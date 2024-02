Kiütéses győzelmével vb-negyeddöntőbe jutott a magyar férfi vízilabda-válogatott

A címvédő magyar férfi vízilabda-válogatott a papírformának megfelelően pénteken fölényes, 28-1-es győzelmet aratott a kazah csapat felett, így veretlenül, csoportelsőként közvetlenül a negyeddöntőbe jutott a dohai világbajnokságon. Varga Zsolt együttesének így lesz egy plusz pihenőnapja, amelyet követően kedden várhatóan az Ausztrália-Franciaország összecsapás győztesével játszik a négy közé jutásért.

A csapatba visszatért betegsége után, így a magyar rekordot tovább javítva tizedik világbajnokságán ugrott vízbe az olimpiai bajnok Varga Dénes, aki mellett a vb-újonc Tátrai Dávid is újra megkapta a lehetőséget. A két kimaradó ezúttal a csapatkapitány Jansik Szilárd és az olaszok elleni, drámai győzelem után a meccs legjobbjának megválasztott Vámos Márton volt. A kazahok az olaszoktól 30, a románoktól 22 góllal kaptak ki, így nem volt kérdés a találkozó végkimenetele. Éppen ezért Varga Zsolt már a meccs előtt bemelegítésre felhasználható időben is egy edzést vezényelt, még súlyzók is ott hevertek a parton percekkel a himnuszok előtt.

A gyakorlatilag edzőmeccsnek is nehezen nevezhető összecsapásra érkezett eddig a legtöbb helyi magyar szurkoló az Aspire Dome-ba, ugyanis Katarban a péntek és a szombat a hétvége. Szerdán az olaszok elleni, késő esti csúcsrangadón a másnapi iskolakezdés és munkanap miatt jóval kevesebben voltak.

Komolyan vette a meccset a magyar válogatott

A kapu előtt ezúttal a vb-újonc Bányai Márk tempózott. A magyarok visszafogottabban kezdtek, az első néhány lövés kimaradt, ezt követően viszont beindult a gépezet és a négy gólt szerző Vigvári Vince vezetésével 8-0-s első negyedet produkáltak. A második felvonásban sem kapott gólt a magyar együttes, közben pedig megszerezte karrierje első világbajnoki találatát Kovács Péter, valamint Varga Dénes is feliratkozott a gólszerzők közé.

A magyarok a fordulást követően is megtisztelték riválisukat azzal, hogy komolyan vették a mérkőzést, ebből kifolyólag viszont a kazahok még gólveszéllyel kecsegtető kísérletig sem jutottak el.

A záró nyolc perc egyetlen igazi kérdése az maradt, meglesz-e a torna első "nullázása", de a kazahok végül 3:46 perccel a vége előtt betaláltak, ezt pedig a teljes közönség, a magyar szurkolókkal együtt hangos tapssal jutalmazta. Végül a nemzeti együttes minden mezőnyjátékosa betalált, utolsóként Pohl Zoltán. A 28-1-es végeredményt Német Toni állította be ötméteresből.

Varga Zsolt szövetségi kapitány értékelése

„Azért az olasz meccs után gyakorlatilag eldőlt, hogy csoportelsők leszünk, ennek fényében már előre elkészítettük a következő napok programját, ennek volt az is a része, hogy a mai találkozót megelőzően közvetlenül volt már egy egyórás edzésünk. Ez inkább a fizikai állóképességről, a robbanékonyságról szólt, a meccsen azt kértem a játékosoktól, hogy amennyit a vízben vannak, annyit dolgozzanak a ritmusukon, szerencsére mindenki sokat is játszhatott" - nyilatkozta a találkozót követően Varga Zsolt szövetségi kapitány.

Hozzátette, este még egy kondis edzése is lesz a csapatnak, majd egy nap teljes pihenő következik, vasárnap pedig folytatják a felkészülést a negyeddöntőre. A szakember megjegyezte, a terveik szerint még egy kétkapus edzést is beiktatnak majd az Európa-bajnok spanyolokkal.

Eredmény, férfi vízilabdatorna, csoportkör, 3. forduló, D csoport:

Magyarország-Kazahsztán 28-1 (8-0, 5-0, 8-0, 7-1)

gólszerzők: Vigvári Vi. 5, Nagy Á., Angyal 4-4, Zalánki, Varga Dé. 3-3, Manhercz, Tátrai, Német 2-2, Kovács, Fekete, Pohl 1-1, illetve Jeremin 1