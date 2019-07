Egy csaló kínai szupersztár miatt óriási balhé van a vizes vb-n

Nemcsak az úszásról szólt a hétfő délelőtt a kvangdzsui Nambu Egyetem uszodájában. Vasárnap este az ausztrál Mack Horton mindenkit sokkolt azzal, hogy tiltakozásból nem állt fel a dobogóra a 400 gyors eredményhirdetésénél, ezzel állandó beszédtémát szolgáltatva hétfőn a medence mellett. Ami a magyarokat illeti, Kozma Dominik rendkívül magabiztosan jutott tovább 200 gyorson, Késely Ajna újabb bődületes egyéni csúcsot úszott, Bohus Richárd pedig hihetetlen körülmények között ment be az elődöntőbe.

Kiküldött munkatársunk jelentése Kvangdzsuból:

Hiába úszott vasárnap világcsúcsot Adam Peaty a férfi 100 mell elődöntőjében, Kvangdzsuban mindenki a kínai Szun Jang győzelméről, valamint Mack Horton tiszteletlenségéről beszél. A 400 gyors olimpiai bajnoka második lett a kínai sztár mögött, de az eredményhirdetésen nem állt fel a dobogóra. Ennek persze oka is volt: Jangot mindenki csalónak tartja. Egyszer már eltiltották doppingvétség miatt, később olyan is volt, hogy elmenekült az ellenőrök elől, idén januárban pedig állítólag egy kalapáccsal verte szét saját vérmintáját, hogy ne tudják ellenőrizni. A WADA szerette volna eltiltani, a FINA azonban szemet hunyt az eset fölött. Ezek után - érthető módon - közellenség lett az úszók körében, hiszen egy bizonyított csalóról van szó, aki azonban a világ legnagyobb piacának számító Kínában valóságos nemzeti hős, Kvangdzsuba is több ezer honfitársa utazott el, hogy aztán minden úszása alatt a nevét kántálva biztassák.

Onnantól kezdve, hogy a személye önmagában márka, rá kicsit más szabályok érvényesek, ha úgy tetszik, egyenlőbb az egyenlőknél. A WADA a Sportdöntőbíróságra vitte az ügyet, a tárgyalást szeptemberre tűzték ki, addig azonban Szun vígán úszkálhat, sőt, világbajnoki aranyat nyerhet, ahogy azt tette is vasárnap, majd rettentő provokatív módon ünnepelt, a medencében egyedül maradva csapkodta a vizet. Az ausztrál Horton pedig így tiltakozott az egész ügy ellen, de a FINA már jelezte, hogy büntetésre számíthat.

Na de térjünk át a magyar úszók hétfő délelőtti eredményeire, persze nekik is meg volt a véleményük Horton akciójáról.

Női 100 méteres hátúszással kezdődött a vizes világbajnokság úszóversenyének második napja, amelyben összesen hét előfutamot rendeztek. Az utolsóban elvileg Burián Kata és Hosszú Katinka indult volna, utóbbi azonban visszalépett, hogy fő számaira (200 és 400 vegyes, valamint 200 hát) koncentrálhasson.

A 200 méteren Eb-bronzérmes Burián hatalmas hangzavarban rajtolt el, ugyanis mellette, a nullás pályán úszott a hazaiak kedvence, Im Da-szol. A magyar úszó a kilencedik helyen fordult, ezen a végére egy pozíciót tudott javítani, 1.01.22-es ideje viszont összesítésben csak a 23. helyre volt elég, így sajnos nem jutott elődöntőbe.

Érthetően rendkívül bosszúsan nyilatkozott a 24 éves versenyző:

Minden rossz volt. A mozgásom, a rajt, az úszás, a forduló. Nem azzal volt a baj, hogy a koreai lánytól kaptam a hullámokat, hanem velem. Egy másodperccel jobbat kellett volna úsznom. Szerencsére a 200-ig van idő, az ennél már csak jobb lehet, van még rá 5 napom. Számítottunk arra, hogy a 100-on nem leszek formában, de hogy ennyire?! Az egész felkészülés egy rakás sz.r volt, levegő sincs az uszodában, én asztmás is vagyok, izomszakadás is volt a combomban másfél hónappal ezelőtt, de nem a kifogásokat akarom keresni, ezekre nem lehet fogni."

A nők után a férfiak jöttek 100 háton, a hatodik futamban Bohus Richárddal. Remekül rajtolt a nyolcas pályán, de csak nyolcadikként fordult, viszont a második ötvenen begyújtotta a rakétákat, és végül hatodik helyen ért célba 54.07-es idővel. Az utolsó futam után úgy tűnt, pont becsúszik 16. helyen az elődöntőbe, aztán jött a dráma első felvonása.

Történt ugyanis, hogy ebben a futamban az olasz Simone Sabbioni rajtgépe leszakadt, így nem tudott úszni a többiekkel. Ezután megpróbálhatta leúszni egyedül a távot, de a második rajtot sem bírta ki a gép. Jöhetett a harmadik próbálkozás, ami sikerült, Sabbioni pedig 53.85-öt úszott még ilyen állapotban is, ezzel kilökte Bohust a legjobb 16-ból, aki így három századmásodperccel maradt le a továbbjutástól. Majd jött még egy egyéni úszó, a trinidadi Dylan Carter, aki 54.03-mal a 18. helyre taszította Bohus Richárdot.

Aki viszont nagy meglepetésre mosolyogva lépett be a vegyes zónába, és hihetetlenül sportszerűen nyilatkozott a történtekről, mert ekkor még azt hitte, véget ért számára a verseny:

"Edzésen alattam is leszakadt négyből kétszer, amikor gyakoroltam a rajtot. Nem tudjuk miért, de nagyon gyengék a gépek, pont Sabbioninál is elromlott a tréningen, de másoknál is. Lehet meglepő, de drukkoltam neki, hogy sikerüljön továbbjutnia, mert aki ezek után is ott tud maradni fejben, és ilyen teljesítményt tud kihozni magából, az maximálisan megérdemli, erre nem sokan képesek. A rajtom jól sikerült, utána tudtam volna gyorsabban menni, de inkább tartalékoltam, viszont valamiért 75-nél megint szétdurrantak a lábaim."

Aztán rátért a vasárnap esti balhéra, valamint a doppingolás kérdésére is:

"Megvan Szun Jangról a véleményem, de nem mondanám el. Most a brazil Gabriel Santos is lebukott, ő ott volt a 4x100-as váltóban Budapesten, amikor másodikok lettek, mi meg harmadikok, akár még meg is tudnánk óvni. Néhány hónapot kapott, komolyan... Sok emberről tudjuk, hogy cuccoznak, de mit csináljunk? Undorító sajnos, ami itt zajlik, tudjuk, hogy csalók ellen úszunk, akkor mi értelme van a sportnak? A legtöbben a fél életüket az uszodában töltik, aztán jönnek olyanok, akik heti háromszor edzenek, mellé szúrnak valamit és ennyi."

Ekkor még ő sem tudta, hogy lesz még egy csavar a saját versenyének történetben: az olaszok végül óvtak Carter úszása miatt, hiszen azzal az ő fiuk, Thomas Ceccon csúszott ki a 16-ból. A zsűri végül úgy döntött, hogy ő és Bohus is elindulhat az elődöntőben, ami rendhagyó módon 18 úszóval fog zajlani, a két "beeső" a kilences pályát kapja majd meg saját futamában.

Női 100 méteres mellúszásban Sztankovics Anna az utolsó, hatodik futamban ugrott vízbe, ahol nyolcadikként érintette meg a falat, 1.08.64-es ideje pedig végül holtversenyben a 22. helyre volt elég.

"Itt nem is a helyezés volt a lényeg, hanem, hogy jobban fel tudjam építeni az úszásomat, mint mondjuk tavaly az Európa-bajnokságon. Azt gondolom, ez valamennyire sikerült is, bár talán az eleje kicsit lassabb lett. Ötvenen a tizenötödik idő az enyém, ott szeretnék elődöntőt úszni, na meg ott van még a vegyesváltó is" - értékelt a futam után.

Kozma Dominik a 200 gyors ötödik futamában versenyzett, egy pályával mellette pedig a már említett Szun Jang úszott. Kozma az első száz után a 4. helyen haladt, sőt, 150-nél már vezetett! Komoly tempót diktált, de az utolsó 10 méteren Szun és Kyle Chalmers is megelőzte, viszont így is harmadik lett 1.46.55-ös idővel, összesítésben pedig 8. lett, azaz magabiztosan jutott tovább. A nyilatkozatával sem hazudtolta meg magát:

"Lecsapott a hurrikán, a kínai jól bele is keveredett, a végén azért hagytam, hadd nyerjen. Rájöttem, hogy nagyon előttük vagyok, ilyen még nem volt. Várom a délutánt, nagyon jól megy a 200. Akkor is ugyanígy ki kell zárnom mindenkit, és menni előre, nem foglalkozni senkivel."

Megkérdeztük a vasárnap este történtekről, és természetesen arról is megvolt a véleménye:

"Én talán felálltam volna a dobogóra, nem tudom. Dettinek biztosan gratuláltam volna, ő óriásit úszott. Szunt ignorálni kell, de igazából senki nem ismeri, nem beszél vele, teljesen más, mint a többiek. És ez így is marad addig, amíg nem tisztázza magát, egyelőre mindenki annyit tud, hogy ő valószínűleg darabokra törthette a fioláit. Ha én kétszer nem vagyok ott az ellenőrzésen, eltiltanak, és nem is hónapokra, hanem 1-2 évre. Mindig a kis országokkal statuálnak példát. A brazil is anabolikus szteroidokkal bukott le, de nyilván ott lesz az olimpián... Ha velünk történne ilyen, az minimum egy év, aztán a szövetség is szétrúgja a seggünket. Vicc."

A programot a nők 1500 méteres gyorsúszása zárta, amelynek második futamában Késely Ajna sokáig a harmadik helyen haladt, aztán tempót váltott, és megelőzte az amerikai Ashley Twitchellt, végül 15.54.48-cal a második helyen ért be, ez pedig óriási egyéni rekord, a korábbit majdnem 10 másodperccel javította meg. Összesítésben negyedikként jutott döntőbe, azok után, ami vasárnap este történt vele, ez hatalmas teljesítmény.

"Kicsit izgultam az 1500 miatt, mert úgy éreztem, sokat vett ki belőlem tegnap a 400, és nem tudtam, hogy fogok regenerálódni, ráadásul éjszaka sokat küzdöttem a szúnyogokkal, még a spray sem hatott ellenük. A bemelegítés rosszul esett, de Gyuri bá sokat biztatott, nyugtatott, hogy fáradtan is meg tudom csinálni, ez plusz erőt adott, úgyhogy végül jól sikerült, ezt a medencében is éreztem. A lelkemnek is jót tett ez az időeredmény, megnyugtatott. Volt persze holtpont, 900 után már vártam a végét, de volt jó része is."