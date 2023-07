Szoboszlairól áradoztak, hatalmas balesetekkel indult a Magyar Nagydíj hétvégéje

A pénteki nap sem telt érdekességek nélkül a hazai és a nemzetközi sportvilágban, így egy helyen összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, ha esetleg lemaradt volna róluk.

Szoboszlai Dominik a héten mutatkozott be felkészülési mérkőzésen a Liverpool csapatában, a német Karlsruhe ellen nyújtott teljesítményét az angol sajtó sem hagyta szó nélkül. Többk között a Daily Mail a magyar válogatott csapatkapitányának határtalan állóképességét dicsérte, mellyel Jürgen Klopp elismerését is kivívta magának. Szoboszlai a meccs után meglehetősen optimista volt, úgy fogalmazott, hogy az új csapattársaival bármit elérhetnek a következő szezonban.



Az izraeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Hapoel Petah Tikva csapata szerződtette a Ferencváros nigériai támadóját, Fortune Bassey-t.



Borzalmas élményben volt része a Paris Saint-Germain labdarúgócsapatának olasz kapusának, Gianluigi Donnarummának és barátnőjének, akiket saját otthonukban támadtak meg fegyveresek. Az Európa-bajnok futballistát meztelenre vetkőzve alázták meg majd kirabolták.

A Magyar Nagydíj nyitónapján megrendezett Forma–3-as szabadedzés Rafael Villagómez óriási balesetével zárult. A folytatásban sem maradt el a káosz, ugyanis a Forma–1 első szabadedzésén Sergio Pérez alig két perc után csapta falhoz a Red Bullt, míg Carlos Sainz a hajrában törte össze autóját. A mexikói pilóta a balesetével még egy kisfiút is megsiratott a lelátón, ám a Red Bullnak nem sokkal később sikerült mosolyt csalnia a fiatal szurkoló arcára. A második pénteki gyakorlás nagy meglepetésekkel zárult, ugyanis az első szabadedzést megnyerő George Russell és Oscar Piastri is az utolsó két helyen végzett, de a Red Bullok is csak a mezőny második felében zártak a Hungaroringen.