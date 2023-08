Sérülten is sikerrel harcolt a körülményekkel a BL-ben a mádi kolosszus

A mádi erősember, Juhász Péter részvételével rendezték meg Lengyelországban az Strongman Champions League (SCL) 2023-as évadának 11. állomását, a magyar kiválóság ezúttal holtversenyben hetedikként zárt a rendkívül nívós mezőnyben.

"A versenyt kamiontolással kezdtük, ami egy új szám volt nekem. A verseny előtt kértem és kaptam tanácsot Sebestyén Janitól, illetve a helyszínen is érdeklődtem, de hárman háromféle taktikát javasoltak. Nyolcadikként kezdtem a számot, megnéztem a többieket, hogyan csinálják. Amelyikük a legjobban csinálta, abba az irányba indultam én is. Ötödik lettem abban a számban, az bosszant, hogy a negyedik hely kettő, a harmadik pedig négy tizedre volt. Remélem, hogy legközelebb én leszek a tizedek jobb oldalán" – szögezte le Juhász Péter, aki azt is elmondta, vegyes érzésekkel fejezte be a versenyt.

"Remélem, hogy az idei évnek ez volt a mélypontja, s innen már csak jobb lesz."

A kamionhúzás után egy 352 kilogrammos keretet kellett 25 méterre elcipelniük a versenyzőknek. A szervezők kicsit "túltolták" a súlyt, ami négy indulón kívül mindenkin kifogott.

"Ebben a hónapban ez volt már a harmadik versenyem, a tenyeremről korábban leszakadt a bőr, nem nőtt még vissza, most ismét megsérült, ennek nem örülök, pláne a jövő heti verseny miatt sem. Aztán a magasba dobás picivel jobban ment, mint Finnországban. Be kell szerezni ezeket a zsákokat és gyakorolni, mert óriásit lehet nyerni vagy bukni ebben a számban. A rönknyomásnál sem volt egyszerű a feladat, a versenyzők 90 százaléka szerint ez egy vállalhatatlanul rossz rönk volt. Végül jött a súlypiramis, a 15 ismétlésből tízig jutottam el" – mondta Juhász Péter, aki azért talált pozitívumokat is a hétvégében.

"„Próbálok konstans, kiegyensúlyozott teljesítményt hozni. Aki jelenleg vezeti a bajnokságot most 10. lett, aki az angol állomáson harmadik lett most csont utolsóként zárt.. A top hármas helyezés még várat magára, ugyanakkor Boszniában és Cipruson lesz még lehetőségem javítani" – mondta Juhász, aki máris meghívást kapott a következő szezon első versenyére, amit Finnországban rendeznek majd meg.

SCL 2023, 11. állomás:

1. Kevin Hazeleger 45 pont

2. Oskar Ziolkowski 44.5

3. Adam Roszkowski 42

4. Aivars Smaukstelis 37

5. Mika Törrö 35

6. Nana Evans 34

7. Grzegorz Szymanszki 31.5

Juhász Péter 31.5

9. Dawid Pakulski 30.5

10. Kane Francis 26.5

11. Lucas Rogerio 17.5

12. Louis Jack 14