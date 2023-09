Valter Attila a 28. helyen ért célba a Vuelta a Espana nyolcadik szakaszán

A szlovén Primoz Roglic nyerte a Vuelta a Espana spanyol kerékpáros körverseny nyolcadik szakaszát, melyen Valter Attila a 28. helyen ért célba. Összetettben az amerikai Sepp Kuss, Roglic és Valter csapattársa, átvette a vezetést a francia Lenny Martineztől.

Dénia és Xorret de Catí között 165 kilométert tett meg szombaton a mezőny. Nagyobb csoport tekert el a főmezőnytől, majd sokáig egy négyfős csapat haladt az élen, őket követte a 16-17 kerekesből álló üldözőboly. A mezőny, benne az összetettben esélyesekkel, harminc kilométerrel a cél előtt már csak bő kér percre volt az élen haladóktól, majd fokozatosan dolgozta le a hátrányát. A befutó előtt volt egy első kategóriás hegy, melynek tetejéig átrendeződött a sorrend.

Nyolcfős boly érkezett meg elsőként többek között Rogliccsal, Kussal, a dán Jonas Vingegaardal és a belga Remco Evenepoellal. Következett egy rövidebb lejtő, a végén pedig megint kapaszkodni kellett, s a hajrában Roglic megelőzte Evenepoelt, harmadikként pedig a spanyol Juan Ayuso ért célba. Kuss hetedik lett két másodperc hátránnyal, ezzel átvette a vezetést a jócskán lemaradó Martineztől.

Valter 28. lett, összesítésben pedig maradt a 24. helyen.

"Volt egy tervünk, azt maximálisan végre is hajtottuk, de nem volt olyan könnyű, mint kívülről tűnt. Legalábbis nekem nem. Nagyon nehéz napom volt, brutálisan mentünk" - értékelt az M4 Sport helyszíni stábjának az időfutamban és mezőnyversenyben is magyar bajnok Valter. - "Nagyon nagy szökés ment el egy nagyon nehéz hegyen, amit amúgy mindenki ismer. Onnantól muszáj volt gyorsan menni nekünk is, mert szerettünk volna nyerni ma. Tudtuk, hogy Primoznak gyönyörű ez a mai nap, neki lett megrajzolva gyakorlatilag. Imádja az ilyen befutókat, és Jonasnak is nagyon jó. Úgyhogy tényleg igyekeztünk kontrollálni a versenyt, de ez nem volt egyszerű, mert nagyon-nagyon nyomták elöl, nagyon hittek benne."

A magyar kerekes szerint talán kicsit lassabban is mehettek volna, mert már az utolsó emelkedő alján utolérték a szökevényeket, de ezt nem lehetett előre látni.

"Nekem szerencsére nem volt feladatom az üldözésben. Picit szeles is volt a nap, folyamatosan dombos, sík menet alig volt benne, úgyhogy gyakorlatilag a mezőnyben is majdnem annyit kellett nyomni, mint elöl. Én eszméletlenül elfáradtam. Örülök, hogy a végén azt a feladatot, ami rám lett szabva, az utolsó hegynek az elején, el tudtam végezni."

Arra a felvetésre, hogy amikor ő diktálta a tempót, többen leszakadtak, úgy reagált: "jó érzés tizedelni a mezőnyt, jó érzés, hogy van egy feladatom, jó érzés, hogy van egy csapat körülöttem".

Eredmények (a Vuelta honlapja alapján):

8. szakasz, Dénia-Xorret de Catí, 165 km:

1. Primoz Roglic (szlovén, Jumbo-Visma) 4:13:52 óra

2. Remco Evenepoel (belga, Soudal Quick-Step) azonos idővel

3. Juan Ayuso (spanyol, UAE) a. i.

...5. Jonas Vingegaard (dán, Jumbo-Visma) 2 mp hátrány

...7. Sepp Kuss (amerikai, Jumbo-Visma) a. i.

8. Marc Soler (spanyol, UAE) a. i.

...13. Lenny Martinez (francia, Groupama-FDJ) 1:10 p h.

...28. Valter Attila (Jumbo-Visma) 3:05 p h.

Az összetett élcsoportja:

1. Kuss 30:51.06 óra

2. Soler 43 mp h.

3. Martinez 1:00 p h.

...6. Evenepoel 2:31 p h.

7. Roglic 2:38 p h.

8. Vingegaard 2:42 p h.

...24. Valter 9:19 p h.

Vasárnap Cartagena és Collado de la Cruz de Caravaca 184,5 kilométer vár a mezőnyre. A 78. Vuelta a Espana szeptember 17-én Madridban zárul.