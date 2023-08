Tömegbukás a Vueltán, Valter Attilának csak a túlélés volt fontos

Kaden Groves nyerte sprintbefutóban a Vuelta a Espana országúti kerékpáros körverseny negyedik szakaszát, Valter Attila a mezőnnyel ért célba, az összetett élén pedig változatlanul a címvédő Remco Evenepoel áll.

Kedden az Andorra la Vella és Tarragona közötti 185 kilométeres táv elején jórészt lejtmenet, az utolsó harmadában két, egyaránt harmadik kategóriás emelkedő várt a bringásokra, így jó esély mutatkozott a mezőnyhajrára. Ennek megfelelően a mezőny végig kézben tartotta a háromfős szökevénycsoport előnyét és időben utolérte azt.

A sprintbefutóra készülve Valter a Jumbo-Visma kapitányaiért dolgozott a síkon kilométereken át a hatalmas tempóban, de amikor öt kilométerrel a cél előtt tömegbukás történt a mezőny elejében, a magyar bajnok csapattársa, a holland Wilco Kelderman is földre került. A technikás hajrában, az enyhén emelkedő befutónál ugyancsak elestek néhányan, majd a kolumbiai Juan Sebastián Molano hosszú hajrát nyitott, az ausztrál Kaden Groves pedig taktikusan kivárt és a szélárnyékból jó ütemben kibújva pályafutása második Vuelta-etapsikerét ünnepelte, háromhetes körversenyen pedig a harmadikat.

A második helyet Molano, a harmadikat pedig a 2021-es Tour de Hongrie budapesti záróetapján diadalmaskodó belga Edward Theuns szerezte meg.

Valter a mezőnnyel ért célba, összetettben pedig a 26. helyen áll. A címvédő és éllovas belga Remco Evenepoel változatlan előnnyel őrizte meg a piros trikót.

"Nagyon könnyű volt az első két-három óra, alacsony pulzusszámmal és teljesítménnyel mentünk, végig hátszélben hömpölyögtünk lefelé Andorrából. Az utolsó 40-50 kilométeren viszont nagyon rákapcsoltunk, pedig nem is volt veszélyes szökés, csak mindenki elöl akart lenni" - kezdte értékelését az M4 Sport helyszíni stábjának az időfutamban és mezőnyversenyben is magyar bajnok Valter.

"Elég komoly pozícióharc lett, ebből igyekeztem kivenni a részemet, hosszú ideig elöl tudtam lenni, de amikor Filippo Ganna, egy nyolcvankilós pálya és időfutam világbajnok megy melletted, akkor nehéz sokáig lépést tartani vele. De azért sikerült megoldani a csapatnak, mivel Jonas Vingegaard, Primoz Roglic és Sepp Kuss is elöl érkezett meg".

Valter holland csapattársa bukásáról annyit mondott, hogy Wilco Kelderman jól van. Mint hozzátette, az ilyen napok erről szólnak, mindenki csak szeretné túlélni bukás nélkül.

"Tavaly nem tudtam ezt a munkát elvégezni. De most már tudom, hogy kell csinálni, mert nem csak az erőn múlik. Másrészt azért erősödtem is" - mondta saját feladatával kapcsolatban Valter, aki úgy érezte most kezdődött el igazán a Vuelta a Espana.

Eredmény:

4. szakasz, Andorra la Vella-Tarragona, 185 km:

1. Kaden Groves (ausztrál, Alpecin-Deceuninck) 4:05:41 óra

2. Juan Sebastián Molano (kolumbiai, UAE) azonos idővel

3. Edward Theuns (belga, Lidl-Trek) a. i.

...47. Valter Attila (Jumbo-Visma) a. i.

Az összetett élcsoportja:

1. Remco Evenepoel (belga, Soudal Quick-Step) 12:48:52 óra

2. Enric Mas (spanyol, Movistar) 5 másodperc hátrány

3. Lenny Martinez (francia, Groupama-FDJ) 11 mp h.

...26. Valter 2:17 perc hátrány

Szerdán a Morella és Burriana közötti 186,5 kilométeres táv megtétele vár a mezőnyre. A 78. Vuelta a Espana szeptember 17-én Madridban zárul.