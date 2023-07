Michael Phelps legendás edzője egy magyar úszóról áradozott Fukuokában

Bob Bowman a 23-szoros olimpiai bajnok Michael Phelps edzőjeként ismert, a munkája pedig számunkra január óta különösen fontos, hiszen Kós Hubert az ő csapatában készül az Egyesült Államokban. Bowman a fukuokai vizes világbajnokságon az amerikai úszóválogatott egyik vezetőedzőjeként dolgozik, de rajta tartja a szemét a magyar úszón is, akitől – mint azt a Magyar Nemzetnek elárulta – háton sokat vár. Az amerikai úszóedző szerint Kós és a Fukuokában Phelps utolsó egyéni világcsúcsát megdöntő Léon Marchand jó hatással vannak egymásra az arizonai csapatában.

Négy évvel ezelőtt a Kvangdzsuban rendezett világbajnokságon Milák Kristóf 200 pillangón döntötte meg Michael Phelps akkor tízéves világrekordját. Bob Bowman akkor az amerikai sajtónak elárulta, hogy vegyes érzések kavarogtak benne, mert egyfelől sajnálta, hogy megdőlt a csúcs, amit a magukénak éreztek, másrészt rendkívül izgatott volt, amiért Milák új szintre emelte ezt a számot. Sőt végeredményben ez az érzés volt benne sokkal erősebb, mert edzőként azt akarja látni, ahogy az úszósport fejlődik.

Bowman Fukuokában a Magyar Nemzetnek nyilatkozva megerősítette az úszás iránti csillapíthatatlan lelkesedését, amely akkor is kiérződik a hangjából, ha nem Michael Phelps a téma, hanem egy feltörekvő magyar fiú, nevezetesen Kós Hubert, aki január óta az Arizona State University általa vezetett úszócsapatában készül.

Óriási fejlődésen ment keresztül, amióta megérkezett hozzánk. Fizikailag sokkal erősebb lett, a technikája is javult, és általánosságban elmondható, hogy nagyobb lett az úszósebessége" – mondta Kós Hubertról az amerikai edzőlegenda.

Kós Hubert itthon legfőképpen vegyesúszónak lett elkönyvelve, és tavaly a római Európa-bajnokságon 200 vegyesen törte meg a jeget, szerezte meg az első aranyérmét felnőtt világversenyen. Bowman irányításával látványos fejlődést azonban hátúszásban produkált a tavasszal, ebben a számban 200 méteren a világ idei negyedik legjobb idejével rendelkezett a fukuokai vb előtt, ahol elég csak ránézni, hogy lássuk, milyen sokat izmosodott Arizonában.

„Mindkettőben, háton és vegyesen is képes lehet a nagy eredményekre. Ugyanakkor azt gondolom, most főleg háton lehet nagyon jó, mert rengeteget dolgoztunk ezen a számon, igyekeztünk elmenni a falig, mindent kihozni belőle, ami csak lehetséges. De ezzel nem szeretném azt mondani, hogy innentől csak ez a szám a fontos, mert kétségkívül szép jövő előtt áll vegyesen is" – folytatta Bowman, akinek a szavait már a hétfői 100 méteres hátúszás előfutamában igazolta Kós Hubert, aki hiszen Cseh László országos csúcsát megdöntve, olimpiai szintet teljesítve a második legjobb idővel jutott tovább.

A hátúszás azért is válhatott fontosabbá Kós esetében, mert Bowman csapatában eleve nincs könnyű helyzetben vegyesúszóként, hiszen a nála alig idősebb francia Léon Marchand személyében zseniális konkurenciája van nemcsak a világversenyeken, hanem az arizonai edzéseken is. Marchand tavaly a budapesti vb-n robbant be, aranyérmet szerzett, Fukuokában pedig vasárnap megdöntötte Phelps utolsó egyéni világrekordját 400 vegyesen.

Tavaly a római Eb-t Marchand kihagyta, ahol nélküle Kós nyert 200 vegyesen. Bowman abba nem ment bele, hogy Kósnak mennyi esélye lehet Marchand ellen Fukuokában, másfelől közelítette meg kérdésünket:

Leonnal ők egyszerre barátok és riválisok, támogatják, segítik egymást minden egyes alkalommal, amikor versenyeznek, vagy csak edzenek együtt. Egyértelműen magasabb szintre emelik egymást, ez egy kölcsönhatás, amiből mindketten sokat profitálnak. Ne feledkezzünk meg a többiekről sem, vannak más erős úszók is az arizonai csoportjukban, ez egy nagyon erős csapat" – fogalmazott az amerikai edzőlegenda.

A 200 méteres pillangóúszásnak új világbajnoka lesz Fukuokában, hiszen a címvédő és világcsúcstartó Milák Kristóf kimerültség miatt nem utazott el a világbajnokságra. Marchand a vegyes számok mellett ebben is erős, tavaly Budapesten második volt a saját világcsúcsát megjavító Milák mögött, így a magyar klasszis hiányában megeshet, hogy Bowman tanítványa ülhet fel újra a 200 pillangó trónjára.

„Most nincs egy nagy esélyes, többen lesznek versenyben a győzelemért ebben a számban, és érdekes lesz látni, hogyan tudnak előlépni, és betölteni azt az űrt, ami azzal keletkezett, hogy Milák nem úszik a vb-n" – tette hozzá Bowman, aki tehát diplomatikusan nem emelte a mezőny fölé a saját úszóját.