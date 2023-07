Ezt mondta Sós Csaba a magyar úszók teljesítményéről a vizes világbajnokság után

Sós Csaba, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya nem mindenki teljesítményével volt elégedett a Fukuokában rendezett világbajnokságon.

A szakember szerint amennyiben Milák Kristóf vállalja a szereplést, és a papírforma alapján hoz egy, de inkább két aranyat, akkor Kós Hubert 200 méter háton aratott sikere mellett is lettek volna érmek, azonban "ez sem fedné el teljesen a dolgokat".

Alapvetően arra gondolok, hogy vannak olyanok, akik egyéni csúcsot, vagy annak közelében képesek úszni az előfutamban, utána viszont nem tudják ezt megismételni. Ezt emberileg és szakmailag is meg tudom érteni, ugyanakkor mégis vannak olyanok, akiknek ez sikerül" - fogalmazott a szakember, aki szerint "a bástyán vannak repedések", ezen kell nagyon keményen dolgozniuk.

A kapitány szokás szerint kiemelte, alapvetően mindenkivel elégedett, aki egyéni legjobbját, vagy ahhoz közeli eredményt úszott, hiszen ezeknek a versenyzőknek ez "felér egy világcsúccsal".

Sós Csaba elárulta, többek teljesítményével - például a 400 méter vegyesen nyolcadik Holló Balázzsal - elégedetlen volt.

Nem kertelek, szerintem ha úgy dolgozik, ahogyan én azt elvárom, akkor érmes lehetett volna. Huszonhárom évesen négyszázon szerintem elvárható, hogy valaki egy másodpercet javuljon, és szerintem ez benne is lett volna" - fogalmazott a kapitány.

Sós hangsúlyozta, továbbra is vannak tehetségek és a jövőben is lesznek az Úszó Nemzet Programnak köszönhetően, amely által megtalálják majd a jövő Egerszegi Krisztináit és Milák Kristófjait.

Az úszók előtt kemény időszak áll, ugyanis idén még a bukaresti rövidpályás Európa-bajnokságon kell bizonyítaniuk, majd februárban az olimpia évében újabb világbajnokságot rendeznek Dohában, ráadásul még egy Európa-bajnokság is "beugorhat".

Sós Csaba elárulta, a mostani helyzetet látva, a korábbi elképzelésekkel ellentétben jelentős csapattal szeretne részt venni a rövidpályás kontinensviadalon.

Láthattuk Kós Hubertnél, hogy aki tud rajtolni, fordulni, annak hatalmas előnye van, ezt versenyen is gyakorolni kell, csak edzésen nem lehet" - mondta a kapitány.

A magyar medencés úszók Kós Hubert 200 méter háton aratott győzelmének köszönhetően egy éremmel zárták a viadalt, így nem szakadt meg a sorozat, továbbra is minden világbajnokságról legalább egy dobogós helyezéssel tértek haza.