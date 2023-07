Meccs előtt, fehérneműben verekedett össze két pornósztár

Az online pornózásból élő és közismerten a Chelsea labdarúgócsapatának szurkoló Astrid Wett és egy másik OnlyFans-sztár, Alexia Grace az egymás elleni bokszmérkőzés előtt összetűzésbe keveredett egymással, és a verekedésük végén Wettet kórházba is kellett szállítani.

A 22 éves Astrid Wett a közösségi médiában rendszeresen oszt meg magáról erotikus képeket és egy ideje már az OnlyFans-oldalon is megtalálható, ahol díj ellenében a pikáns tartalmaihoz is hozzájuthatnak a rajongói. A szőke szépség az ökölvívásban is gyakran kipróbálja magát, szombaton például Alexia Grace ellen lett volna mérkőzése – ám már a meccs előtt összecsaptak egymással.

A két nő idén már nem először kapott hajba egymással, a mostani azonban sokkal súlyosabb következményekkel zárult. Wett pofon ütötte ellenfelét, amit Grace nem viselt jól és rátámadt a Chelsea-drukker nőre, aki az asztalt is áttörő földre kerülésénél úgy megütötte magát, hogy kórházba kellett szállítani.

ASTRID WETT IN A AMBULANCE WHILST ALEXIA GRACE HAS LEFT THE VENUE ⚠️!! #alexiagrace#astridwettpic.twitter.com/LNTMRAHPs4 — Jay Wilson (@JayWils54678474) July 29, 2023

Wett hivatalos Twitter-oldalára később egy olyan kép is felkerült, ahol a nő egy mentőautó hátuljában fekszik és oxigénmaszk van rajta. Egy közleményben pedig ezután azt írták, hogy Wett állapota stabil és várhatóan teljesen felépül.

Wettnek ez lett volna a harmadik bokszmeccse az ökölvívó-karrierjében, ám az eset miatt a Grace elleni találkozót elhalasztották.