Milák Kristóf edzője őszintén beszélt az olimpiai bajnok úszó formájáról

Ezt Virth Balázs, a 23 esztendős világklasszis edzője nyilatkozta az MTI-nek az "első nappal" kapcsolatban, hozzátette, természetesen a tréningen még nem került elő a stopper.

Az edző megjegyezte, úgy tűnik, tanítványának valóban jót tett a pihenés, éhes a sikerre és az előtte álló célok lebegnek a szeme előtt.

Virth Balázs elárulta, az első héten - ahogyan az ilyen hosszabb kihagyások után lenni szokott - még csak napi egy edzéssel készülnek, ezt követően állnak át két tréningre, az "üzemi hőfokot", azaz a megszokott munkatempót pedig várhatóan három hét után érhetik el.

A vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség (World Aquatics) a közelmúltban arról számolt be, hogy Milák is tagja az úgynevezett "Elit 11-nek", vagyis azon világsztárok szűk csoportjának, akik indulnak majd a világkupa állomásain. Ugyanakkor Virth Balázs elmondta, a sorozat nyitóállomásán, október első hétvégéjén Berlinben tanítványa biztosan nem áll rajthoz. Hozzátette, amennyiben minden a terveknek megfelelően alakul, akkor az athéni (október 13-15.) és a budapesti (október 20-22.) állomáson már elképzelhető a magyar versenyző indulása.

Milák június közepén jelentette be, hogy nem indul a fukuokai világbajnokságon. Akkor azt mondta, sem fizikálisan, sem mentálisan nincs olyan állapotban, hogy ott legyen a világ legjobbjai között. Később arról beszélt, hogy szüksége volt a feltöltődésre és karrierjét tekintve három, négy vagy öt olimpiai bajnoki cím van összességében a fejében.

Milák az egyeduralkodó









Milák a 2017-es, budapesti világbajnokságon 100 méter pillangón szerzett ezüstérmével robbant be a felnőtt mezőnybe, fő száma ugyanakkor a 200 méter pillangó lett, amelyben 2018 óta gyakorlatilag egyeduralkodónak számított. Pályafutása első csúcspontjaként 2019-ben a kvangdzsui világbajnokságon a legendás Michael Phelps tízéves világcsúcsát megjavítva nyert aranyérmet, majd 2021-ben a tokiói olimpián is simán győzött, míg 100 méter pillangón Európa-csúccsal lett második. Tavaly pedig a hazai rendezésű világbajnokságon a Duna Arénában tovább javította világrekordját (1:50.34 perc), illetve ezen a viadalon 100 méter pillangón is világbajnoki címet nyert.