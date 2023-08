Súlyos rákbetegséggel küzd a legismertebb magyar hosszútávfutó

Bőrrákot, vagyis melanoma malignumot diagnosztizáltak Lubics Szilviánál. Az ismert hosszútávfutó, ultramaratonista sportolót már meg is operálták - erről hivatalos Facebook-oldalán számolt be követőinek.

"Hónapok óta figyeltem egy „anyajegyet" a combomon. Nem volt nagy, de mintha nőtt volna és a színe sem tetszett. Nem hagyott nyugodni, június végén elmentem megmutatni egy bőrgyógyásznak. Leforrázva jöttem ki a rendelőből: nagy valószínűséggel melanoma. Azaz rosszindulatú bőrdaganat, azok közül is a rosszabb fajtából való. Azonnal ki kell operálni, legkésőbb egy héten belül" - írja sokkoló bejegyzésében Lubics Szilvia.

Az elképesztő sportteljesítményeiről ismert futó beszámolt arról is, hogy a műtét után két nappal már futott, ám nem sokkal később újabb operációt kellett végrehajtani rajta.

"Július közepén aztán megvolt a második műtét is, ezúttal jóval nagyobb területet kellett kivágni a combomból. Sokkal nehezebben is ment a mozgás napokig, a futás sokáig szóba sem jött, kb. egy hete tudok újra terhelni a lábamra. Kicsit talán fáradtabb vagyok a szokásosnál, de napról napra erősödök. A legfontosabb, hogy úgy néz ki, túl vagyok a dolgon. Múlt héten megvolt a CT is – nem találtak semmit... Egy hatalmas szikla gördült le rólam – nem is éreztem addig, hogy ennyire nyom. További kezelésre most nincs szükség, csak rendszeresen kell majd kontrollokra járnom. Örülök a hegnek, ami maradt belőle, mert emlékeztetni fog arra, bármilyen erősnek is érzem magam, mennyire sebezhető vagyok és milyen pici pont a nagyvilágban."

Bejegyzése szerint Lubics Szilvia saját történetét figyelmeztetésnek szánja.