Egy családi tragédia mentette meg az olimpiai bajnok sportoló karrierjét

A 2-szeres olimpiai-, 4-szeres világ- és 20-szoros Európa-bajnok brit pályakerékpáros, Katie Archibald elárulta, hogy a barátja tragikus halála óta képes félélem nélkül felülni a biciklijére.

Archibaldot tavaly augusztusban érte szörnyű tragédia, amikor párja, a hegyikerékpáros Rab Wardell az országos bajnokság megnyerése után két nappal meghalt. Wardell éppen Archibald mellett feküdt az ágyban, amikor megállt a szíve, és hiába érkeztek meg gyorsan a mentők, már nem tudták megmenteni az életét.

A pályakerékpársport legendája, Katie Archibald a BBC-nek nyilatkozott arról, hogy miként élte át a tragédia napját és az azt követő időszakot.

„Próbáltam segíteni rajta és a mentők is perceken belül megérkeztek, de megállt a szíve, és nem tudták visszahozni. Úgy éreztem, akkor az én szívem is megállt az övével együtt" – nyilatkozta a 29 éves brit sportoló, aki a tragédia előtt már a visszavonuláson is gondolkodott, mert több súlyos sérülést is elszenvedett, és ezáltal egyre gyakrabban volt benne félelemérzet versenyzés közben. Ám ez megváltozott a tragédia napján.

„Miután elment, nagyjából három nappal később ültem ismét kerékpárra, és arra jöttem rá, hogy már nem félek. Már megtörtént velem a lehető legrosszabb dolog, és így a szorongás elmúlt. Az ürességet előbb fájdalom töltötte ki bennem, de amikor sportoltam, az segített enyhíteni rajta" – mondta Archibald, aki elárulta, most már a nyeregben ülve ézi magát a legboldogabbnak.

Archibald legközelebb az augusztus elején megrendezésre kerülő pályakerékpáros-világbajnokságon versenyez a kedvenc városában, hazájában, Glasgow-ban.