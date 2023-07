Célba ért Weöres Szabolcs és Fa Nándor a New Europe-pal

Szerda hajnalban célba ért az 50. Rolex Fastnet Race-en a New Europe, így Weöres Szabolcs - Fa Nándorral – sikeresen teljesítette az egyik legnehezebb tengeri vitorlás versenyt, egyben fontos mérföldeket gyűjtött a Vendée Globe-ra készülve.

A magyar hajó 3 nap 10 óra 28 perc és 57 másodperc alatt teljesítette az angliai Cowes és a franciaországi Cherbourg közötti távot. Weöres Szabolcsék a befutó után nem kötöttek ki, hanem lendületből elindultak Les Sables d'Olonne-ba, a Vendée Globe anyakikötőjébe.

Weöres Szabolcs szerint jól sikerült a verseny, kihozták belőle a maximumot. A Fastneten 348 tengeri mérföldet szerzett a Vendée Globe szempontjából, ezzel megerősítve indulási esélyeit.

„Nagyon élveztem a versenyt, szerintem nagyon jól sikerült, kihoztuk a körülményekhez képest a maximumot. Végig küzdöttünk, itt a végén élveztük a játékot, mert tiszta kishajós hátszél volt. Nagyon jól sikerültek a manőverek. Az elején az erős szelet jól abszolválta a hajó, a hibalista nőtt, apró szerelnivalók vannak, de ez ilyenkor természetes. Az is volt a cél, hogy ez most jöjjön ki, és ne majd egy transzatlanti versenyen. Alig várjuk, hogy pihenjünk, mert nagyon intenzív volt az utolsó két nap és két éjszaka. Most visszamegyünk Les Sable d'Olonne-ba és elpakoljuk a hajót, de aztán haladunk tovább, lépésről lépésre." – nyilatkozott Weöres Szabolcs a célba érkezés után.

Fa Nándor szintén kiemelte, hogy a hajó jól teljesített.

„Befutottunk a versenyben, nagyon elégedettek vagyunk. Főleg a végjátékban mentünk jól, fantasztikus navigációval kihasználva az áramlatokat még két hajót megelőztünk. Tulajdonképpen nagyon szépen vitorlázva, ember, hajó rendben teljesített. Örülünk, hogy itt vagyunk és most megyünk vissza Les Sables d'Olonne-ba" – mondta Fa Nándor.

Weöres Szabolcs június 28-án jelentette be, hogy mentorával, az ötszörös földkerülő Fa Nándorral indul a Rolex Fastnet Race -en. A Vendée Globe szempontjából fontos mérföldgyűjtő versenyt kétévente rendezik meg és egyike a legrangosabb tengeri viadaloknak. Az idei, 50. verseny során több mint 400 hajó vágott neki az angliai Cowes-ból a 696 tengeri mérföldes (1298 km) távnak, hogy az Írország déli részénél található legendás Fastnet-sziklát megkerülve a franciaországi Cherbourgban érjen célba. Idén a Vendée Globe-ra készülő versenyzők többsége is rajthoz állt. A New Europe az egytestűek között a jónak számító 35. helyen futott be.

Weöres Szabolcs hajójának, a New Europe-nak az átépítés után ez volt az első megmérettetése. Az IMOCA 60 lábas vitorlás 2007-ben, Új-Zélandon épült és már többször megkerülte a Földet. A tavalyi Route du Rhum (A rum útja) sikeres teljesítése után Weöres Szabolcs úgy döntött, hogy szükség van az átalakításokra, mivel az osztály rengeteget változott. A munkálatokra januártól a spanyolországi Santanderben került sor, ahol a hajót teljesen szétszedték és átvizsgálták. A tőkesúly hidraulikájának szervizelése, az elektromos szerelvények cseréje mellett a leglátványosabb változás a kabintető kialakítása volt. A legújabb építésű IMOCA-vitorlásokban a versenyzők fedett cockpitből irányíthatják a hajót, ezzel már a New Europe is rendelkezik.

A világ legnehezebbnek tartott sportversenye, a 10. Vendée Globe, amelyen az indulóknak egyedül, kikötés és külső segítség nélkül kell megkerülniük a Földet egy 60 láb hosszú vitorlással, jövő novemberben rajtol. A hatalmas érdeklődés miatt a szervezők 40 főben határozták meg a résztvevők létszámát, akiknek kemény kvalifikációs feltételeknek kell eleget tenniük. A mérföldgyűjtések során az egyik feladat a Route du Rhum verseny teljesítése volt, a híres transzatlanti megmérettetést Weöres Szabolcs tavaly első magyar vitorlázóként hajózta végig 14 nap 19 óra és 22 perc alatt, az előírt limitidőn belül - ezzel pedig nagy lépést tett a sikeres kvalifikáció felé.

Szabolcsot a végső cél elérésében, hogy 2024-ben rajthoz állhasson a Vendée Globe-on, a MOL – Új Európa Alapítvány, a Szerencsejáték Zrt., az MVM, a GreenGo és az MBH Bank is segíti.