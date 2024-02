Székely Norbert: Olyan szurkolást kaptunk, amilyet én még sohasem éltem át

A magyar női kosárlabda-válogatott bravúrral 81-75-re legyőzte az olimpiai ezüstérmes Japánt pénteken a Sopronban zajló olimpiai selejtezőtorna második fordulójában, és nagy lépést tett az ötkarikás szereplés felé. a magyar csapat akár már játék nélkül is kijuthat a párizsi olimpiára, de a sikerkapitány, Székely Norbert egyelőre nem számolgat, csak a spanyolok elleni győzelemre tud gondolni.

"Megmutattuk, hogy ilyen magas szinten is tudunk kosárlabdázni. Olyan intenzitással játszottunk, amilyet ez a meccs megkívánt. Tudtuk, sebességben fel kell vennünk az ellenféllel a versenyt, ugyanakkor sikerült őket kellően lelassítani, ha kellett cserékkel, ha kellett, faultokkal tördeltük a játékot. Mozgott a labda, remekül játszottuk meg a belső embereket, sok lepattanót szereztünk, azaz több tényező is kellett a sikerhez, több lábon is álltunk" - mondta Székely Norbert, aki külön kiemelte Határ Bernadett játékát.

Többen is nagyszerű teljesítményt nyújtottak, de külön is megemlítem Határ Bernadett érett játékát. Rengeteget harcolok vele, de rengeteget köszönhetek is neki, most parádésan kosárlabdázott - mondta a kapitány a Magyar Nemzetnek.

A csapat mellett muszáj szólnom a közönségről. Sopronban olyan szurkolást kaptunk, amilyet én még sohasem éltem át, a nehéz pillanatokban ez lendítette át a játékosokat a holtpontokon. Mindannyiunk nevében köszönjük, és reméljük, itt lesznek a szurkolók vasárnap Spanyolország ellen is.

Egy kör után mind a négy csapatnak három-három pontja van, és ha Kanada legyőzi vasárnap Japánt, akkor a magyar válogatott akár ki is kaphat a spanyoloktól, de létezik olyan forgatókönyv is, amelyben nem jutunk ki az olimpiára. Azaz, mind a négy válogatott kieshet még. Székely Norbert azonban hallani sem akar számolgatásról: