Valter Attila: A seggen csúszás melegágya volt a Vuelta második szakasza

Valter Attila a holland sztárcsapat, a Jumbo-Visma színeiben vesz részt az idény harmadik, utolsó háromhetes körversenyén. A barcelonai nagy rajtot kis híján elmosta az eső, a szombati csapat időfutam után a vasárnapi szakaszon is komoly problémát okozott az időjárás. Erről beszélt Valter Attila az M1-nek nyilatkozva.

A magyar országúti bajnok amellett, hogy megérti a szervezők döntését, mégiscsak az ő felelősségüket feszegette első helyen, méghozzá igen őszinte szavakkal.

A magyar versenyző elmondta: az országúti kerékpározás ugyan szabadtéri sport, így eshet az eső is, de míg a Tour de Hongrie-n kielégítően oldották meg a szervezők a neutralizálást, a Vueltáról ez nem mondható el.

„A városnak nyilván nem jó, ahogy Budapestnek se volt jó, de a versenyzők értékelték a gesztust. Itt elég nehéz volt bármit is elérni a rendezők részéről, annyit sikerült, hogy ezt a brutális körpályát nem kellett élesben teljesíteni, de előtte 22 kilométer alatt 39 körforgalmon mentünk át, a legszűkebb kacskaringós utcákon. Kétszáz fő, vizes utak, száz darab felfestés, piros-fehér zebrák, a seggencsúszás melegágya. Volt is nem kevés esés, nekem szerencsém volt, hogy elöl voltam a Tour de France győztesével, Jonas Vingegaarddal" – mondta, ugyanakkor hozzátette, hogy megérti a szervezők döntését is.

„Egy Barcelonányi ember itt van, minenki szeretné látni a versenyt, mindenki azért jött ide. Nem lennék ilyenkor a szervezők helyében, csak meg kell találni a közös hangot a versenyzőkkel, mert mi kockáztatjuk a bőrünket. Az első üzenet az volt, hogy »így jártatok, vizes az út, ez van«. Főleg a tegnapiak után, amikor sötétben kellett versenyezni, szerintem elég sok versenyző úgy volt vele, hogy valamit azért kellene csinálni."

A háromszoros Giro d'Italia-induló magyar bajnok a sportolók felelőssége mellett sem ment el szó nélkül.

"Kicsit gyorsabban mentünk, mint kellett volna. Ha mi, versenyzők biztonságot akarunk, akkor nekünk is oda kell figyelni egymásra, mert mi vagyunk az úton, és egymásban estünk el a csúszós kanyarokban. Szerintem túlhúztuk, nekünk is fejlődni kell ebben" – tette hozzá.

A Mataró és Barcelona közötti 182 kilométeres szakaszon az eső miatt biztonsági okokból az összetett állást a cél előtt kilenc kilométerrel rögzítették. A szakaszt a dán Andreas Kron nyerte.