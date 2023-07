Kós Hubert országos csúcsot úszott a 100 méter hát döntőjében

Kós Hubert országos csúccsal a hetedik helyen végzett 100 méter háton a fukuokai vizes világbajnokság medencés úszóversenyeinek harmadik napján.

Az Arizona State egyetemen Bob Bowmannek, a legendás Michael Phelps edzőjének irányításával készülő Kós a hétfői előfutamok során 53.12-es idővel Cseh László 2012-es országos csúcsát javította meg, majd az elődöntőben öt századdal maradt el ettől az eredménytől, így összesítésben a hatodik helyen került a fináléba.



A döntőben a 20 esztendős magyar versenyző parádésan kapta el a rajtot (53 századmásodperces volt a reakcióideje), féltávnál hatodikként fordult, gyengébb idővel, mint az előfutamban. A második hosszon látszódott, hogy az érmekért zajló csatába nem tud beleszólni, de egy nappal korábban felállított országos rekordján így is javítani tudott egy századot.



Egy évvel ezelőtt nem gondoltam volna, hogy valaha is száz háton fogok világbajnoki döntőt úszni. Most megint sikerült országos csúcsot úsznom, ami rendkívül pozitív a kétszáz hát előtt" - nyilatkozta Kós, aki egyúttal elárulta, hogy szerdán nem áll rajthoz 200 méter vegyesen. Megjegyezte, noha abban a számban tavaly Európa-bajnoki címet nyert, itt most bebizonyosodott számára, hogy a 200 méter hát lesz a fő száma.

Márton Richárd 200 méter pillangón egyéni csúccsal a hatodik helyen került döntőbe, míg 200 méter gyorson Pádár Nikolett ugyan lemaradt a fináléról, de élete legjobbjával teljesítette az olimpiai szintidőt.

A két elődöntős magyar közül elsőként Pádár ugrott medencébe, a 17 esztendős versenyző délelőtt, egyéni csúcsát (1:57.99) megjavítva, 1:57.35 perccel - nem sokkal elmaradva az 1:57.26-os olimpiai szinttől - nyolcadikként ment tovább. A fiatal magyar úszó tovább tudott faragni egyéni legjobbjából, ráadásul az 1:56.55 perces idejével könnyedén biztosította helyét Párizsban is.



"Nagyon örülök, hogy sikerült megúsznom az olimpiai szintet, most már biztos, hogy ott leszek jövőre. Ez egy hatalmas idő, hiszen egy másodperccel rosszabbal jöttem ide. Tavaly még a középdöntőig sem jutottam el, egyre tapasztaltabb vagyok, jövőre én is ott leszek a döntőben" - nyilatkozta könnyek között Pádár, aki hat századdal maradt le a fináléról és végül a tizedik lett.

Őt Márton követte, aki a délelőtti előfutam után azt jósolta, hogy egyéni legjobbjával bekerülhet a 200 méter pillangó fináléba. Az általa kitűzött feladatot teljesítette, hiszen 1:54.54 perccel csapott célba, ezzel megjavította a tavalyi római Európa-bajnokságon úszott 1:54.78 perces csúcsát. Akkor ez ezüstérmet ért Milák Kristóf mögött a Foro Italicóban, most a hatodik helyen került be a világbajnoki döntőbe, amelyet magyar idő szerint szerdán 13.53 órakor rendeznek.

Az első százötvenet nagyon megküldtem, mentem előre, mint az őrült, az utolsó tíz méteren látszódott is, hogy egyre gyengébbek a tempóim, de próbáltam kitartani" - mondta az MTI-nek Márton, aki a fináléval kapcsolatban megjegyezte, először egy nagy alvásra és evésre van szüksége, és ha a reggeli ébredéskor nem fáj semmije, akkor célba veszi az 1:54 perc alatti időt.



"Korábban már elmondtam, hogy csak szeretnék bekerülni a döntőbe, és élvezni, szerintem bőven túlteljesítettem már" - fogalmazott.

Eredmények:

férfi 100 m hát, világbajnok:

Ryan Murphy (Egyesült Államok) 52.22 másodperc

2. Thomas Ceccon (Olaszország) 52.27

3. Hunter Armstrong (Egyesült Államok) 52.58

...7. KÓS HUBERT 53.11