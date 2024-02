A kézi-Eb után sem állt meg az élet: így telnek a magyar csodacsapat szövetségi kapitányának napjai

Chema Rodríguez, a férfiválogatott szövetségi kapitánya az 5. helyet hozó Európa-bajnokság utáni, korántsem szürke hétköznapokról írt a Magyar Kézilabda Szövetség legújabb blogjában. Itt a kapitány beszél Chema Rodríguezzel.

Chema Rodríguez: Azon leszünk, hogy kijussunk a párizsi olimpiára és örömet szerezzünk a szurkolóknak!

"Az első bejegyzést nagy örömmel kezdhetem, hiszen nem csupán az Eb-szereplés friss élmény, hanem múlt pénteken az is kiderült, hogy Tatabányán játszhatjuk az olimpiai selejtezőt!

Tudtuk, hogy melyik nap hozhatja nyilvánosságra a döntést a Nemzetközi Kézilabda Szövetség, és egész pénteken izgultam, hiszen ellenfeleink, azaz Tunézia, Portugália és Norvégia közül utóbbi kettő is szóba jöhetett házigazdaként. Aztán ahogy megkaptuk az értesítést a számunkra kedvező döntésről, rögtön hívtak a magyar szövetségből a jó hírrel. Nagyon örülök neki, nagy munkát fektetett a pályázatba és a lobbizásba az MKSZ, mi pedig minden erőnkkel azon leszünk, hogy kijussunk a párizsi olimpiára és örömet szerezzünk a szurkolóknak!" - osztotta meg a gondolatait Chema Rodríguez a szövetség blogjában.

Hozzátette, a friss élményen túl tekintve, több mint egy hete véget ért az Európa-bajnokság, ám a lezárása, értékelése természetesen most zajlik, hiszen a stábbal elkészítette a szakmai beszámolót, ami számára is fontos, hiszen nem az események hevében, hanem megfontoltabban tudja értékelni a felkészülést, újra nézni a meccseket, a teljesítményünket, no és persze a Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége is értékeli majd a beszámoló alapján a tornát.

"Így a mostani napok ezzel telnek egyrészt, de természetesen más dolgok is előtérbe terülnek. Itt is szeretném megköszönni azt a sok-sok biztatást, amit az Európa-bajnokság alatt kaptunk a Németországba kiutazó magyar szurkolóktól és itthonról is. Sokan kérdezik tőlem is, hogy mit csinál a szövetségi kapitány, ha éppen nincs válogatott időszak? Két állandó pont van ilyenkor az életemben, az egyik ugyanúgy a csapat, a másik pedig a családom. Egy átlagos napon reggel elviszem a gyerekeket iskolába, próbálok kicsit magam is mozogni, sportolni, majd következnek a válogatottal kapcsolatos hétköznapi dolgok."

Chema Rodríguez mindenkit figyelemmel követ

Elárulta, ebbe beletartozik a játékosok napi sorsának követése, a mérkőzésektől, az esetleges sérülésektől a rehabilitáció figyelemmel kísérése, no és persze az ellenfelek elemzése is.

"Hétfőn Máthé Dominikot Párizsban meg kellett műteni, így aznap többször is beszéltünk, hiszen fontos, hogy tudjam, hogy éli meg ezeket a napokat, de ugyanilyen fontosnak tartom, hogy a játékosok érezzék: velük vagyok. Rendszeresen beszélek Szikra-Mezey Csabával, hiszen Csabi egyrészt a válogatott technikai vezetője, az utazások, edzéslehetőségek felszerelések szervezésének kulcsa, tulajdonképpen minden egyes közös napunk az ő kezében van, másrészt a csapat vezető terapeutájaként is nála futnak össze az információk a srácokról. Folyamatosan figyelem a meccseket is természetesen. A magyar bajnokság mellett hozzáférésem van a Bundesliga, a spanyol Asobal és a francia liga mérkőzéseihez, a hétvégén például Sipos Adriánnak is gratulálhattam, hiszen a Melsungennel bejutott a Német Kupa négyes döntőjébe. Egyedül a román ligát nehezebb követni Magyarországról, így Rosta Mikivel is rendszeresen beszélek, hogy mi a helyzet vele Bukarestben" - árulta el a szövetségi kapitány.

Az Eb lezárása után már az olimpiai selejtezőre való felkészülés kerül fókuszba, az ellenfelek Eb-, illetve Afrika-kupa meccsei megvannak, de erről majd a következő bejegyzésben beszél majd Chema Rodríguez.