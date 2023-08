A kenus Adolf Balázs aranyérmes a kajak-kenu világbajnokságon

A kenus Adolf Balázs arany-, Kisbán Zsófia pedig ezüstérmet szerzett a vasárnapi záró 5000 méteres döntőkben a Duisburgban zajló kajak-kenu világbajnokságon. Az utolsó futam előtt vihar miatt félbe kellett szakítani a versenyt.

A leghosszabb távon a maratoni szakághoz hasonlóan futószakaszokat is teljesíteniük kellett az indulóknak. Ez a maratoni specialista Kisbán Zsófiát - aki szombaton negyedik lett 1000 méteren - egyáltalán nem zavarta, sőt, rögtön a rajt után az élre állt és sokáig vezetett is. Az utolsó kilométeren aztán csatlakozott hozzá a címvédő kanadai Katie Vincent, aki a záró futószakaszon meg is előzte, így Kisbánnak - mint már oly sokszor a gyorsasági, illetve maratoni világversenyeken - ezúttal is meg kellett elégednie az ezüstéremmel.

"Az elején nagyon jól sikerült helyezkednem és úgy éreztem, hogy nagy előnyt szedtem össze, ezért váratlanul ért, hogy a kanadai lány ennyire fel tudott jönni rám. Valószínűleg a korábbiak belőlem is sokat kivettek, így az utolsó körre elfogytam. Sajnos megint nem sikerült megszerezni a világbajnoki címet, de remélem, egyszer összejön" - nyilatkozott a parton a magyar versenyző, aki két éve is második volt ebben a számban.

Adolf Balázs azok után, hogy 1000 méteren kvótát szerzett, saját megfogalmazása szerint örömkenuzásra készült 5000 méteren, amely izgalmas versenyt hozott. Féltávtól az Adolf, Szergej Tarnovszki, Sebastian Brendel trió lapátolt az élen, de a riválisoknak láthatólag kevésbé ízlettek a futószakaszok, mint a magyar versenyzőnek, aki az utolsó kiszállásnál még a lekörözött ellenfeleket is ügyesen kerülte ki. A hajrá megint Adolf és Brendel külön csatáját hozta, és ezúttal is - mint két éve - előbbi került ki győztesen.

Kicsit féltem ettől a versenytől, hiába tudtam két világkupát is nyerni idén. Az ötezernek az is a szépsége, hogy kiszámíthatatlan, bármi megtörténhet. De ez az, amit szeretek is benne, és nagyon örülök, hogy fáradtan is meg tudtam csinálni. Ezt a győzelmet főleg a taktikámnak köszönhetem és nem az állóképességemnek" - értékelt a 23 éves aranyérmes.

Miközben óriási felhőszakadás nehezítette a versenyzők dolgát, Kiszli Vanda nem tudott beleszólni a dobogós helyek sorsába a női kajakosoknál, ötödik lett.

A kajakos Noé Bálint nem állhatott dobogóra 5000 méteren, így a magyar küldöttség tíz éremmel, két arannyal, öt ezüsttel és három bronzzal, valamint 15 párizsi kvótával - a maximális hat férfi kajakossal és három férfi kenussal, valamint négy női kajakossal és két női kenussal - térhet haza a duisburgi, olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságról.

Eredmények:

5000 m:

férfi K-1, világbajnok:

Mads Brendt Pedersen (Dánia) 19:55.467 p

2. Fernando Pimenta (Portugália) 20:09.974

3. Nico Paufler (Németország) 20:36.042

...9. Noé Bálint 21:18.861

férfi C-1, világbajnok:

Adolf Balázs 22:12.975 p

2. Sebastian Brendel (Németország) 22:18.883

3. Wiktor Glazunow (Lengyelország) 22:35.386

női K-1, világbajnok:

Estefania Fernandez (Spanyolország) 22:45.357 p

2. Madeline Schmidt (Kanada) 22:46.612

3. Melina Andersson (Svédország) 22:56.996

...5. Kiszli Vanda 23:09.676

női C-1, világbajnok:

Katie Vincent (Kanada) 25:57.255 p

2. Kisbán Zsófa 26:04.048

3. Li Li (Kína) 26:51.612