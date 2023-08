Súlyos sérülése után amputáció várt az olimpiára készülő magyar sportolóra

A világbajnoki bronzérmes magyar kenus, Korisánszky Dávid drámai részleteket árult el a májusi balesetéről.

Korisánszky a poznani világkupát követően a város utcáin sétálva sérült meg úgy, hogy amputálni kellett az egyik ujjpercét.

„Butaság volt a részemről, a bal kezem középső- és mutatóujját súlyosan megsértette egy márványlap, kórházba kerültem – idézte a Bors a vb-bronzérmes sportolót. - A márvány összezúzta a középső ujjamat, a mutatót szerencsére kevésbé. A lengyel mentők kórházba szállítottak, elláttak, de mivel műtétre volt szükség, idehaza a Sportkórházban kés alá kerültem. A középső ujjamból most hiányzik egy darab, az már azonos hosszúságú a mutatóval."

A sérülés azonban nem akadályozza meg Korisánszkyt, hogy az augusztus 23. és 27. között megrendezésre kerülő duisburgi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra készüljön, mindezt Szegeden. A 30 éves kenus elárulta, nem érez fájdalmat, és nagy akaraterővel edz együtt társával, az 500 méteres távon párjaként induló Fekete Ádámmal.

„Duisburg előtt éppen most volt időre menő edzés, Hüttner Csaba szövetségi kapitány is elismeréssel konstatálta, amit tőlünk látott. Az ujjműtétemnek nyomát sem érzem – nyilatkozta az MTK sportolója, aki az olimpiai bajnok Pulai Imréről is beszélt. – Emberként is igen nagyra tartom, visszautasította a vietnami szövetség állásajánlatát, mert a magyar kenusportnak kíván segíteni."

Korisánszky 100 százalékig biztos abban, hogy Duisburgban sikerül olimpiai kvótát szereznie az egységüknek, ebben az esetben a jövő évi válogatón dől el, hogy indulhat-e a párizsi olimpián.