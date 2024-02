Japán hengerrel indult a magyar kosarasok olimpiai selejtezője

A vártnál simább japán győzelemmel kezdődött a női kosárlabdázók soproni olimpiai selejtezője, miután a tokiói játékokon ezüstérmes Japán triplaáradatot zúdítva ellenfelére, valósággal elgázolta az Eb-ezüstérmes Spanyolországot. A japánok 39 távoli kísérletből 45 pontot szereztek, és hatalmas lépést tettek a párizsi olimpiai szereplés felé. A példájukat 19 órától követheti a magyar válogatott, amelyiknek Kanada lesz az ellenfe.

Mintha Euroliga-meccset játszottak volna a Novomatic Arénéban, akkora forgalom volt csütörtökön késő délután a sokat látott, a sportágban méltán legendásnak nevezhető csarnok körül. Pedig most még valami annál is nagyobb eseményről volt szó: a világ négy elit női csapata, köztük a magyar válogatott harcol itt vasárnapig három kiadó helyért a nyári párizsi olimpia mezőnyében. A rendezés körülményeiről annyit, hogy a Sopron Basket ügyvezető igazgatója, Török Zoltán elmondása szerint még az Euroliga négyesdöntője is smafu volt ahhoz képest, amilyen elvárásokat támasztott a nemzetközi szövetség, a FIBA a rendezővel szemben.

A tavalyi Európa-bajnokságon negyedik helyezett magyar csapat az idei Amerika-bajnokságon bronzérmes Kanada ellen kezd, majd az olimpiai ezüstérmes japánokkal, végül az Eb-második spanyolokkal fog megküzdeni. Egyik sem lesz egy könnyű esti kaland, és ez rögtön az első meccsen bebizonyosodott.

Mint a villám, olyanok a japánok

Az Eb-ezüstérmes az olimpiai második ellen, ínyenceknek való menü, a soproni közönség pedig bizonyította, hogy tudja, mi a jó: nem sok szék maradt üresen a torna első mérkőzésén. Ami bődületes tempóban kezdődött: a spanyolok dupláira japán triplák hullottak, Mai Jamamoto pillanatokon belül összedobott nyolc pontot az ázsiai csapatnak, Miguel Mendez, a spanyolok edzője pedig már az első negyed közepén időt kellett, hogy kérjen.

Az európai csapat Raquel Carrera kosaraival, illetve a palánk alatti fizikális fölényére építve igyekezett tartani a lépést, ami nem volt egyszerű. A félelmetesen gyors japánok az első tíz percen 26 pontot dobtak az egyébként a stabil védekezéséről ismert spanyol csapatnak, akiknek más választásuk nem maradt, mint belemenni a futóversenybe.

Hiába harcoltak a spanyolok

A második negyed közepére a spanyolok mintha megtalálták volna a japán támadójáték ellenszerét, nem hagyták a kinti dobásokat az ázsiai csapatnak, próbáltak mindenhova odaérni, és Laura Gil palánk alatti szép kosarával fel is jöttek 33-30-ra. Azonban mintha elfáradtak volna a második negyed végére: Szaki Hajasi másfél percen belül elsüllyesztett három triplát, és máris tíz pont volt Japán előnye (42-32).

A 173 centi magas dobógépnél is nagyobb tapsot kapott egyik honosított játékosuk, Evelyn Mawuli, aki egy alkalommal kiütötte a palánk és a gyűrű közé szorult labdát. A nagy szünetre is tíz pontos japán előnnyel mehettek a csapatok (46-36).

Aki szünetben nem ment ki a büfébe, az egy látványos akrobata műsort élvezhetett.

Nem lassítottak a japánok

A szünetről visszatérve több mint két perc kellett a spanyoloknak az első kosárhoz, csakhogy a japánok addigra már öt pontot tettek fel a táblára. Az ázsiai csapat rettentő gyorsan járatta a labdát, és szinte mindenhova odaértek védekezésben, aminek folyományaként a spanyolok számtalan ziccert is elhibáztak. A japánok nem lassítottak, és úgy tüzeltek kintről, mintha muszáj lett volna: a harmadik negyed végén 32 távoli kísérletük volt, amiből 12 be is esett, a 37,5%-os hatékonyság egy férfi csapattól is megsüvegelendő teljesítmény.

A harmadik tíz perc végéhez közeledve már 18 pont is volt a japánok előnye (64-47), amiből két gyors spanyol triplával sikerült faragni (egy emberként ugrott talpra a tucatnyi spanyol drukker), de csoda kellett volna az utolsó tíz percben, hogy fordítani tudjon az európai csapat.

Nem történt csoda

Tarolt a japán úthenger, ha röviden akarjuk összefoglalni az utolsó negyed történéseit. Egy rövid spanyol fellángolás után megint jöttek a japán triplák (40 perc alatt 40 rádobás távolról), és pillanatokon belül 77-61-re vezetett az olimpiai ezüstérmes. A spanyolok csak az utolsó percben tudtak tíz ponton belülre kerülni Leonor Rodriguez triplájával (84-75), de a japán győzelmet tulajdonképpen az egész mérkőzésen egy pillanatig sem fenyegette veszély.

Az ázsiai csapat megérdemelten győzte le az Eb-ezüstérmest és tett hatalmas lépést Párizs felé. A mieinknek pedig alighanem a spanyolokkal kell majd megvívniuk a párizsi repülőjegyért vasárnap délután. Persze, ha megverjük Kanadát, akkor...

A nyitó mérkőzés után 19 órakor ugyanis jön az igazi show, a program ugyanis a Magyarország-Kanada mérkőzéssel folytatódik!

Eredmény, olimpiai selejtező, 1. forduló:

Japán - Spanyolország 86-75 (26-18, 20-18, 23-21, 17-18)

Novomatic Aréna, Sopron, 1800 néző, v.: Anaya (panamai), Horozov (bolgár), Straube (német)

legjobb dobók: Hajasi 20, E. Mawuli 20, Jamamoto 15,, ill. Carrera 19, Gustafson 15, L. Rodriguez 9