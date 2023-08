Óriási bukások és Valter Attila bravúrja a Vuelta ötödik szakaszán

Kaden Groves nyerte - egymást követő második diadalát aratva - a Vuelta a Espana országúti kerékpáros körverseny ötödik szakaszát, Valter Attila az 53. helyen ért célba, a címvédő Remco Evenepoel pedig időjóváírásnak köszönhetően másodpercekkel növelte előnyét.

A keddi bukások miatt hárman adták fel a viadalt, a szerdai lassú rajtnál pedig a tavalyi Tour de Hongrie-n győztes ír Edward Dunbar került földre, majd szállt ki kényszerűségből.

A Morella és Burriana közötti 186,5 kilométeres, dombokkal tűzdelt etap kétharmadánál egy második kategóriás hegy megmászása várt a mezőnyre. A táv lejtmenettel és nagyjából sík tereppel zárult, így szinte borítékolható volt a sprintbefutó. Egyedüli szökevényként így az uruguayi időfutambajnok, Eric Fagúndez volt vállalkozó szellemű, hozzá csatlakozott az emelkedőn a hegyi pontverseny éllovasaként pöttyös trikós argentin Eduardo Sepúlveda, miközben Valter a mezőny elején dolgozott a Jumbo-Visma csapatkapitányaiért. A szökevényeket a lejtmenetben, az utolsó 40 kilométeren belül megfogták, így a keddi után ismét mezőnyhajrá következett és Valter megint kilométereket tekert a Jumbo-Visma sorának elején.

A cél előtt 3,1 kilométerrel bukás történt, ez szétszakította a száguldó mezőny legelejét, a tengerpart közelében kialakított technikás befutóban pedig a kedden is diadalmaskodó és ezúttal is kiváló felvezetés után induló ausztrál Kaden Groves bizonyult leggyorsabbnak, megelőzve az időfutam- és pályamenő olasz Filippo Gannát.

Valter a mezőnnyel ért célba, összetettben pedig a 25. helyen áll. A címvédő és éllovas belga Remco Evenepoel megnyerte a tíz kilométerrel a cél előtt lévő részhajrát - a pontokért hajtó Groves előtt, aki nem tekert teljes intenzitással -, az itt szerzett időjóváírásoknak köszönhetően pedig hat másodperccel növelte előnyét összetettben.

"A napközbeni tempó kicsit nehezebb volt, mint a tegnapi, emiatt talán a vége egy picivel könnyebb - mondta az M4 Sport helyszíni stábjának az időfutamban és mezőnyversenyben is magyar bajnok Valter. - Haladtunk azért természetesen az utolsó 15-20 kilométerben, nekem itt volt feladatom, ma is úgy, ahogy tegnap. Ma talán egy kicsit nagyobb szerencsénk volt a pályával, mert viszonylag biztonságos körforgalmakon mentünk át, és ilyenkor elég nehéz egy új csapatnak előreverekednie magát, amikor öt csapat már kilométerek óta elöl van. Általában megbeszéljük, hogy nem fogjuk egymást kinyírni, mindenki az összetettért harcolókat szeretné elöltartani" - folytatta a magyar kerékpáros, aki jobban érezte magát, mint kedden, és úgy vélekedett, hogy csapata jó napot zárt.

Az állapotát illetően úgy fogalmazott, minden nap egyre jobb és jobb formában lesz.

"Eddig minden a terv szerint alakul, remélem, a többi nehezebb, hegyesebb napokon is aktívan tudom majd alakítani a versenyt, akár fogyasztani a mezőnyt egy-egy tempózással a hegyen, vagy előkészíteni egy támadást valamelyik kapitányomnak" - tért rá a feladatára.

Megemlítette azt is, hogy szerinte az éllovas Evenepoel "szeretne megszabadulni a piros trikótól", mert a pódiumceremóniát, a doppingvizsgálatot és az egyéb, ehhez kapcsolódó protokollt sem szeretné minden nap. Valter Attila úgy gondolja, lehet, hogy lesz olyan fiatal, aki benne lesz egy szökésben és átveszi a trikót.

"Nekünk is résen kell lennünk. Fontos nap lesz a holnapi, bár nem hiszem, hogy bármi is eldőlne ott. De ezek tipikusan olyan napok, amikor minden el is szállhat" - tette hozzá.

Eredmények (a Vuelta honlapja alapján):

5. szakasz, Morella-Burriana, 186,5 km:

1. Kaden Groves (ausztrál, Alpecin-Deceuninck) 4:23:43 óra

2. Filippo Ganna (olasz, Ineos Grenadiers) azonos idővel

3. Dries Van Gestel (belga, TotalEnergies) a. i.

...53. Valter Attila (Jumbo-Visma) a. i.

Az összetett élcsoportja:

1. Remco Evenepoel (belga, Soudal Quick-Step) 17:12:29 óra

2. Enric Mas (spanyol, Movistar) 11 másodperc hátrány

3. Lenny Martinez (francia, Groupama-FDJ) 17 mp h.

...25. Valter 2:23 perc hátrány

Csütörtökön a La Vall d'Uixóból induló 183,5 kilométeres táv végén a Pico del Buitrén hegyi befutó vár a mezőnyre. A 78. Vuelta a Espana szeptember 17-én Madridban zárul.