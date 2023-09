A drámai vereségek után sírva vonult vissza a rekorder teniszező - videó, képek

Néhány órán belül játszotta le pályafutása utolsó két tétmérkőzését az amerikai John Isner, aki egyesben és párosban is a döntő játszma rövidítésében maradt alul az amerikai nyílt teniszbajnokságon.

Isner előbb egyesben, a második fordulóban, a legjobb 64 között játszott honfitársával, Michael Mmohhal. A világranglista-157. Isner kétjátszmás előnyben is volt, a harmadikat tiebreakben bukta el, majd a döntő szettben 5-4-nél meccslabdája is volt, mégis 7-6-ra elveszítette a játszmát, és így 4 óra 1 perc után a meccset is. Fiával az ölében, könnyek között búcsúzott el a találkozó után a hazai közönségtől.

Emotional scenes as John Isner calls time on his singles career What a legend! pic.twitter.com/EUrEtxRsgQ — Sky Sports (@SkySports) August 31, 2023

Rövid pihenő után azonban még párosban is várt rá egy meccs a honfitárs Jack Sock oldalán. Az ellenfél Robert Galloway és Albano Olivetti, amerikai-francia kettős volt, akik 6-2, 3-6, 7-6 (10-7)-re győzték le Isneréket – ezzel a meccsel pedig végleg lezárta a karrierjét a 38 éves amerikai. Ráadásul a párosban háromszoros Grand Slam-győztes, vegyes párosban olimpiai bajnok Socknak is ez volt az utolsó mérkőzése a pályafutása során, így a két amerikai legenda teljesen egyszerre fejezte be a karrierjét.

Au revoir John, au revoir Jack.



Battus au premier tour en double à l'US Open, John Isner et Jack Sock ont joué le dernier match de tennis professionnel de leurs vies.



Merci pour tout, messieurs pic.twitter.com/KkN8fkc1kx — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) September 1, 2023

Isner többek között arról is ismert, hogy ő nyerte meg minden idők leghosszabb (665 perces) teniszmeccsét a francia Nicolas Mahut ellen a 2010-es wimbledoni tornán. Ezen a meccsen az amerikai 113 ászt ütött, a karrierjét pedig (egyesben lejátszott meccseken) összesen 14411 ásszal fejezte be, ami világrekordnak számít. Isner (és Sock) már a torna előtt bejelentette, hogy a mostani US Open lesz az utolsó tornája.