Elfogytak a szavak: a 20 éves spanyol "földönkívüli" teniszsztár már 13 győzelemnél tart

A világelső Carlos Alcaraz megnyerte első mérkőzését wimbledoni diadala óta Torontóban.

A 20 éves sztár szerdán 6:3, 7:6 (7-3)-ra verte az amerikai Ben Sheltont és ezzel már sorozatban 13 győztes mérkőzésnél tart, és 10/0-ra javította idei első fordulós mérlegét. Legutóbb a Roland Garros elődöntőjében kapott ki a 23-szoros Grand Slam-bajnok Novak Djokovictól, azóta a londoni Queen's Clubban és Wimbledonban is nyert, és idén már hat tornagyőzelmet ért el. A murciai játékos a hónap végén címvédőként indul majd a US Openen is.

Az idén már 48 meccset nyerő Alcarazt eddig négyen tudták legyőzni 2023-ban: a brit Cameron Norrie a riói fináléban, az olasz Jannik Sinner a miami elődöntőben, Djokovic a londoni gyepen és - talán az év szenzációját szolgáltatva - Marozsán Fábián a római viadal harmadik fordulójában.

A torontói verseny eddigi legnagyobb meglepetését a 36 éves, sérülések miatt a világranglistán csak 276. Gael Monfils szolgáltatta, aki 6:4, 6:3-mal búcsúztatta a negyedik helyen álló, múlt héten Mexikóban tornagyőztes görög Sztefanosz Cicipaszt.