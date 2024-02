Először kapott ki a Győr a kézilabda BL-ben

A Győr házigazdaként 26-24-re kikapott a román CSM Bucuresti-től a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 12. fordulójában, szombaton. A győriek 11 győzelem után először veszítettek pontokat a mostani idényben.

A hazaiak keretéből ezúttal Ana Gros, Emilie Hovden és Rinka Duijndam hiányzott, Stine Oftedal pedig be volt nevezve, de kisebb sérülése miatt ő sem lépett pályára.

Nem kezdett jól a már biztosan csoportelső és negyeddöntős ETO, a megszokottnál több volt a rontott lövés, a védekezés pedig nem működött a kellő hatékonysággal. A bukarestiek a 11. percben négy góllal vezettek, majd hét perc alatt 5-0-s sorozatot produkáltak, melynek végén 13-6-os előnyben voltak. Remekül védekeztek, és minden győri hibát gyors ellentámadással büntettek. Ulrik Kirkely vezetőedző időkérésének nem volt hatása az eredmény alakulására, a kapuscserének viszont igen, mivel Sandra Toft nagyszerűen szállt be a játékba.

A túloldalon Adrian Vasile időkérése némileg megtörte a románok lendületét, több mint nyolc percig nem találtak be, a szünetben mégis 15-9-re vezettek.

A második félidő elején Grace Zaadi góljaival őrizte előnyét a CSM Bucuresti, a győriek játékából pedig továbbra is hiányoztak az átlövésgólok, mert a jobb oldalon Rü Unhi képtelen volt pótolni Ana Grost, a bal oldalon pedig Veronica Kristiansen és Bruna de Paula is sokat hibázott. A meccs háromnegyedénél már "csak" négy találat volt az ötszörös BL-győztes házigazdák hátránya, és öt perc alatt ezt is megfelezték. A románok hiába kértek időt, korábbi magabiztos, pontos, taktikus játékuk szétesett, a magyar bajnoki címvédő viszont lendületbe került, és egy 5-0-s sorozat végén egyenlített (22-22).

Hiábavalónak bizonyult azonban a nagy felzárkózás, mert az utolsó perceket elrontotta az ETO, ekkor ismét a bukarestiek voltak pontosabbak, és mivel egyszer sem voltak hátrányban az egész meccsen, megérdemelten nyertek.

A hazaiaknál Veronica Kristiansen és Győri-Lukács Viktória hat-hat, Bruna de Paula négy gólt lőtt, Sandra Toft hat védéssel zárt. A túloldalon Grace Zaadinak nyolc, Trine Östergaard-nak négy gólja, Laura Glausernek kilenc, Marie Davidsennek négy védése volt.

A két csapat 12. egymás elleni mérkőzésén kilenc győri siker és egy döntetlen mellett másodszor győztek a románok.

A 11 győzelemmel és egy vereséggel álló győriek egy hét múlva a Debrecen otthonában folytatják szereplésüket a BL csoportkörében.

"Az első félidőben támadásban és védekezésben sem teljesítettünk a tőlünk megszokott szinten, túlságosan sokat hibáztunk. Egy ilyen csapat ellen ezt nem lehet megengedni" - kezdte értékelését a találkozó utáni sajtótájékoztatón Ulrik Kirkely.

Hozzátette, az első félidőben Laura Glauser a kapuban még nagyobb magabiztosságot adott a vendégeknek, ez is egy fontos tényező volt. Érdekesség, hogy a világbajnok francia kapus 2020 és 2022 között az ETO-t erősítette, nyártól viszont a Ferencváros játékosa lesz.

Kirkely kifejtette, az öt-egyes védekezésüknek köszönhetően a szünet előtt már egy kicsit jobb ritmusban játszottak, de a támadójátékuk akkor is akadozott. A második félidőre úgy mentek ki, hogy megbeszélték, maradnak a hatosfalas védekezésnél. Próbáltak sokkal agresszívebben, gyorsabban védekezni, ez pedig előrevitte a játékukat. A nagyobb tempónak, nagyobb magabiztosságnak köszönhetően visszajöttek a meccsbe, és bár az utolsó öt percben döntetlen állásnál teljes gőzzel a győzelemért támadtak, megint elkövettek egy-két egyszerű hibát, így pedig nem lehet mérkőzést nyerni egy ilyen élcsapat ellen - vélekedett a győriek edzője.

Eredmény, csoportkör, 12. forduló, A csoport:

Győri Audi ETO KC-CSM Bucuresti (román) 24-26 (9-15)

lövések/gólok: 47/24, illetve 42/26

gólok hétméteresből: 3/3, illetve 5/3

kiállítások: 2, illetve 0 perc

Vasárnap játsszák:

A csoport: SG BBM Bietigheim (német)-DVSC Schaeffler 14.00

B csoport: Rapid Bucuresti (román) - FTC-Rail Cargo Hungaria 16.00