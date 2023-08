Az Európa-bajnok magyar golfozónő öröksége kel életre a zalacsányi női versenyen

Soha ennyi nő nem indult csak nőknek szervezett golfversenyen, mint ahányan eddig beneveztek a világszínvonalú, magyar fejlesztésű program, a Golfigo felületén augusztus 18-ára a Zala Springs Golf Resortba. A Ladies Day Tournamenten a 36 hcp alatti játékosok 18 szakaszt, az a felettiek akár 9 szakaszt is játszhatnak az élményért, meg az értékes nyereményekért. Az eseményt ugyanis negyven szponzor támogatja sokmilliós díjakkal.

1926-ban egy szenzációs magyar nő, Szlávyné Hevesi Erzsébet szinte az egész világot maga mögé utasította a golfpályákon. Európában az első volt a női golfozók ranglistáján, a világranglistán pedig az ötödik helyen állt, vagyis a világ 5 legjobb női golfozója között tartották számon. De Szlávyné nem csak a nőket, a férfiakat is legyőzte, amikor kellett. Az első magyarországi golfversenyt ő nyerte 1913-ban.

1921-ben magyar bajnok lett, amit 1947-ig még 18-szor megismételt, ezzel rekordot állított fel a 19-szeres magyar golfbajnok.

1922-ben ő lett a nyílt bajnok, miután a szintén elképesztően jól golfozó magyar férfiakat legyőzte, aztán 1926-ban Németország golfbajnokságán is első helyen végzett, két évvel később pedig a második lett. De ezzel még nem ért véget ez a méltatlanul elfelejtett sportkarrier. A magyar bajnoknő 1926-ban az ún. Pless-serleget is hazavihette és ez volt az az év, amikor bemutatkozott Ausztriában is. 1926 és 1936 között ötször nyerte meg az osztrák golfbajnokságot, 1932-től pedig a cseheknél is pályára lépett és négyszeres cseh bajnok lett. A szó szerint világra szóló sikerei mellett az életrajzi lexikon Szlávynét a magyar golfsport egyik újjászervezőjeként tartja számon, aki a budapesti Golf szálló (később Vörös Csillag szálló, majd Panoráma szálló) elé golfpályát építtetett.

Ki másról nevezhetné el a magyar golfvilág azt a különdíjat, amit a Ladies Day Tournament bruttó eredményét elérő női golfozónak adnak, vagyis annak, aki a legkevesebb ütésből teljesíti a feladatot?

Ez a különdíj a női golfozók összefogását szimbolizálja, szellemisége van. A Herendi készíti a kupát"

- mondja Turkovics Ilona a Zala Springs Golf Resort klubkapitánya, a Ladies Day ötletgazdája az Origónak.

„Ez az első ilyen nagyszabású próbálkozás, de reméljük, hogy hagyományteremtő esemény lesz. Nem feltétlenül szervezzük mindig augusztus végére, hiszen ilyenkor még sokan szabadságon vannak. Lehet, hogy egy másik időpontban még több hölgy golfozó tudna részt venni ezen az eseményen, de már eddig is 76 jelentkezett. Szóval most kísérleti jelleggel ezt az augusztus 18-ai dátumot választottuk az első nagy golfversenynek, amelyen csak nők indulhatnak. Férfi nem üthet el. Mi hagyományos módon működünk, nekünk a nő az nő, a férfi meg a férfi, mi ezt a tradicionális vonalat képviseljük"

– mondja, majd hozzáteszi, hogy a női napoknak van már hagyománya Zalacsányban. Négy évvel ezelőtt találták ki a Zala Springs Golf Resort vezetőségével, hogy minden hónapban egy péntek délután legyen a szebbik nemé, amit el is neveztek Ladies Daynek. A céljuk az volt, hogy a golfozónők egymásra találjanak, együtt golfozzanak és egy erős női golfközösség épüljön fel.

Ez egy kötött program és a mai napig létezik ez a sorozat. Fél kettő és két óra között találkozunk, kettő és három között oktatás van, aztán játszunk 9 szakaszt. Öt-hat fele egy közös vacsorával zárjuk ezt a péntek délutánt. Annyira jól összejött a társaság, hogy 40 nő mindig játszik, és Budapestről is járnak le."

Augusztus 18-ára nem csak a fővárosból, hanem az egész országból jelentkeztek női golfozók, gyerekek és idősebbek, amatőrök, és PRO-k is.

"Itt lesz velünk Vadkerti Adél, aki már az Egyesült Államokban golfozik, vagy Berkenyei Daniella többszörös junior Magyar Bajnok, és jönnek azok a fiatal lányok, akik közülük sokkal én annak idején együtt játszottam, aztán elhaladtak mellettem egy szintén, miközben én megálltam, és már az egekben vannak hozzám képest. Ők is színesítik, emelik a rendezvény színvonalát, miközben velük az a sztereotípia is megdől, hogy a fiatalok nem szívesen keverednek velünk, idősebbekkel a golfpályán. Ez a sport gyerekkortól egészen 90 éves korig elkísér minket" - mondja, majd arról beszél, hogy mennyire szereti a golfot. Egyszer minden héten kimegy a pályára, és ha teheti, egy másik nap is gyakorol.

Szerintem a jellemem is nagyon sokat fejlődött a golffal. Toleránsabb lettem, és nyitottabb egy csomó mindenre. A golf egy életforma. Aki rácuppan, az nagyon nehezen tud róla lejönni. Aki kezdő, annak mondhatom, hogy az első két év nekem nagyon nehéz volt, és többször azt éreztem, hogy ez nem az én műfajom, de amikor az ember már tud játszani olyan 30 körüli hendikepet, és addig kitart, utána már nagyon jó, mert akkor már van sikerélménye"

– magyarázza a klubkapitány, aztán szóba hozza, hogy sok nő golfozik, de lehetnének többen is,

hiszen a magyar golfozóknak csak a 20%-a nő.

Kiemeli, hogy a golf a rúdugrás után a második legnehezebb sport a világon, amelyhez sok minden kell, például alázat és kitartás is.

"A nőknek kitartásból sokkal több van, mint a férfiaknak. Szerintem a nők jobb golfozók, csak sokkal többen vannak a férfiak, ennyi a különbség, de teherbíróbbak és alázatosabbak is vagyunk. A golfpályán nagyon kevés nőt láthatsz csapkodni, kiabálni, dühöngeni. A férfiak közül többet, mert ők nehezebben viselik a kudarcot. Nyilván így vagyunk kitalálva. Csak sajnos ugye a nőknek több feladata is van az életben, ezért kevesebb az idejük. Azt mondják, annyi napot dolgozol, ahány a hendikeped, és ez nagyon igaz."

Mi az a hendikep, azaz hcp? A játékoshendikep (player handicap) a golfjátékos potenciális eredményességét kifejező szám, amelynek nagysága fordítottan arányos a játékos képességével. Az eredményesebb játékosoknak kisebb értékű, a gyengébb játékosoknak pedig nagyobb értékű a hendikepszáma. A játékoshendikep teszi lehetővé, hogy a játékosok tájékozódjanak egymás képességéről, és az egymás elleni játékban az önmagukhoz mért eredményességet a játék során egymással összevessék. A játékoshendikep alsó értéke negatív szám, a felső érték pedig általában plusz 54-ig terjed. A játékos hendikepszámítása a játék során elért eredményből – Paarhoz viszonyított eltérésből – és a pálya hendikepértékéből kalkulálható, amely kalkulációhoz számtalan segédprogram ad lehetőséget, illetve a Magyar Golf Szövetség a versenyen részt vevő játékosok eredményeinek alapján kiszámolja, és a játékosok számára elérhetővé teszi a játékosok hendikepjét.

Az augusztusi női golfversenyen nincs hcp limit, bárki elindulhat. A 36 hendikep feletti kezdők közül az, aki úgy érzi, még nem tud 18 szakaszt lejátszani, választhatja a 9 szakaszos versenyt is. Van öt szabadkártyás, ők ugyan 36-nál magasabb hencikepesek, de 18 szakaszra neveztek be. A klubkapitány elmondása szerint nekik azért ilyen magas a hcp-jük, mert nem szoktak versenyekre járni, amelyeken le lehetne vinni a hcp-t, de az oktatóik beajánlották őket azzal, hogy rendszeresen részt vesznek edzőtáborokban. Ezeken pedig rendszerint egész pályán golfoznak. Rajtuk kívül még két olyan szabadkártyás indul 18 szakaszon, akik régóta a Ladies Day oszlopos tagjai és folyamatosan nagy pályán golfoznak.

Lehet caddie-t is hozni, sőt, caddie lehet férfi is a Ladies Dayen, de nem játszhat. Másnap lesz egy texas scramble, amire már a férfiakat is szeretettel várjuk. Tehát szombaton már lesznek vegyes párosok, de férfi és női párosok is. Ezen is szépen alakul már a létszám"

- teszi hozzá, majd kiemeli,az sem jár rosszul, aki csak a 9-szakaszos versenyen indul, mert ennek is van kupája, és más értékes nyereménnyel is gazdagodhat a golfozó.

Nevezési díj 18 szakaszra: - A Zala Springs (hölgy)klubtagjai számára: 10 900 Ft

- Más klubok hölgyjátékosai számára: 22 900 Ft

- A Zala Springs junior lány klubtagjai számára: 7 900 Ft

- Más klubok junior lányjátékosai számára: 15 900 Ft 9 szakaszra: - A Zala Springs (hölgy) klubtagjai számára: 10 900 Ft

- Más klubok hölgyjátékosai számára: 14 900 Ft

- A Zala Springs junior lány klubtagjai számára: 7 900 Ft

- Más klubok junior lányjátékosai számára: 12 900 Ft

Először csak arról volt szó, hogy díjazzuk a nettót, meg a bruttót, de most már annyira színes a paletta, hogy gyakorlatilag minden kategóriában adunk át díjat és utána még sorsolunk is. Azt is szeretjük mi a golfversenyeken, hogy ha nem játszunk olyan jól, legalább a sorsolás során tudunk nyerni" - mondja Turkovics Ilona és elárulja, hogy a főnyeremény egy többmilliós ruhaköltemény, de az egyik spanyol golfpálya és több magyar is nagyértékű nyereményt ajánlott fel.

Emellett még sokan és változatosan támogatják a női golfozókat ezen a versenyen.

Az indulók kapnak egy úgynevezett starter csomagot, amelyben több szponzor ajándéka is benne lesz harminc-negyvenezer forint értékben. Emellett minden golfozót welcome drinkkel, egy pohár pezsgővel várunk"

– teszi hozzá a főszervező.

A nevezés díjban nem csak a játék és győztes kupa megszerzésének lehetősége van benne, hanem a verseny utáni grill party és a buli is. Ez is része egy golfos életének.

Nagy erőt képviselünk, mi nők a golfban és ezt nagyon jó megmutatni. Sokszor érezzük, hogy picit háttérbe vagyunk szorítva a golfpályán a férfiakhoz képest, de majd itt láthatják, hogy mennyire erős ez a női közösség"

- emeli ki végül Turkovics Ilona.

A két világháború közötti magyar golfsikereket a szocialista időszakban senki sem tudta megismételni, mivel a Rákosi-rendszer és a Kádár-korszak vezetői nem akarták, hogy az arisztokrata sportnak tartott golf életben maradjon. Az összes nagy magyar pályát bezárták, a magyar bajnokokat üldözték, mégsem tudták elnyomni a szellemét, amely búvópatakként csak a megfelelő pillanatra várt ahhoz, hogy újból a felszínre törjön. Nem sokkal a rendszerváltás előtt született meg az új magyar golfvilág, amelynek tehát több évtizednyi hátrány kell ledolgoznia. Vannak ragyogó tehetségű fiatal golfozóink, fiúk és lányok, akikre érdemes figyelni, és akikre egy nap talán az egész világ felfigyel majd. Épp úgy, mint minden idők legnagyobb magyar golfozójára annak idején. Egy magyar nőre, akinek a nevét, ezt a nevet minden golfrajongónak ismernie kell: Szlávyné Hevesi Erzsébet.