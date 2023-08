Szoboszlai parádézott, Messi kitálalt, fergeteges hangulatban indult a budapesti atlétikai világbajnokság

A szombati nap sem telt eseménytelenül a hazai és a nemzetközi sportvilágban, most egy helyen mutatjuk meg, melyek voltak a legérdekesebb és legfontosabb történések augusztus 19-én!

A Szoboszlai Dominikkel felálló Liverpool legyőzte a Kerkez Milost is foglalkoztató Bournemouth csapatát az Anfielden. A találkozó legjobbja egyértelműen a magyar válogatott csapatkapitánya volt, hiszen az ő parádéja is kellett Jürgen Klopp csapatának győzelméhez. Első hazai meccse után érthető módon boldogan értékelt Szoboszlai, aki még Kerkeznek is odaszúrt.

A hétszeres aranylabdás klasszis, Lionel Messi bevallotta, hogy nem akart két éve a Paris Saint-Germainhez igazolni, és nem is érezte jól magát Párizsban, viszont most sokkal boldogabb az Egyesült Államokban.

A budapesti atlétikai világbajnokság nyitónapjának délelőtti programja a vihar miatt csúszással indult, de így is szép magyar selejtezős sikerekkel vette kezdetét Magyarország történetének legnagyobb sporteseménye. Sztárfellépők és a remek hangulat mellett a dráma sem maradt el az első napon, míg a kalapácsvető Halász Bence szenzációs dobással jutott be a vasárnapi döntőbe.