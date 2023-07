Szabó Szebasztián bíztató idővel középdöntős, Burián és Szabó-Feltóthy is továbbjutott

Szabó Szebasztián 50 méter gyorson, Szabó-Feltóthy Eszter és Burián Katalin pedig 200 méter háton jutott tovább a délelőtti előfutamokból a fukuokai vizes világbajnokság medencés úszóversenyeinek hatodik napján.

A pénteki program a férfi 100 méter pillangó selejtezőivel indult, Kós Hubert végül a 200 méter hát esti döntője miatt nem állt rajtkőre, így csak Márton Richárd képviselte a magyar színeket.



A 200 méter pillangón hetedik Márton egyéni csúcsától (51.70) jócskán elmaradva 52.31 másodperces idővel összesítésben 27. lett, így nem jutott tovább a középdöntőbe.



"Azért jó lett volna még egyet úszni, de ez most így sikerült, most a legfontosabb a váltó" - nyilatkozta az MTI-nek a 23 éves magyar versenyző.



Női 200 méter háton az áprilisi országos bajnokságon az olimpiai szintet már teljesítő Szabó-Feltóthy Eszter 2:10.38 perces eredménnyel a kilencedik míg Burián Katalin 2:11.94-gyel pont a 16. helyen jutott tovább.



"A hatodik napja már ez a világbajnokságnak, én viszont most versenyeztem először. Ennek megfelelőn még nem igazán tudtam, mire számítsak. A futamom nem volt olyan erős, így tudtam velük tartani a lépést, délután pedig megpróbálok magamból mindent kiadni" - mondta Szabó-Feltóthy Eszter.



Burián Katalin elárulta, bőven tartalékolt, de nem gondolta volna, hogy éppen csak becsúszik majd az elődöntőbe: "Azt érzékeltem, hogy jó helyen vagyok, ki is engedtem a végén, jól is jöttem, de eléggé meglepett az idő. Délután ez sokkal jobb lesz, de majd kiderül, hogy az mire elég, hiszen azért érzem, hogy nem úsztam még más számokat eddig, jövőre mindenképpen szeretnék százon is indulni" - jegyezte meg a magyar versenyző.



Férfi 50 méter gyorson, hagyományosan a vb-k legnépesebb számában, 13 előfutamot rendeztek, Szabó Szebasztián egyéni legjobbjától (21.60) - amellyel tavaly a Duna Arénában negyedik lett - mindössze hét századdal elmaradva, 21.67 másodperccel csapott célba, és a második idővel készülhet a középdöntőre.

Ez volt a terv, nagyon jól sikerült, főleg a tavalyi döntős időhöz képest. Ugyan nem készültünk az ötven pillangóra, de kicsit nehéz volt feldolgozni, hogy ott nem sikerült. Itt mindenképpen szerettem volna javítani" - nyilatkozta az MTI-nek Szabó, aki ezúttal is megjegyezte, az országos csúccsal (21.42) továbbra is nagyon elégedett lenne, és akkor "biztos jó lesz a helyezés is."

A 4x200 méteres gyorsváltók előfutamai során a Németh Nándor, Márton Richárd, Holló Balázs, Rasovszky Kristóf összetételű magyar csapat 7.11.15 perces idővel csak a 15. lett összesítésben, így nem jutott tovább. A magyarok egy évvel ezelőtt a Duna Arénában - Rasovszky helyett akkor Milák Kristóf úszott - ötödikek voltak, Rómában pedig Európa-bajnoki címet nyertek. Márton a futam után azt mondta, "Milák távollétében mintha egy Forma-1-es futamon indultak volna kerekek nélkül."



A délelőtti program a női 800 méter gyors előfutamaival zárult, Késely Ajna 8:28.23. perces idővel a 10., a nyíltvízi váltóval ezüstérmes 18 esztendős Fábián Bettina pedig 8:39.63-mal a 24. helyen végzett, így egyikük sem jutott a nyolcas döntőbe.