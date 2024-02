Dubei Debóra: Soha nem adjuk fel, küzdünk, ameddig az utolsó meccs véget nem ér

A magyar női kosárlabda-válogatott 55-67-re kikapott Kanadától a soproni olimpiai selejtezőtorna első fordulójában. A találkozó után nyilatkozó játékosok pontosan látták a hibákat, és tudják, hogy mit kell kijavítaniuk a folytatásban. A legfontosabb pedig az, hogy ugyan mindenki jobb kezdésben bízott, de senki nem adja fel az olimpiáért vívott harcot.

A csapatkapitány, Dubei Debóra nem kertelt, amikor azt kérdeztük tőle a lefújás után, hogy mi kellett volna, hogy le tudjuk győzni a kanadai csapatot?

"Nagyon-nagyon sok támadó lepattanót engedtünk a kanadai csapatnak, pedig tudtuk, hogy erősek centerposzton. De azt is tudtuk, hogy a külső posztokon játszó játékosaik is jók, így arra készültünk, hogy a palánk alatt nem segítünk be annyit, inkább ők segítenek a külső posztok felé, hogy a kinti dobásaikat meg tudjuk akadályozni. De eleinte sajnos rengeteg pontot kaptunk a festékből, amit okvetlen ki kell javítani. Ki fogunk elemezni minden hibát és készülünk a következő meccsre" - mondta a csapatkapitány.

A második negyedben öt pontra is visszakapaszkodott a magyar válogatott, ott kellett volna még egy kis plusz, vetettük fel.

Igen ott kellett volna még egy kis plusz, de sajnos azt már nem tudtuk hozzátenni. Nagy volt a sebesség és a fizikális játék sokat kivett belőlünk. Amikor fel tudtunk zárkózni, akkor sok pontot szereztünk gyorsindításokból, azt kellett volna tovább erőltetni, sajnos nem sikerült."

Ha már szóba került a sebesség, nem lehetett kihagyni, hogy a japán válogatott félelmetesen gyors játékot mutatott be a spanyolok ellen.

"Biztos, hogy az a meccs még gyorsabb lesz, úgyhogy ki kell pihenjük magunkat és jól fel kell készülni belőlük. A palánk alatt lepattanókban mindenhogy föléjük kell kerekedni, mert, ha az nem lesz meg, akkor bajban lehetünk. Rendkívül gyors az irányítójuk, nagyon jól dobják a triplákat, védekezésben és támadásban is irtó gyorsak. De az biztos, hogy soha nem adjuk fel, egészen addig küzdeni fogunk, amíg ez az olimpiai selejtezőtorna tart - zárta Dubei Debóra.

A magyar csapat legeredményesebb játékosa a 13 ponttal záró Juhász Dorka volt. A center szerint a meccs elejét kicsit túlizgulta a csapat.

"Nem úgy jöttünk ki, ahogy terveztük, ez az igazság. Sokat hibáztunk, kijöttek a dobásaink, és túl sok támadó lepattanót engedtünk a kanadai csapatnak.Ők sem dobtak túl jól, de ahhoz elég extra csapat, hogy a megszerzett lepattanókat visszategye és abból szerezzenek pontokat. Ez egy olyan dolog, amit tudunk ennél jobban is kontrollálni, és jobban is fogunk fókuszálni erre. Mindezek ellenére is azt mondom, hogy nem játszottunk rossz meccset, voltak benne pozitívumok, azokra kell támaszkodnunk a folytatásban - mondta Juhász Dorka, aki szerint fontos pozitívum, hogy tetemes hátrányból is vissza tudott kapaszkodni a magyar csapat.

"De ez egy nagyon rutinos kanadai csapat, amelyik sokszor volt már ilyen helyzetben, és minden hibánkat kihasználta. Nekünk is tanulnunk kell az ilyen szituációkból" - mondta, majd már a következő meccsre tekintett előre.

"Japán ellen nagyon fontos lesz, hogy védeni tudjuk a három pontosokat, mert azt láttuk a spanyolok ellen is, hogy nem nagyon hibáztak kintről. Ahhoz, hogy hibázzanak szükség lesz a mi jó védekezésünkre, hogy minél kellemetlenebb, kiszorítottabb helyzetekből kelljen dobniuk. És mindenhogy ki kell használnunk a magassági fölényünket" - adta ki a "parancsot" Juhász Dorka, aki így zárta nyilatkozatát:

A mai szomorkodásból holnapra vissza kell térnünk, új erővel nekivágni a meccsnek, és nyerni jövünk ide!

A hazai közönség előtt szereplő, a hajrában pályára lép és szép kosarakat szerző Varga Alíz így értékelte a találkozót:

Mindent megtettünk a sikerért, az akarattal nem volt gond, de nem játszottunk jól – értékelt a lefújás után Székely Norbert szövetségi kapitány a Magyar Nemzet Online-nak nyilatkozva. – Kanada minden szempontból erősebb nálunk, fizikálisan taktikailag és a rutint tekintve is. A játékosai pontosan tudták, mit akarnak, ahogyan mi is, csak éppen ők azt meg is tudták valósítani. Sokkal több hibát követtünk el a szokásosnál, tizenhét eladott labdával és mindössze két célba érő triplával és kevés lepattanóval ezen a szinten nem lehet meccset nyerni.