Az olimpiai ezüstérmes vitorlázó Berecz Zsombor lett a magyar válogatott kapitánya

A Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) az olimpiai ezüstérmes Berecz Zsombort és Ian Ainslie nemzetközileg elismert dél-afrikai edzőt bízta meg a magyar válogatott szövetségi kapitányi feladatainak ellátásával. A Magyar Vitorlássport Szövetség főtitkára, Holczhauser András nagyon bízik benne, hogy a magyar vitorlássport újabb sikereket ér majd el a jövőben.

Az olimpiai ezüstérmes vitorlázó Berecz Zsombor lett a magyar válogatott szövetségi kapitánya. A Magyar Vitorlássport Szövetség főtitkára, Holczhauser András ezt meg is erősítette. A szövetség Berecz Zsombort és Ian Ainslie szakembereket bízta meg a vitorlásszövetség szövetségi kapitányi feladatainak ellátásával. Abban bízzunk, hogy az ő bevonásukkal a vitorlásszövetség szakmai munkája eredményekben is megmutatkozik a jövőben - árulta el Holczhauser András.



A két szakember szerződése 2023 év végéig szól, de hosszabbítás is lehetséges. Fő feladatuk, hogy a 2024-es párizsi olimpián részt vevő magyar csapat felkészülését támogassák. Hosszabb távú szakmai koncepció előkészítése is a feladataik közé tartozik a következő olimpiákra, és a téli edzőtábor szakmai feltételeinek kidolgozása is az ő felelősségük lesz - mondta el Holczhauser András. Az utánpótlásrendszer átalakítására is javaslatot várunk, amit legkésőbb szeptember végére rak le a két szakember - mondta el a szövetség elnöke.

Berecz társa, Ian Ainslie háromszoros olimpikon, két ötkarikás cikluson keresztül irányította a holland vitorlásválogatottat, és a tokiói olimpián a hollandok támogató csapatának a tagja volt.