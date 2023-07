"Nagyon durva még kimondani is, nem tudom feldolgozni" - így örült Koch Máté a világbajnoki címének

Ezen a napon minden összejött - összegezte tapasztalatait az eredményhirdetés után Koch Máté, aki a milánói olimpiai kvalifikációs vívó-világbajnokságon aranyérmet nyert szerdán a férfi párbajtőrözők egyéni versenyében.

"Nagyon durva még kimondani is. Nem tudom feldolgozni, hogy világbajnok vagyok, de szenzációs élmény. Kicsit megleptem magamat is, hogy egész nap nem stresszeltem, magabiztosan vívtam, elengedtem az akciókat. Ma minden összejött, és a döntőben vissza tudtam vágni az Európa-bajnoki vereségért Di Verolinak, ráadásul hazai pályán. Nagyon örülök, hogy világbajnok lettem" - mondta, utalva arra, hogy a plovdivi Eb-n a legjobb 32 között kikapott a későbbi aranyérmestől.

Kitért arra is, hogy magyarral vívni mindig nehéz, márpedig ezen a napon két csapattársával is kellett. Elárulta, hogy Andrásfi Tiborral, akit a 32 között győzött le, együtt nőtt fel, jól ismerik egymást, ezért nagyon oda kellett figyelni arra az asszóra. Siklósi Gergelyt pedig, akit a negyeddöntőben állított meg, eddig még nem győzte le versenyen, "se hazai válogatón, se országos bajnokságon, se világkupán".

"Most ellenfelek voltunk, mindenki nyerni akart, ő is, én is, és ilyenkor hajlamos elérzékenyülni az ember" - tette hozzá.

Siklósi a mérkőzésük után átölelte és biztatta őt, ami nagyon jólesett neki, a döntő utáni gratulációnál pedig könnyekben tört ki és még percekig képtelen volt feldolgozni a bajtársi gesztust.

"Ott lejátszódott, mennyire sokat dolgoztam ezért mesteremmel, Boczkó Gáborral, hogy sikerüljön érmet szerezni. Tudatosult bennem, hogy le tudtam győzni Gergőt életemben először. És az, hogy világbajnokságon meg Európa-bajnokságon egyéniben még nem voltam érmes, most pedig az leszek."

Elárulta, hogy amikor kéttusos hátrányba került, nem gondolta volna, hogy fordítani tud.



"Kicsit ledominált az elején, a végén pedig valami történt, beakadtak olyan tusok, amikre nem számítottam" - emlékezett vissza a negyeddöntőre.



A finálét 0-3-mal kezdte, erről azt mondta, kicsit kezdett elfáradni fejben, akkor nem volt ötlete, de aztán adott egy-két tust, amivel visszanyerte az önbizalmát.

Lehet, hogy az ezüstéremnek nem örültem volna, mert nagyon jól ment a vívás, éreztem, hogy meg tudom nyerni ezt a versenyt, függetlenül attól, hogy ez egy világbajnokság" - mondta.

Még egyszer visszatért Siklósi Gergelyre, úgy fogalmazott, hogy nagyon jó formában volt, szépen felépítette magát és ő is megérdemelte volna az érmet.



A szövetségi kapitány Boczkó Gábor, aki egyben az edzője is azt mondta, Koch Máté "abban erős, hogy imádja a vívást és annak él, minden más, ami a víváson kívüli dolog, az számára nagyon fura".



"Most jó irányba mentek az energiák, ezeket a pástra tudta összpontosítani. Jó napot fogott ki. Azért az egyik legfontosabb dolog az volt, hogy fegyelmezetten vívjon és a tus adására törekedjen. Voltak most is csapongásai, de próbáltuk mindig visszaterelni a jó irányba" - tette hozzá.



A vb az egyéves olimpiai kvalifikációs időszak legfontosabb versenye, az itt elért eredmény, illetve az azért járó pontszám - egy világkupához képest egyéniben két és félszeres szorzóval - mindenképpen benne lesz majd az összesítésben. Ugyanakkor minden szakág elsősorban a csapatkvóta megszerzésére törekszik, mert ha az összejön, egyéniben automatikusan három vívó indítható Párizsban.