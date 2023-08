Külföldön golfozó magyar tehetség nyerte a női összefogás különdíját a Ladies Day Tournamenten

Soha ennyi nő nem nyert egy nőknek szervezett golfversenyen, mint ahányan augusztus 18-án a Zala Springs Golf Resortban megrendezett, első Ladies Day Tournamenten, mivel mindenki nyert. Volt, aki értékes díjjal, és egyéb ajándékokkal, más a közös játék, a női összetartozás élményével lett gazdagabb. A 36 hcp alatti játékosok 18 szakaszon mutathatták meg, mit tudnak, az e felettiek akár 9 szakaszon is játszhattak, ha akartak. Az eseményt negyven szponzor támogatta és átadták az első, Szlávyné Hevesi Erzsébetről elnevezett különdíjat is a legjobbnak.

A csak női golfozók nevezését elfogadó, vagyis rendhagyónak mondható golfverseny 17 óra után kezdődő díjkiosztója is rendhagyóra sikeredett. Gschwendtner Sonja, a Zala Springs Golf Resort menedzsere elárulta, nem a megszokott sorrendben fogja átadni a díjakat, és azt is hozzátette, nem is tudja, melyikkel kellene kezdenie, mert annyi minden vár a golfozó hölgyekre. Volt olyan ajándék, amelyet jó játékkal, míg mást már egy kis szerencsével meg lehetett nyerni. Negyvenen szponzorálták az eseményt,

köztük Agnes Silka is, aki egy 1 600 000 forintot érő ruhakölteményt ajánlott fel a nettó győztesnek.

A 18 szakaszos tournamenten 64-en, a 9 szakaszos kezdő körben 5-en indultak minden korosztályból, különböző szintű golftudással és nem csak magyar golfklubok tagjai. Voltak köztük amatőrök és profik is, vagyis olyanok is eljöttek, akiknek nincs hendikepje.

Mi az a hendikep, azaz hcp? A játékoshendikep (player handicap) a golfjátékos potenciális eredményességét kifejező szám, amelynek nagysága fordítottan arányos a játékos képességével. Az eredményesebb játékosoknak kisebb értékű, a gyengébb játékosoknak pedig nagyobb értékű a hendikepszáma. A játékoshendikep teszi lehetővé, hogy a játékosok tájékozódjanak egymás képességéről, és az egymás elleni játékban az önmagukhoz mért eredményességet a játék során egymással összevessék. A játékoshendikep alsó értéke negatív szám, a felső érték pedig általában plusz 54-ig terjed. A játékos hendikepszámítása a játék során elért eredményből – Paarhoz viszonyított eltérésből – és a pálya hendikepértékéből kalkulálható, amely kalkulációhoz számtalan segédprogram ad lehetőséget, illetve a Magyar Golf Szövetség a versenyen részt vevő játékosok eredményeinek alapján kiszámolja, és a játékosok számára elérhetővé teszi a játékosok hendikepjét.

Nem meglepő, hogy egy profi lett a verseny legjobbja, az Egyesült Államokban golfozó Vadkerti Adél. Ő vihette haza a Magyarország legjobb golfozójáról elnevezett kupát, a "Szlávy Hevesi Erzsébet különdíjat" is.

Ez a különdíj a női golfozók összefogását szimbolizálja, szellemisége van"

- mondta még a verseny előtt Turkovics Ilona, a Zala Springs Golf Resort klubkapitánya, a Ladies Day ötletgazdája az Origónak.

Ugyanakkor nem csak ez volt különleges az első Ladies Day Tournamenten. Starter csomag, amelyben van gyümölcs, víz és szendvics, általában minden nagyobb és fontosabb versenyen jár a versenyzőknek, de olyan kezdő csomag, amelyben tusfurdő, golflabda, eseményt hirdető mobiltok, és sok-sok vocher is benne van, olyan nem. Hogy a welcome drinkről már ne is beszéljünk! Pezsgővel indítani a versenyt... Nos, ez sem éppen megszokott.

A verseny után grill party és buli várta az éhes és a párás hőségben alaposan megfáradt golfozónőket.

Ez az első ilyen nagyszabású próbálkozás, de reméljük, hogy hagyományteremtő esemény lesz. Nem feltétlenül szervezzük mindig augusztus végére, hiszen ilyenkor még sokan szabadságon vannak. Lehet, hogy egy másik időpontban még több hölgy golfozó tudna részt venni ezen az eseményen. Szóval most kísérleti jelleggel ezt az augusztus 18-ai dátumot választottuk az első nagy golfversenynek, amelyen csak nők indulhatnak. Férfi nem üthet el. Mi hagyományos módon működünk, nekünk a nő az nő, a férfi meg a férfi, mi ezt a tradicionális vonalat képviseljük"

– tette hozzá az amúgy remekül golfozó klubkapitány, aki a Ladies Dayen ugyan nem ütött el, hogy mindenkit személyesen tudjon fogadni, de a másnapi Ladies Day After + Men Scramble versenyen már golfozott.

Nagy erőt képviselünk, mi nők a golfban, és ezt nagyon jó megmutatni. Sokszor érezzük, hogy picit háttérbe vagyunk szorítva a golfpályán a férfiakhoz képest, de majd itt láthatják, hogy mennyire erős ez a női közösség"

- emelte ki Turkovics Ilona.

A 19-szeres magyar, ötszörös osztrák, négyszeres cseh bajnok, aki 1926-ban Németország golfbajnokságán is első helyen végzett, amúgy ebben az évben Európa női golfozói ranglistáján az első helyen állt, a világranglistán pedig az ötödiken, szóval Szlávyné Hevesi Erzsébet öröksége életre kelt Zalacsány csodálatos, nagy pályáján, a tökéletes zöld fairwayeken és gyors greeneken. Ezzel a női golfközösség méltó emléket állított a nagy példaképnek.