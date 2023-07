Tücsi átevezte a Balatont, hogy ott legyen az atlétikai vb-n

Mindkét hölgy az atlétika sport szerelmesei, és teljesítményükért még ajándékot is kaptak.

Széphalmi Juliska és Tücsi együtt szelték át a Balatont. A két gyönyörű hölggyel tartottak az idei atlétika világverseny szervezői és a világbajnok kajakozó, Tóth Dávid is. Tücsiről kevesen tudják, hogy egykoron ő is atletizált



Tizenhét éves koromig atletizáltam, és 800-as futóként nem kérdés, hogy melyik versenyszámot várom a legjobban. A leggyilkosabb szám a 400 méter, én azt utáltam a legjobban, de ott tudja kiadni az ember magából a maximumot, illetve még a 100 méteres síkfutásban is - mondta el Tücsi.