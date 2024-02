"Mindenki minket akar legyőzni" - megszólalt a magyar hokikapitány az olimpiai selejtezőről

Don MacAdam szövetségi kapitány szerint a magyar férfi jégkorong-válogatottnak akkor lesz esélye sikerrel venni a csütörtöktől szombatig tartó budapesti olimpiai selejtezőt, ha csapatként játszik.

"Most kedd délelőtt volt az első közös edzésünk, és nagyszerűen sikerült. Csapatként kell játszanunk, akkor véghez vihetjük a terveinket, megnyerhetjük a tornát, és készülhetünk majd az utolsó kvalifikációs körre. Itt most mi vagyunk a legelőkelőbb helyen kiemelt válogatott, ezért mindenki minket akar legyőzni. Biztos, hogy a spanyolok, a litvánok és a japánok is szeretnének minket meglepni, de nekünk erre fel kell készülnünk mind lelkileg, mind fizikailag" - mondta az MTI-nek a kanadai kapitány.

Hári János szerint sokkal jobb úgy készülni, ha van tét, jelesül az olimpiai selejtező, mintha egy "sima" felkészülési tornára érkeztek volna.

"Nyerni mindig jó dolog, de nem érzem, hogy kötelező lenne a feladat. Nem lehet úgy játszani, hogy valami kötelező. Hiába várják el tőlünk esetleg, hogy most jussunk tovább, mert például a japánok is nagyon erősek, és folyamatosan jönnek fel. Persze, mi vagyunk az esélyesek, és úgy kell játszanunk, hogy ezt bebizonyítsuk" - fogalmazott a fehérvári csatár.

Galló Vilmos, a svéd Linköping támadója szerint a japánok elleni záró összecsapás lesz valószínűleg a legnehezebb, de a másik két ellenfelet sem lehet lebecsülni.

"Jó lesz, hogy tétre megy a torna, és fokozatosan nehezedő ellenfelekkel szemben kell játszanunk. A klubomban mostanában nem játszom emberelőnyben, csak azonos létszámban és emberhátrányban, és ezért lehet a megszokottnál kevesebb pontom, de szeretném most is bebizonyítani a válogatottban, hogy képes vagyok gólokat ütni, gólpasszokat adni. Nagyon vártam már ezt a hetet" - tette hozzá.

Sebők Vilmos, a német Iserlohn centere kiemelte, hogy hiába áll klubja az utolsó helyen, az elmúlt tíz forduló alapján a legjobbak a mezőnyben.

"Önbizalommal telve érkeztem a válogatotthoz, most jól megyünk, nekem is jól megy, gólokat lövök, inkább a szezon első fele volt kemény. Más érzés lehet, hogy amíg a német ligában mi vagyunk a "kiscsapat", addig most, a Tüskecsarnokban mi vagyunk az esélyek. Ezzel együtt ugyanúgy fogok készülni, mint minden más mérkőzésre, engem ez nyugtat meg" - mondta Sebők.

Bálizs Bence remek formában van a norvég Sarpsborgban, az utolsó két mérkőzésen gólt sem kapott.

"Igen, remekül érzem magam, és próbálok saját magammal foglalkozni, nem az ellenfelekkel. Így lesz ez most a válogatott tornán is. Amikor a kapitány betesz a meccsre, akkor a jégen próbálok segíteni a csapatnak, ha pedig a padra jelöl, akkor meg onnan segítem a többieket. Szeretnénk tökéletes hétvégét zárni" - hangsúlyozta az MTI-nek a kapus.

A finn JYP csapatát erősítő Varga Balázs végül klubkötelezettség miatt nem tud játszani a tornán. A kedd délelőtti edzést egyedül Sofron István hagyta ki elővigyázatosságból, de komoly esély van arra, hogy a tornán játsszon.

A 2026-os milánói olimpia selejtezőjének mostani fázisában érdekelt válogatottak közül a magyar áll a legelőkelőbb helyen a világranglistán, a 19. A Tüskecsarnokban sorra kerülő tornáról - akárcsak Cardiffból és Sosnowiecből - kizárólag az első helyezettek jutnak tovább a következő, utolsó selejtezős körbe, amelyet idén augusztus 29. és szeptember 1. között rendeznek három helyszínen, Pozsonyban, Rigában és egy dán városban. Amennyiben a magyarok továbbjutnak, akkor ők a dániai négyesbe kerülnek a házigazdák, valamint a norvégok és a szlovénok mellé. Ebből a kvartettből az első helyezett jut ki a 2026-os téli olimpiára. A dánok a tervek szerint Aalborgban rendeznék meg tornájukat.

A nemzetközi szövetség (IIHF) megjegyzésében szerepel, hogy ha fehéroroszok nem játszhatnak a nyár végi kvalifikációban, akkor módosulhatnak a selejtezős csoportok, illetve ha az oroszokat sem engedik indulni az olimpián, akkor az ötkarikás beosztás is változhat.

A magyar keret:

kapusok:

Bálizs Bence (Sparta Sarpsborg, norvég), Hetényi Zoltán (DEAC), Vay Ádám (HK Poprad, szlovák)

hátvédek:

Falus Ádám (FEHA19), Fejes Nándor (Gyergyói HK), Hadobás Zétény (Visby/Roma, svéd), Horváth Milán (Briancon, francia), Kiss Roland (Hydro Fehérvár AV19), Ortenszky Tamás (Martigny, svájci), Pozsgai Tamás (BJAHC), Stipsicz Bence (Hydro Fehérvár AV19)

csatárok:

Erdély Csanád (Esbjerg, dán), Galló Vilmos (Linköping, svéd), Hári János (Hydro Fehérvár AV19), Horváth Bálint (Briancon, francia), Mihály Ákos (Hydro Fehérvár AV19), Nagy Gergő (FTC-Telekom), Nagy Krisztián (BJAHC), Nemes Márton (Mora, svéd), Németh Kristóf (Hydro Fehérvár AV19), Sárpátki Tamás (Gyergyói HK), Sebők Balázs (Iserlohn, német), Sofron István (SC Csíkszereda), Terbócs István (Hydro Fehérvár AV19),

A torna programja:

csütörtök:

Litvánia-Japán 15.00

MAGYARORSZÁG-Spanyolország 18.30

péntek:

Spanyolország-Japán 16.30

MAGYARORSZÁG-Litvánia 20.00

szombat:

Litvánia-Spanyolország 16.30

Japán-MAGYARORSZÁG 20.00