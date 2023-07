Hivatalos a magyar csapat összeállítása az öttusa-világbajnokságra

Hivatalossá vált a magyar résztvevők névsora az augusztus 21. és 28. közötti olimpiai kvalifikációs öttusa-világbajnokságra.

A magyar szövetség szakmai bizottsága és az elnökség csütörtökön vitatta meg Martinek János szövetségi kapitány előterjesztését az angliai Bath-ban sorra kerülő eseményre utazó csapatról.

"Az elnökség havonta ülésezik, ám most az idő rövidsége miatt nem várhattunk augusztusig, hiszen meg kell rendelni a repülőjegyeket is, ezért írásban küldték el szavazatukat az illetékesek. A szakmai bizottság után az elnökség is elfogadta Martinek János előterjesztését, így a világbajnokságon a nőknél egyéniben Gulyás Michelle, Barta Luca, Bauer Blanka és Guzi Blanka, váltóban Alekszejev Tamara és Réti Kamilla, vegyes váltóban Simon Sarolta indul" - tájékoztatta az MTI-t Szeles Tünde, a szövetség sportszakmai referense.

A férfiaknál a korábban váltó indulásra tervezett Tamás József megsérült, így Szép Balázs "duplázik", mindkét váltóban szerepel, egyrészt Regős Gergellyel, vegyes váltóban pedig Simon Saroltával. Egyéniben Bőhm Csaba, Bereczki Richárd, Demeter Bence és Koleszár Mihály áll rajthoz.

A versenyzők nagy része még külföldi edzőtáborozáson vesz részt, majd a legjobbak hétfőtől augusztus 11-éig a tatai edzőtáborba költöznek, ahol a felnőttekkel együtt készülnek a juniorok is a szeptemberi korosztályos világbajnokságra.

A krakkói Európa Játékokon Gulyás Michelle és Bőhm Csaba már kvótát szerzett Párizsra. A vb-n mindkét nemnél 3-3 kvótát osztanak.