerinte ezért lett nehezebb.

"Sok fiatalnak meccsről meccsre javult a tudása, nagyon jó húzás volt (Varga) Zsolt részéről, hogy velük ment, bejött" - jelentette ki.

Elárulta, hogy sokat beszélgetett a kapitánnyal, ezért tudja, hogy őt elsősorban már a párizsi olimpia foglalkoztatja. Megjegyezte, hogy a férfiválogatottnál érdekes helyzet alakult ki, a fiatalok összeolvadtak a régiekkel, így néhány helyen változott a fukuokai világbajnok csapat és később sem lesz egyszerű a válogatás.

"Az olimpia vízilabdában mindent visz, a válogatás pedig a munka egyik legnehezebb része" - mondta Kemény Dénes, aki sorozatban háromszor, Sydneyben, Athénban és Pekingben vezette aranyéremre a férfi válogatottat.

"Markovits Kálmán híres mondása volt, hogy nagyon jó állás a szövetségi kapitányi, csak válogatni ne kelljen, meg nehéz meccseket játszani" - fogalmazott, hozzátéve, hogy a zágrábi jó szereplés csak nehezítette Varga Zsolt helyzetét, ráadásul a párizsi csapatba nem 15, hanem csak 13 játékost lehet majd nevezni.

A szakember szerint Varga Zsoltnak - akiben úgy látja, minden megvan, hogy a várt újabb aranykorszakot szövetségi kapitányként kiszolgálja - a határidő előtt lesz egy-két álmatlan éjszakája, ahogy annak idején neki is volt.