Óriásit küzdött, de drámai vereséggel kezdte az olimpiai selejtezőt a női kosárlabda-válogatott

Fájó vereséggel kezdte meg a soproni olimpia selejtezőtornát a magyar női kosárlabda-válogatott, amelyik a három napos viadal nyitó fordulójában 67-55-re kikapott Kanadától. A magyar csapat fájóan sok hibával játszott, a különösebben jó játékot bemutató ellenfél pedig rutinosan kihasználta ezeket. Még semmi nincs veszve, pénteken Japán, vasárnap pedig Spanyolország ellen lehet és kell is javítani!

1980, azaz immár 44 éve várunk rá, hogy a magyar női kosárlabda-válogatott ismét olimpián szerepeljen. Az 1984-es játékoktól a kommunista sportvezetés fosztotta meg az akkori nagyszerű csapatot, azóta pedig csak távoli álom volt az ötkarikás szereplés.

Egészen mostanáig! Székely Norbert csapata ugyanis a tavalyi szlovéniai Európa-bajnokságon megszerzett negyedik hellyel megteremtette magának a lehetőséget, hogy résztvegyen az utolsó olimpiai selejtezőtornán! A feladat egyszerűnek tűnik: az első három hely valamelyikén kell végezni a Japánt, Kanadát és Spanyolországot is felvonultató bomba erős négyesben. A valóságban azonban ez még leírva sem egyszerű feladat, hiszen papíron mindhárom csapat erősebb a mieinknél. Azonban Kiss Virágék már az Eb-n is megmutatták, hogy igazi harcosok, akiket nem tud agyonnyomni a tét.

A 2500-asra bővített soproni Novomatic Arénában pedig garantálható volt, hogy pokoli hangulat vár az ellenfelekre.

Indul a hadjárat első csatája!

A magyar csapat Aho Nina, Lelik Réka, Studer Ágne, Kiss Virág, Goree Cyesha összeállításban kezdett.

Goree-ra fújtak egy hibát, ami után Kayla Alexander dobta be a két büntetőt, majd Nirra Fields is betalált, mielőtt másfél perc elteltével két jó büntetővel Kiss Virág megszerezte volna az első magyar pontokat. A Sopronban nagy riválisnak számító Szekszárd korábbi irányítója, Studer Ágnes labdaszerzését olyan ováció fogadta, mintha a tolnai megyeszékhelyen játszana.

Szó nem volt olyan ponttermésről, mint a japán-spanyol meccsen, amiről a két csapat kőkemény védekezése, és sajnos a mieink olykor tanácstalan támadójátéka is tehetett. A negyed felénél még csak 5 pont volt a magyar válogatott neve mellett, de szerencsére a kanadaiak sem nagyon villogtak (5-10).

Öt perc után érkezett Dubei Debóra, Határ Bernadett és Juhász Dorka, de nagyon nehezen talált magára a magyar csapat, amelyik több mint hét perc elteltével szerezte meg első mezőnykosarát Határ ziccerével, amit rögtön követett Juhász palánk alatti találata. Ami után a kanadai edző úgy üvöltött a védekezésben ügyetlenkedő játékosával, hogy rossz volt hallgatni, másodpercekkel később bocsánatot is kért.

De ez csak mellékzönge, mert ennél sokkal fontosabb volt, hogy a magyar csapat sajnos tetemes hátrányt szedett (11-25) össze az első tíz percben, aminek a ledolgozás emberes kihívásnak tűnt.

Második negyed

Csak remélni tudtuk, hogy a folytatás jobb lesz, Juhász és Dubei négy pontja az első két támadásból, valamint előbbi szép blokkja védekezésben okot is adott a reménykedésre. És valami valóban elkezdődött, meglettek a lepattanók, bementek a tempók, sőt Dombai Réka révén az első magyar tripla is megszületett, és máris csak öt pont volt a hátrány (22-27).

Studer is betalált egy védjegyévé vált reménytelennek tűnő helyzetből feltett dobással, ami meghozta az első negyed sokkjából ocsúdó közönség hangját is.

Viszont ahelyett, hogy még közelebb zárkóztunk volna, ismét jöttek a hibák mindkét palánk alatt, és a semmi extrát nem mutató, csak éppen pontosabban játszó kanadai csapat újra tíz pont fölé tornázta a különbséget (24-35). Kár érte, mert kicsivel összeszedettebb játékkal egyáltalán nem tűnt reménytelennek a felzárkózás. De ez a folytatásra maradt, Goree gyengécske triplája sajnos az egész játékrészt keretbe foglalta.

Harmadik negyed

Dubei szép tempója nyitotta a játékrészt, majd Juhász jó büntetőjével és a lepattanóból szerzett duplájával kerültünk lőtávolba (35-41). Jó volt látni, hogy harcolt a csapat, ahogy azt a közönség kérte a lelátóról, az viszont nem nézett ki jól, hogy a nagyon hasznosan játszó Studer már négy hibánál tartott.

A Győrben játszó Bridget Carleton adott el egy támadót, ami után majdnem kitört a forradalom.

A kanadaiak tulajdonképpen a hibáinkból éltek, és csak azzal, hogy legalább a ziccereiket bedobták kényelmesen tartották a tíz pont körüli előnyüket (37-48). Úgy tűnt, a páratlan sorszámú játékrészek nem a magyar csapatról szólnak, ismét sok volt a hiba, különösen támadásban, ami lassan mintha a csapat önbizalmát is elvette volna.

Negyedik negyed

Tíz perc maradt a16 pontos hátrány ledolgozására. Mesébe illő feljavulásra lett volna szükség, azonban minden egyes pont nélkül lepörgő perccel messzebb került a csodától a magyar csapat.

Carleton triplája hat perccel a vége előtt eldönteni látszott a meccset, de azt tudtuk, hogy a magyar válogatott nem fogja feladni, és az utolsó pillanatig harcolni fog. Lelik Réka dobott is egy triplát. Valós esélye a felzárkózásra azonban csak úgy lett volna a magyar csapatnak, hiszen minden támadásából kosarat dob, és szinte egyáltalán nem kap. Ez sajnos nem ment, így a cél a vereség mértékének minimalizálása kellett, hogy legyen, ha a végelszámolásnál esetleg a pontkülönbség döntene. Studer és a hazai pályán játszó Varga Aliz, valamint a mieink legjobbja, Juhász Dorka tett is ezért, de a vége így is vereség lett (55-67).

Nincs sok idő pihenni, pénteken, azaz holnap 18 órától már Japán ellen kell pályára lépnie a magyar csapatnak.

Eredmény, olimpiai selejtező, 1. forduló:

Magyarország - Kanada 55-67 (11-25, 19-16, 9-14, 16-12)

Sopron, Novomatic Aréna, 2500 néző, v.: Liszka (lengyel), El Sarnubi (egyiptomi), Fernandes (Tahiti)

A magyar csapat pontszerzői: Juhász 13, Lelik 8, Dubei 8, Studer 7, Határ 4, Goree 4, Kiss V. 4, Varga A. 4, Dombai 3.